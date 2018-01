Video clamoroso. Ecco perché la città è piena di rifiuti ingombranti

Ma perché si parla di "video clamoroso"? Del resto queste cose Roma fa Schifo le ha sempre dette, scritte, chiarite, spiegate e raccontate da anni. Forse da un decennio. Certo, è vero, abbiamo sempre illustrato come il network dei traslocatori potesse essere il responsabile primario dello schifo che vediamo attorno ai nostri cassonetti ogni mattina, ma erano solo nostre intuizioni. Erano deduzioni logiche che valgono per quello che valgono: per i nostri lettori, che si fidano di noi, valgono molto, per i nostri detrattori sono scempiaggini da prendere per i fondelli e basta.





Pensate a quante volte quel pezzo di città che si riconosce attorno all'atteggiamento post-coatto e neo-menefreghista e incivile di Zerocalcare e del suo mood, ci ha preso in giro. Noi eravamo quelli che staccavano gli adesivi dalle saracinesche, gente da derubricare, da canzonare, da ridicolizzare. Gente, ci hanno detto mille volte, che parla di degrado urbano per nascondere "i problemi veri". Gente che pensa alle scritte sui muri e agli adesivi sui cassonetti ma che sotto sotto è "pagata" da chi costruisce la Metro C. Questo sono arrivati a teorizzare gli alfieri delle mentalità che ha reso Roma l'unica città europea da cui tutti vogliono fuggire.





Peccato che se ti fermi un attimo, esci dalla tua idiozia, superi le tue ideologie da liceale (a 35 anni!), scopri che il degrado CREA molto di sovente quei problemi veri. Gli adesivi dei traslocatori, miliardi di metastasi cancerose cui Roma ha deciso di abituarsi e contro le quali a politica e la magistratura hanno optato di non far nulla, generano il tumore che vedete in questo video.







Un furgone con tanto di pubblicità e numeri di telefono sulle fiancate si affianca al solito grappolo di cassonetti. Tira fuori un po' di materiale (speriamo carta) e lo infila nel cassonetto della carta. Già qui non ci siamo: si tratta di operatori, di traslocatori, non sono privati, dovrebbero far parte di un albo e avere comportamenti tracciabili, non devono occupare i cassonetti a disposizione delle utenze perivate, sennò per forza i cassonetti si riempiono in maniera anomala e debordano. Altro che emergenza monnezza, questa è una emergenza legalità. Chi svuota gli appartamenti per professione deve poi andare in discarica a smaltire come si deve, non deve trasformare in discarica i cassonetti stradali fatti per le piccole utenze domestiche, non per i grandi ingombri.

Ma andiamo avanti. Dopo aver svuotato la carta, mentre una persona li riprende dalla finestra, mentre passano auto, mentre camminano persone sul marciapiede (e dunque si presume che non siano le 4 del mattino), lo scorso 21 gennaio in Viale San Giovanni Bosco il furgone inizia a sversare perfino materassi e reti. E' un trasloco in piena regola. O meglio è un appartamento svuotato, uno dei tanti appartamenti che i romani si fanno svuotare chiamando le "società" che vengono trovate telefonando a numeri trovati sugli adesivi che incartano la città, che ricoprono ogni cassonetto, ogni palo della pubblica amministrazione, ogni armadio urbano delle linee telefoniche. Sono dovunque: non ci fate caso perché ci siete abituati.





Poi il colpo di scena. Mentre dai palazzi di fronte si filma, una persona interviene. Non si sente bene l'audio vista la lontananza, ma si percepisce che una signora comincia a baccagliare contro il furgone e i suoi guidatori. C'è frastuono e la gente si affaccia ai terrazzi e alle finestre. Dopo qualche minuto i simpatici traslocatori decidono che sono troppo in vista, si rendono conto di avere sulle fiancate nome della società e numeri di telefono. E iniziano a ricaricare la merce nelle cabina andando poi via.





Cosa si può fare contro questa vergogna tutta romana? Ci sono rimedi? Certo che ci sono. Il primo è il blocco delle utenze per questi adesivi, senza considerare che proprio grazie al numero di telefono, nel caso di apertura di un fasciscolo, un semplice finto appuntamento da parte degli inquirenti potrebbe facilmente incastrare gli abusivi. Le indagini, insomma, sarebbero semplicissime e la condanna assicurata. Però, da decenni, non si fa nulla. L'unica cosa che si fa, chiedetelo ai tanti Zericalcari e emuli sparsi in città, è prendere per i fondelli ad esempio noi che consideriamo questo un problema enorme (si sa che per questa gente i problemi sono sempre altri) o attaccare Retake che osa considerare importante staccare queste porcherie dai muri. Al Pigneto alcuni civilissimi negozianti, accecati dalla loro ideologia (o amici di qualche traslocatore criminale, decidete voi) intimarono qualche mese fa: pulite dappertutto ma non toccate il muro vicino al nostro negozio. Questo è Roma. In tutto questo c'è l'assessorato competente, che risponde al nome di Sora Pinuccia Montanari. Una signora che perde il suo tempo a fare le battute sulla Maria Elena Boschi, sulla Banca Etruria (?), sul Piddì e sulle "precedenti amministrazioni". Una rappresentante politica che ha speso ore e ore delle settimane scorse a parlare di... Spelacchio (se non ci credete andate sulla sua pagina Facebook) invece di affrontare un problema clamoroso come la filiera furfantesca che parte dagli adesivi e arriva fino agli sversamenti abusivi, alle discariche illegali, alle ciclabili e alle aree marginali ricoperte di rifiuti, alla trasformazione delle riserve naturali in cumuli di immondizia. Ah no, ma non si dice immondizia, si dice "materiali post consumo"...





La nostra soluzione è dunque sempre la solita: lotta alle affissioni abusive (i numeri vanno bloccati, ma non solo, va messo un risponditore automatico dopo il sequestro: "caro cittadino stai chiamando il numero di un traslocatore illegale trovato in giro? Guarda che è reato? Guarda che queste persone trasformano la città in discarica, non sversano regolarmente, prendono i tuoi soldi per smaltire in discarica ma poi smaltiscono nella Riserva della Marcigliana" e così via a sensibilizzare chi sbaglia), videosorveglianza, eliminazione dei cassonetti (col porta a porta). Questo se si vuole risolvere davvero e se si vuole sgominare non solo il degrado, ma le autentiche filiere criminali che il degrado comporta e ingenera.