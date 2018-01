Tutto il video. Si fa tranquillamente il bagno nuda nella fontana di Bernini a Piazza Navona

A Roma questo gennaio sembra aprile, ma che questo giustifichi addirittura di trasformare Piazza Navona in zona balneabile magari no. Eppure è andata proprio così. Una tizia un po' spostata proveniente da Siena e a Roma come senzatetto ha optato per spogliarsi e prodursi in performance e abluzioni proprio dentro la fontana dei Fiumi di Gian Lorenzo Bernini. Quale privilegio poter baciare addirittura i tritoni immaginati dal grande scultore...

Riusciamo a pubblicare tutto il video della azione performativa che dimostra come in minuti e minuti nessuno ha pensato di intervenire. Che dimostra come sono tutelati i nostri beni culturali da parte delle nostre attente forze dell'ordine. A quanto pare nessuno ha osato farle notare nulla per un sacco di tempo: oltre tre minuti. Ma d'altro canto siamo a Roma e a Roma si può...