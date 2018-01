Tristezze. Paragonare Roma con Teheran e accorgersi che perde di brutto

Teheran è una città da 8 milioni e mezzo di abitanti. Con il circondario raggiunge i 13 milioni.

Sta crescendo in modo vertiginoso perché molta popolazione iraniana dalle campagne si riversa in città.

La crescita è caotica, il traffico enorme nonostante le 6 (sei!) linee della metropolitana, la vita cittadina è meno avanzata rispetto ai nostri standard, per esempio il commercio è molto tradizionale, le produzioni sono anche parecchio manuali.

Per questo paragonare Roma a Teheran dovrebbe far storcere la bocca a molti concittadini. Ma d'altra parte se paragoni Roma a Milano ti dicono che a Milano è tutto facile perché è piccola. Allora vediamo come va la manutenzione delle strade di Teheran rispetto a Roma. E' grande il triplo, quindi dovrebbe essere tutto difficile.

E invece no...

I marciapiedi non hanno buche, non hanno rattoppi fatti a caso, non sono in asfalto, ma addirittura in mattonelle; lo spazio per gli alberi è ben delimitato spesso protetto con ghiere di metallo. Pensiamo a come si fanno gli spazi per gli alberi da noi: c'è da piangere.

Fra marciapiede e carreggiata c'è sempre una fossa per far passare l'acqua e portare via lo sporco che così non si accumula.

I tombini non sono tappati, anzi, quelli che ho visto sono tenuti ben liberi da foglie e accumuli vari.

Le macchine non ci possono entrare sopra perchè gli spazi sono delimitati, nelle strade dalla fossetta che dicevo prima e nelle piazze da cilindri che non fanno passare.

I giardini sono curati e dignitosi, le parti con l'erba e i fiori ben delimitate.

Direte: hai fatto le foto agli unici punti civili, di sicuro la verità sostanziale sarà diversa.

Il punto è un altro.

Se una società, una popolazione sicuramente più povera e meno organizzata come quella iraniana riesce a avere molte delle sue strade civili è perché vuole pensarsi e rappresentarsi civile, cioè c'ha l'ambizione a vivere in un posto tenuto bene e piacevole.

Il problema nostro è che non ce ne frega un caxxo. A noi va bene che i marciapiedi siano da post-bombardamento; che siano di asfalto tutto bucherellato dalle moto che ci parcheggiano sopra; che gli alberi ci stiano sopra morti da secoli con un moncherino tagliato a un metro e che quelli vivi abbiano una buca indescrivibile, sostanzialmente usata come cesso per cani e come cestino dell'immondizia; che le macchine possano entrare dove ci dovrebbero stare solo i pedoni; che lo sporco si accumuli all'infinito sotto le macchine che nessuno sposterà mai; che dopo la pioggia quando scendi dal marciapiede devi fare la guerra con metri di fango perché i tombini sono otturati e l'acqua non scorre via; che spesso dobbiamo trattenere il fiato per il fetore che viene dai cassonetti da dopoguerra sempre pieni e sempre marci.

A noi ci sembra tutto normale perché noi siamo così, ci sta bene essere così. Bene, non ci paragoniamo più ai milanesi, paragoniamoci agli iraniani.

Il problema è che perdiamo e di brutto.