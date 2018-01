Roma lercia perché Malagrotta chiusa senza pianificazione? Smontare l'ennesima bugia pentecatta

La crassa idiozia, la malata ideologia, la marcia malafede e la totale insipienza pentecatta sui rifiuti non sa più quali pesci pigliare. Molte cose si possono nascondere ai lobotomizzati elettori a cinque stelle, ma la monnezza sotto casa che neppure ti fa aprire il portone del palazzo è duro farla scomparire con l'arma più utilizzata e congeniale alla coalizione di governo capitolino: la bugia. E visto che ripetere "non c'è nessuna emergenza" quando la città è in piena emergenza non sta portando frutti neppure nei suggestionabilissi cervellini dei loro elettori, i pentecatti hanno cambiato strategia. La strategia della giornata è "siamo messi così per colpa non solo della Regione, ma soprattutto per colpa del PD che ha chiuso Malagrotta". Insomma la chiusura di Malagrotta, mostro in infrazione europea, di cui si parlava da decenni e decenni, è diventato non un vanto dell'epoca di Ignazio Marino (uno dei tanti sfrontati gesti di coraggio o, se preferite, di imprudente sfrontatezza politica) bensì addirittura una colpa.

Ovviamente le bugie hanno le gambe cortissime, ma non vogliamo essere noi a smontarle. Lasciamo il compito, come sovente facciamo quando si parla di tematiche ambientali, a Estella Marino, esperta, professionale, professionista di rara onestà intellettuale e assessora ai rifiuti negli anni in cui si chiudeva Malagrotta e in cui tutti noi avevamo sperato che questa città potesse avere ancora l'ultima occasione per diventare normale.









Come ho già detto altre volte (anche quando ero in una posizione di governo) la questione è troppo complessa per complicarla ulteriormente con strumentalizzazioni politiche, esattamente quello che stanno facendo i Cinque Stelle scegliendo non in base a cosa serve realmente ma in base all'effetto che fa. Se accetto un aiuto da una Regione di un altro colore politico, o da un Sindaco che è stato cacciato dal movimento... Sulle cause dell'emergenza basta leggere i tanti arti coli di giornali di oggi, sono sempre le stesse però nel Natale 2015, periodo Tronca, non ci fu questa situazione perché si era già in una fase di miglioramento, che in un anno e mezzo la giunta grillina non è riuscita a consolidare di striscio, annullando tutto quello che avevamo iniziato a mettere in campo (per progettare e realizzare gli impianti ci vogliono mesi, se butti a mare percorsi già avviati, ricominci da capo), paralizzando l'Ama con incessanti cambi di vertice, proponendo delle generiche dichiarazioni di intenti senza spiegare come si realizzano le cose, in pratica il nulla. Dannoso.

Ora provo, per l'ennesima volta, spero sia l'ultima, a smontare le fandonie con cui stanno provando a difendersi i grillini scaricando sempre su "quelli di prima" (vedasi il delirante comunicato della .

1) "Facciamo chiarezza. Tutti sanno che dal 2013 - anno di chiusura della discarica di Malagrotta con il Pd che si dimentico' di pianificare una alternativa"

Allora, il problema sono i TMB, come dimostrato dal fatto che il supporto delle altre Regioni è ri chiesto per uso di TMB e in minima parte inceneritori (il rifiuto indifferenziato OBBLIGATORIAMENTE deve prima essere trattato nei TMB dai quali esce combustibile da rifiuto per i termovalorizzatori e scarti e fos che vanno in discarica). Quindi pure se per assurdo oggi fosse aperta la discarica di Malagrotta ci sarebbe l'emergenza lo stesso perché i rifiuti indifferenziati devono prima passare per i TMB e non possono andare direttamente in discarica. (Ciò nn toglie la necessità di individuare una discarica di servizio ma non è questo che produce l'emergenza). Quindi la chiusura della discarica di Malagrotta non c'entra nulla ed inoltre noi l'alternativa impiantistica con il progetto degli ecodistretti l'avevamo pianificata eccome, il primo impianto di compostaggio era già in fase avanzata di progettazione, peccato che loro abbiano bloccato tutto.

2)"Si tratta di un sistema fragile che stiamo rendendo forte e stabile con la richiesta di autorizzazioni per costruire impianti di compostaggio e di riciclo; con l'estensione della raccolta differenziata spinta a oltre 1 milione abitanti nel 2018. Quindi, ci auguriamo che l'Abruzzo dia il via libera alla richiesta di accogliere rifiuti in impianti di trattamento meccanico biologico".