Il golpe continua. Le imbarazzanti motivazioni che hanno portato alla condanna di Ignazio Marino

Ci sarà tempo, modo e maniera per commentare le motivazioni, che usciranno successivamente, ma la cosa certa è che la sentenza d'appello sull'inesistente "caso scontrini" attribuito a Ignazio Marino è davvero anomala.





Secondo i giudici, e in particolare secondo il procuratore Vincenzo Saveriano su cui vi invitiamo a guglare perché guglare cum grano salis è sempre utile, Marino avrebbe offerto a "amici e parenti" praticamente tutte le cene pagate con la carta di credito comunale. Tutte meno un paio. Secondo i magistrati del Tribunale di secondo grado, Marino avrebbe compiuto durante il suo mandato esclusivamente malversazioni e scorrettezze.





Come abbiamo analizzato quando si trattò di spulciarci tutte le sue ricevute che egli stesso pubblicò online, il sindaco dormiva in alberghi tre stelle per far risparmiare il Comune, viaggiava in seconda sui treni per i viaggi di lavoro, faceva tantissimi viaggi di lavoro per promuovere Roma, perfino negli Stati Uniti, totalmente a sue spese, mapperò, secondo i giudici di appello, marciava sulle cene al ristorante e sulle bottiglie di vino.





Le motivazioni complete, come detto, saranno disponibili tra un po'. Per il momento sono trapelati i motivi principali che hanno portato alla condanna: il primo riguarda la tempistica delle cene. "Si sono svolte in molti casi in giorni festivi e prefestivi, dunque erano cene personali" hanno sentenziato i giudici. Se davvero questa fosse la motivazione principale della condanna sarebbe davvero caricaturale. Un sindaco non ha orari di lavoro di un impiegato del catasto, un sindaco non solo lavora dalle 5 e mezza del mattino alla mezzanotte ("spesso mi addormentavo vestito sul divano di casa ancora studiando carte, dossier e soluzioni" racconta nel documentario su di lui "Golpe Capitale" per la regia di Francesco Cordio presentato ieri nella sede della Stampa Estera), ma lavora anche il sabato e la domenica. Come fa qualsiasi persona con incarichi di responsabilità, anche con molte meno responsabilità di un sindaco. Forse i magistrati si sono abituati troppo all'attuale giunta dove ci sono assessori che lavorano 2 giorni a settimana e si narra che anche il primo cittadino non si sprechi poi granché...





L'altra motivazione riguarderebbe la presenza della moglie. Alcuni osti (questi sono i testimoni, gli osti dei ristoranti del centro!) avrebbero riconosciuto la moglie di Marino dicendo che era a cena con lui. Prove totalmente inconsistenti e considerate giustamente tali dal primo grado di giudizio. Gli inquirenti, infatti, si presentarono dai ristoratori con un bouquet di foto-tessere con immagini posate risalenti perfino a 15 anni prima rispetto alla data della cena. Un ristoratore vede centinaia di persone a settimana e a distanza di anni avrebbe dovuto riconoscere o non riconoscere una donna sulla cinquantina basandosi su una foto di quando di anni ne aveva 35. La questione è totalmente ridicola come è totalmente ridicolo pensare che il sindaco potesse andarsene a cena con la moglie, seduto nel bel mezzo del cuore di Roma, a tre passi dal Campidoglio, pagando poi la cena coi soldi dei cittadini. Se uno vuole approfittarsene, ha strade assai più discrete per farlo.





I contorni inquietanti della sentenza - che sarà facilmente ribaltata in Cassazione - sono così surreali da risultare risibili. Tuttavia non è risibile il contesto. Si tratta infatti di una sentenza che ci riporta agli anni bui del Porto Delle Nebbie (storico soprannome del Tribunale di Piazzale Clodio) e del malcostume delle sentenze politiche a orologeria. Non c'è dubbio infatti che in questo momento una sentenza come questa rinforza il Movimento 5 Stelle (che senza alcuna vergogna cavalco la, ricordiamolo, inesistente questione degli scontrini) e affossa temporaneamente l'immagine dell'ex sindaco proprio in un momento in cui, anche a causa dei conclamati disastri dell'attuale Giunta, molte migliaia erano i romani che ne sentivano sempre più la mancanza. Dopo il golpe del PD di ottobre 2015 e dopo i 27 mesi di vergogna in cui il sindaco veniva continuamente attaccato dalla stampa e dal suo stesso partito colpevole solo finalmente di voler cambiare le cose in questa diroccata città, questo episodio è parte integrante di una vicenda inquietante della storia italiana.