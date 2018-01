Funivia sì, ma dove serve davvero. Un'idea per Monte Mario. Che ne pensate?

da cittadino" e senza alcun legame con eventuali partiti o gruppi politici, ricollegandomi al Premettendo che questa è un'iniziativa presentata "" e senza alcun legame con eventuali partiti o gruppi politici, ricollegandomi al vostro post del 9 maggio scorso sulle cabinovie urbane , volevo segnalarvi la mia idea di realizzare un impianto a fune (cabinovia) con andamento “triangolare”, che possa collegare Piazzale Clodio – Piazzale Medaglie d'Oro - lo Zodiaco – e il Ponte della Musica.

Sebbene molto criticati e sbeffeggiati sui social da molti cittadini (richiami alle piste da sci, agli skipass etc.), questi tipi di impianti si stanno diffondendo in moltissime città europee e se intelligentemente studiati possono davvero rappresentare dei mezzi di trasporto sostenibili, purché effettivamente non siano sopravvalutati rispetto alle loro effettive capacità di carico. Ovvero una cabinovia molto difficilmente può essere considerata come alternativa ad un mezzo pesante quale la Metropolitana, perché non potrà mai raggiungere la sua capacità di trasporto orario di persone. Quando invece si vogliono usare le cabinovie per brevi collegamenti, magari con del dislivello, e per collegare un quartiere o una limitata zona della città ad altre maggiormente servite, allora queste costituiscono una soluzione molto valida ampiamente sperimentata e collaudata altrove.

La proposta che sottopongo nasce dalle seguenti valutazioni:

Il settore della Balduina (Municipio 14), ed il Parco di Monte Mario, sebbene vicinissimi in linea d’aria al quartiere Prati (Municipio 1) e al Foro Italico e al Flaminio (Municipio 2) sono divisi dal notevole dislivello di oltre 100 metri per via della particolare orografia del settore; inoltre il settore a monte è tagliato fuori dall’importante capolinea Bus di Piazzale Clodio e dal previsto sviluppo della rete della metropolitana (Piazzale Clodio è un futuro capolinea – previsto nel tracciato della Metro C) e della rete tranviaria (è prevista la realizzazione di un Tram che superato il Ponte della Musica giri verso Viale Angelico ).

Per chi vuole muoversi usando il trasporto pubblico dalla Balduina, oggi, l’unico modo di collegarsi alla zona Prati e al Flaminio, è prendere uno dei bus che seguono la direttrice di Viale delle Medaglie d’oro- via Balduina, e poi cambiare mezzo, impiegando (almeno) 40-50 minuti per coprire una distanza che, in linea d’aria, risulta solo di poche centinaia di metri.Questo costringe la maggior parte degli utenti che lavorano in Prati, o al Flaminio, o chi magari si deve recare verso il Foro Italico o al Flaminio per seguire delle manifestazioni sportive e culturali, ad usare principalmente i mezzi privati.

La Riserva Naturale di Monte Mario, oggi abbastanza degradata e assolutamente poco valorizzata, non è affatto sfruttata turisticamente, in primis perché poco raggiungibile con i mezzi pubblici, ma anche perché poco fruibile, mentre potrebbe costituire una forte attrattiva turistica per via dei panorami oltre che per lo svago dei cittadini. E' sede inoltre dello storico osservatorio astronomico eretto in corrispondenza del "Meridiano di Monte Mario", per cui il parco potrebbe essere valorizzato anche su questi aspetti seguendo l'esempio del Greenweech Park di Londra (dove guarda caso in corrispondenza del Meridiano c'è uno storico osservatorio astronomico).

La soluzione proposta prevede quindi la realizzazione di un impianto a fune e cabine, ovvero una telecabina, o cabinovia, o ovovia che segua la direttrice “Piazzale Clodio – Piazzale Medaglie d’oro (Belsito) – Monte Mario (Zodiaco) – Ponte della Musica”.

L’opera avrebbe una duplice funzione perché oltre a servire la cittadinanza locale che potrebbe recarsi a piedi o in bicicletta in zona Prati o verso il polo sportivo-culturale del Flaminio e del Foro Italico (stadio Olimpico, Stadio del Tennis, Stadio del Nuoto, Ponte della Musica, MAAXI, Auditorium), potrebbe richiamare anche molti turisti per via del panorama più alto della Capitale, oltre che permettere una maggiore fruizione della Riserva di Monte Mario a cittadini e turisti stessi.

Inoltre chi deve recarsi ogni mattina alla scuola Giacomo Leopardi (collocata alla stessa quota dello Zodiaco), per mezzo della realizzazione di un semplice passaggio pedonale, potrebbe salire con la cabinovia, evitando così il quotidiano intasamento di via trionfale in entrata ed uscita da scuola.

Dato che in molti lo chiedono , nella proposta non sono attualmente previsti " parcheggi di scambio " e comunque tecnicamente, qualora si ritenessero utili, non sarebbe impossibile realizzarli. Cerco di spiegare il motivo di questa scelta:

Il flusso nelle ore di punta sarebbe prevalentemente dalla Balduina verso Clodio o verso il Flaminio. Quindi l'utilità di un eventuale parcheggio di scambio sarebbe prevalentemente nel settore di Piazzale delle Medaglie d'oro. Essendo però questo impianto pensato prevalentemente per connettere il quartiere a monte con quelli a valle e ai suoi mezzi di trasporto, e non per essere utilizzato come luogo in cui, gente proveniente da più lontano con la macchina la lasci per proseguire con i mezzi, almeno fino a quando non verrà realizzata la fermata Metro C Clodio, ho ritenuto più consono (anche per via dell'assetto della viabilità locale), favorire l'avvicinamento all'impianto da parte degli abitanti della balduina a piedi attraverso la meccanizzazione di alcune scalee presenti nel quartiere(realizzazione di scale mobili) e attraverso una navetta circolare ad alta frequenza (entrambe queste soluzioni a servizio della Cabinovia sono state inserite nel sito del Piano Urbano Mobilità Sostenibile nel settore dedicato alle proposte dei cittadini).

Il flusso verso monte sarebbe prevalentemente al ritorno dal lavoro, e per uso turistico-ricreativo da parte di chi vuole salire a Monte Mario. Per quest'ultima categoria di utenti (quindi nelle stazioni a valle) non avrebbe senso realizzare parcheggi di scambio visto che i turisti raggiungerebbero la partenza della cabinovia o con i mezzi pubblci, o a piedi o con pullman turistici (che non avrebbero problemi a parcheggiare temporanemente a Piazzale Clodio o in Via dei Gladiatori).

Punti di forza del progetto:

• Opera innovativa di mobilità sostenibile e integrata nel sistema trasporti (si prenderebbe con il biglietto dell'autobus o con l'abbonamento)

• Rapidità di realizzazione dell’impianto (meno di 12 mesi dal permesso a costruire)

• Impatto ambientale quasi nullo (necessaria una striscia di 12 metri libera da alberi lungo il tracciato)

• Costi di realizzazione molto contenuti (stimati da ditte specializzate in 15-20 milioni di €)

• Aumento popolazione del quartiere Balduina che usufruirebbe di mezzi pubblici e che userebbe la bicicletta (oggi difficile pe via del forte dislivello)

• Decongestione delle linee Bus della direttrice di viale Medaglie d’oro per ridistribuzione degli utenti

• Minore impatto del traffico, quindi dei gas di scarico e del rumore sulla Riserva Naturale, per via della diminuzione di macchine lungo la via “panoramica” e la via Trionfale

• Possibilità di utilizzo dell’impianto da parte degli utenti della Scuola G.Leopardi per recarsi a scuola evitando la congestione quotidiana che si sviluppa su via trionfale in entrata e uscita da scuola

• Aumento flusso turistico verso la Riserva di Monte Mario e i punti panoramici

• Aumento flusso turistico verso Balduina e ripresa economia locale del quartiere

• Realizzazione di un “triangolo ciclabile pedonale” Balduina-Prati-Flaminio e Foro Italico

• Diminuzione congestione nel settore in occasione di eventi ludico-sportivi presso il Foro Italico

• Diminuzione emissioni CO2 e contributo importante nel raggiungimento degli obbiettivi comunitari cittadini





L'idea è attualmente riportata nel sito del Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) e chi la ritenesse valida può ricercarla sul sito www.pumsroma.it e dopo essersi registrato esprimere il suo voto. Allego alcune immagini rappresentative scaricabili dal link. Grazie per la diffusione dell'idea.