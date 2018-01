Finalmente si sblocca il progetto del Metropolitan (ma il I Municipio non rinuncia a dire scemenze)

Spesso siamo molto concentrati a criticare l'amministrazione comunale centrale che perdiamo di vista l'attività dei municipi. E quando andiamo ad approfondire c'è onestamente da mettersi le mani dai capelli, sia per quanto riguarda quel che resta dei municipi a 5 stelle, sia per i due municipi governati dal PD.





Mentre continua a sparare idiozie intergalattiche e assai pericolose sulle sorti della ex rimessa Atac di Piazza Bainsizza, il Primo Municipio di Sabrina Alfonsi ha ritenuto di tornare sul tema dell'Cinema Metropolitan, corpaccione da anni abbandonato proprio all'inizio di Via del Corso verso Piazza del Popolo. Occorre tuttavia dire, a parziale "discolpa" dell'ente, che il Primo Municipio è stato coerentissimo con se stesso: le cretinate sul conto di questo progetto le diceva durante la Giunta Marino e le continua, pari pari, a dire oggi. Non ha cambiato posizione per convenienze politiche insomma, semplicemente persevera nello spararle grosse.





Di cosa stiamo parlando? Di un cinema che, come purtroppo tutti i cinema (lo dicono i dati di frequentazione e le buone pratiche di altre città, anche italiane), per sopravvivere deve trasformarsi perché non regge più economicamente com'è ora. La storia l'abbiamo già ampiamente raccontata qui . La novità è che ora l'amministrazione, dopo comodi 20 mesi dalla vittoria elettorale, si accingerebbe complice il buon lavoro di Adriano Meloni l'arrivo di Luca Montuori al posto della sciagura Berdini, a risolvere lo stallo. La delibera starebbe per passare in Giunta e un pezzo di città potrebbe uscire dalle secche dell'immobilismo e della depressione.





Per il Municipio Primo è un affronto. Leggete il comunicato stampa che hanno diffuso gli uffici della Alfonsi:





METROPOLITAN, MUNICIPIO I: NON C'È BISOGNO DI UN NUOVO MEGASTORE IN PIENO CENTRO (OMNIROMA) Roma, 16 GEN - "Siamo convinti che non ci sia bisogno di un nuovo megastore in pieno centro". Lo dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, la Presidente del Municipio Roma I Centro. "L'operazione per la riconversione dell'ex Cinema Metropolitan di Via del Corso in spazio commerciale parte da lontano, ai tempi di Alemanno, ed ora - con la Giunta Raggi - ritorna attuale - aggiunge - Contro questa ipotesi il Primo Municipio si è già espresso chiaramente e in tempi non sospetti, già nel 2015, quando con una specifica mozione il Consiglio municipale chiese il ritiro della proposta di delibera e il riconoscimento del valore storico e artistico dell'edificio. Ma evidentemente in Campidoglio non la pensano così, se hanno deciso di rispolverare il progetto. E non basta nemmeno il fatto che gli oneri urbanistici verrebbero destinati in parte per la riqualificazione dell'ex Cinema Airone, una foglia di fico che non basta a coprire una operazione che rischia di essere puramente speculativa". "Abbiamo già una concentrazione altissima di attività commerciali - aggiunge la Consigliera Daniela Spinaci, Vice Presidente della Commissione municipale Lavori Pubblici - Non vogliamo che il Tridente Mediceo venga ulteriormente congestionato a causa di un nuovo attrattore di traffico. E soprattutto vorremmo che il Municipio venisse coinvolto nel processo decisionale, e non solo essere chiamati a votare inutilmente una delibera quando ormai non c'è più possibilità alcuna di incidere positivamente nella decisione".





Sappiamo che avete più disgusto di noi nel leggere queste considerazioni, ma bisogna soffrire assieme. La retorica e il terrorismo del megastore non manca mai del resto. Il cinema viene ridotto di molto, resta comunque una sala da 100 posti, il resto spazi commerciali. Grazie a questi l'area smetterà di essere abbandonata e offrirà 60 posti di lavoro (erano 5!). La delibera venne compilata a regola d'arte nel 2015 da Caudo e da Marta Leonori e prevede una generazione di quasi 7 milioni di oneri concessori a vantaggio del Comune. Ci guadagnano tutti: nuovi posti di lavoro, riqualificazione di un pezzo di via del Corso oggi usato dai barboni come ricovero, un sacco di soldi che entrano nelle casse del Comune. Una operazione civile, europea, semplicemente "normale". Come i lettori di Roma fa Schifo sanno alla perfezione, una delle cause della depressione e del declino della nostra città è il fatto che la gente consideri "speculative" le operazioni "normali". E questo è l'ennesimo caso. "Una nuova attività commerciale attrae traffico" secondo il Primo Municipio che invece di far stupidi allarmismi dovrebbe rinforzare le Ztl, curare l'arredo urbano in funzione anti sosta selvaggia e gestire in maniera ottimale il carico e scarico merce. Al contrario ci si rassegna al fatto che la gente vada in auto a Via del Corso, cosa peraltro impossibile. Davvero profondamente ridicolo. Amministratori come questi, che parlano alla pancia dei cittadini sfruttando la loro ignoranza rischiando di far perdere all'erario milioni e milioni di euro, dovrebbero essere attenzionati dalla Corte dei Conti e, sperabilmente, condannati a pagare loro ciò che con estrema leggerezza puntano a far perdere all'amministrazione pubblica. Chicca finale? Il Metropolitan GIA' ERA un megastore, come lo chiamano stupidamente i nostri amministratori. Nacque proprio così all'inizio del secolo scorso salvo poi trasformarsi in cinema. Quindi si ritorna alla funzione di partenza. Speriamo davvero che il calvario degli investitori - bloccati da anni senza alcun motivo, vessati, sfiancati e testimoni (anche verso i colleghi stranieri, che si guardano bene di venire ad investire qui proprio a causa di queste assurdità) di una città dove è impossibile lavorare - possa finire, speriamo che i cantieri partano, che gli operai vengano assunti, che i commessi firmino i loro contratti e escano dalla disoccupazione di cui nulla importa a Alfonsi e soci e speriamo infine che i 7 milioni di oneri che affluiranno nelle miserabili casse del Comune vengano ben spesi.





E qui mettiamo l'ultima nota: l'unica cosa velatamente positiva che trasparirebbe dal comunicato del Primo Municipio riguarda una parte della allocazione degli oneri, quelli che andranno a restaurare lo splendido Cinema Airone, all'Appio Latino, oggi abbandonato e di proprietà del Comune. L'unica novità discutibile, loro la considerano invece l'unica cosa accettabile (sebbene "foglia di fico"): ragionano esattamente al contrario. Cosa è successo dunque? E' successo che nello schema precedente e con la precedente amministrazione le risorse erano allocate su alcune partite: Fori, Villa Borghese, la riqualificazione della povera Villa Aldobrandini. Giustamente tutto in centro, essendo l'operazione nel centro. Oggi si viene a sapere che gli oneri verranno spesi diversamente: in particolare per restaurare un altro cinema, l'Airone appunto. Sorvolando sul poco buon gusto dell'assessore Luca Montuori che sposta dei denari da una partita all'altra quando "l'altra" un edificio progettato da suo papà architetto, ma sorvoliamo perché comunque la qualità del manufatto è elevatissima ed è giusto riqualificarlo. Già, ma per farci cosa? In anni in cui i visitatori dei cinema crollano cosa fa il Comune invece di investire sulla cultura del linguaggio cinematografico, sulle scuole, sugli incentivi economici per i giovani per invogliarli a frequentare? Si apre sale tutte sue per far concorrenza agli operatori privati? Fa il bis della ridicola operazione del Cinema Aquila, a tutt'oggi chiuso nelle more di bandi impugnati e fior di ricorsi (al Pigneto han fatto prima i privati a riaprire perfino l'Avorio, mentre l'Aquila versa in abbandono). Ma poi nella convenzione pare che il cinema interno al Metropolitan (la famosa sala da 100 posti che verrà ricavata assieme ai negozi nell'attuale spazio abbandonato) sarà nelle disponibilità del Comune per ben 4 mesi l'anno. Dunque il Comune già acquisisce di fatto un nuovo cinema, che sommato all'Airone faranno due: ma siamo sicuri che il mestiere del Comune sia quello di fare l'impresario di sale cinematografiche? Ma siamo forse a Cuba o in Corea del Nord? Non si potrebbe lasciar fare questo mestiere ai privati?





Insomma una operazione che ci fa dire "bene ma non benissimo". Bene che il progetto sia stato sbloccato e che un cinema chiuso dal 2010 possa trasformarsi da problema a opportunità, ma qualche dubbio sul come queste opportunità si stanno cogliendo.









P.S.:

non dimentichiamoci di chi - nome: Michela, cognome: Di Biase, oggi ricandidatissima con Zingaretti e come ti sbagli - ha contribuito a far sì che il progetto restasse al palo durante la Giunta Marino. La Giunta infatti aveva predisposto tutto per risolvere questa questione tre anni fa. Altri tre anni perduti a causa di ignoranza, ideologie e mentalità bacate...