Villa Doria Pamphilj. Mai stata in così cattivo stato. Una lettera amara

Sono una cittadina come tanti che spesso corre, passeggia e si gode una delle più belle ville di Roma: Villa Doria Pamphilj. Ci vado da quando ero piccola e mai l'ho vista così in cattivo stato.





Ultimamente nel fine settimana mi devo svegliare presto, per poter parcheggiare negli esegui parcheggi davanti alla villa. Da mesi a questa parte, nell'unico parcheggio della villa, sul lato di Via Leone XIII, il Comune di Roma ha deciso di chiudere parte del parcheggio con sbarre, per fare in modo che i pullman parcheggino li. Peccato che da quando ci vado io, di pullman non ne ho mai visti, ne continuo a vederne. I cittadini di Roma che sappiamo non essere pochi, immaginate cosa fanno nelle belle giornate di sole, affollano la villa parcheggiando ovunque, su strisce pedonali, in mezzo alla strada, in uno scenario apocalittico mai visto. Dove i parcheggi sono indispensabili il comune li toglie.





Ma non finisce qui. Sono mesi che furgoni con targa straniera e un camper, ormai vivono nel parcheggio, senza neanche nasconderlo troppo. Per cui da una parte il parcheggio deserto adibito ai pullman, dall'altra chi bivacca da mesi, senza mai lasciare il parcheggio e lo spazio per i cittadini è finito.





Ulteriore conseguenze di chi vive nei parcheggi, è che la villa è una discarica a cielo aperto, ovviamente gli inquilini del parcheggio poco si curano di tenerlo pulito e AMA sappiamo benissimo quanto sia efficiente ultimamente.

Ultimo volto del degrado gli alberi vicino all'ingresso della villa, sono diventati luoghi di dolci incontri, magari gli inquilini del parcheggio gestiscono l'albergo a ore? Magari no, sta di fatto che da quando ci sono loro, ci sono anche i rifiuti dell'albero o per lo meno sono aumentati esponenzialmente e l'ultima volta ho trovato di tutto.



Non sto parlando di periferia, queste sono foto di uno degli ingressi principali della villa, possibile che non possiamo fare nulla?

Ma il comune che sta facendo? Finta di non vedere?