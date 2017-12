Tutte le novità da Piazza Navona dopo l'intervista-bomba dell'assessore Meloni contro Coia

Su Piazza Navona tutto sta andando come avevamo scritto, detto, predetto. Addirittura da settembre. Tutto sta andando perfino peggio per la verità, al punto che financo l'assessore al commercio si è dovuto trasformare in una sorta di redattore di Roma fa Schifo: in una ampia intervista al Messaggero ha parlato come parliamo noi da tempo. Menando come un fabbro. Ha detto che Andrea Coia, l'imbarazzante consigliere comunale grillino presidente della Commissione Commercio, ha probabilmente un accordo con gli ambulanti, ha scritto che è l'elemento più dannoso della Giunta e altre amenità. Ha addirittura rivelato il soprannome con cui lo chiama da sempre: Coidicine. Quando noi abbiamo provato a scriverlo, Coia ci ha simpaticamente querelato così come ha fatto con altri liberi giornalisti che hanno avuto l'unica colpa di fare il proprio lavoro ovvero criticare il potere e mettere con le spalle al muro la politica, specie se - come nel caso di Coia - è "pessima politica" e "scellarata politica" a vantaggio di pochi e a svantaggio di tutti. Ora querelerà anche il suo assessore?





Ma anche se speriamo che la deflagrante intervista riesca a stoppare la Fiera della Befana dopo anni (grazie alle discontinuità della Giunta Marino lo schifo dei decenni si era interrotto) tornata nelle mani di chi l'aveva fatta declinare e resa un posto raccapricciante, notiamo come invece le cose stanno andando avanti assommando scempi a scempi.





Quali scempi? Innanzitutto notiamo che la Fiera doveva essere montata oggi, per inaugurare domani: sabato 2 dicembre. Per carità, gli operatori non hanno fretta perché tanto hanno vinto (!!!) un bando in gentile omaggio per 9 anni. Un regalo insperato. Ma perché non montano, perché rinunciano a incassare già da domattina? Semplice, perché oltre ai regali che hanno avuto ne vogliono anche altri. Si tratta di personaggi che sono abituati a lavorare con margini di guadagno non proprio risicati, si tratta di dinastie di ambulanti abituati a gestire camion bar che pagano 1000 euro di tasse all'anno e incassano 1000 euro ogni mezza giornata. Questo è lo standard: i costi devono essere un cinquecentesimo delle spese, sennò non ci si muove.





Gli ambulanti hanno letto male il bando. Non hanno capito che, come dice il documento, le spese per la sicurezza nella piazza sono a carico loro. Le spese non sono basse perché il livello di sicurezza dopo i fatti di Nizza o Berlino e Londra deve essere altissimo: personale, cani, metal detector, telecamere, varchi. Fanno 12 mila euro per ogni partecipante. Loro non vogliono pagare e minacciano di non far partire la fiera, d'altro canto da quando c'è questa amministrazione al potere il coltello dalla parte del manico è tornato a loro. E impostano l'agenda.





Oggi Coia fa l'ennesima riunione a riguardo. In tutta la settimana non ne sono venuti a capo. Ma la paura dei cittadini è che il Comune, dopo aver regalato 100 milioni di euro a Parnasi sullo Stadio della Roma, voglia comportarsi allo stesso modo anche su Piazza Navona facendo pagare a tutti i cittadini un'onere che per legge doveva essere pagati dai commercianti (tra l'altro mettendo a rischio ricorso tutto il bando, ma questa non può essere che una notizia positiva: chissà quanti ambulanti hanno rinunciato a partecipare perché hanno ritenuto troppo alte le spese e solo ora si accorgono che se le accorrerà in tutto o in parte il Comune). Stanno facendo, insomma, le carte false per far risparmiare i poveri ambulanti bisognosi, sovente gruppi da 20 e passa milioni di fatturato annuo. Poverini, devono risparmiare 12 mila euro in un mese... Dopo l'intervista a Meloni riusciranno ad avere la faccia di fare anche questa?





Nel frattempo ieri, 30 novembre, ulteriori novità dalla stupenda Piazza che grazie al governo di Virginia Raggi è tornata ad essere una fogna di interessi e giochi di potere. dalla stupenda Piazza che grazie al governo di Virginia Raggi è tornata ad essere una fogna di interessi e giochi di potere. La parte culturale del bando è andata buca . Poche partecipazioni per accaparrarsi i 12 stand dedicati alle associazioni. Il bando è stato addirittura riformulato e ancora nulla: solo 3 partecipazioni e nessuna adeguata. Tutto deserto. La piazza sarà solo commerciale, e a quanto pare commerciale scadente. Ma magari anche qui pagherà pantalone, ovvero tutti noi: magari, mancando l'interesse dei privati (e sfido: quale associazione culturale seria si va a mettere in una melma come questa, con una manifestazione che stava provando a rinascere che invece piomba indietro di anni?), l'assessorato alla cultura (ve lo ricordate Luca Bergamo?) si inventerà qualcosa lui, stanzierà lui, investirà lui, coprirà lui la mancanza totale di uomini di teatro, letterati, cantastorie, narratori e attori.





Così la manifestazione la pagheremo tre volte. Una volta perché è stata regalata a degli operatori inadeguati, una volta perché gli si farà lo sconto su oneri che dovevano essere solo i loro, una volta ancora perché per animare la festa serviranno fondi del comune essendo i privati del mondo della cultura giustamente scappati via. A voi le conclusioni...