Pigneto. Mentre il Comune tiene chiuso il Cinema Aquila, i privati aprono il Cinema Avorio

Qualche sera fa, anche se con qualche perplessità, sono voluto andare al Nuovo Cinema Avorio a Via Macerata al Pigneto.





Scrivo di perplessità perchè ancora ho ricordo dell'ultima pessima (auto)gestione dello storico Cinema L'Aquila. Il cinema Comunale finito in mano a pseudo comitati di quartiere che erano riusciti nell'intento di trasformare una bellissima sala di proiezione di quartiere in un vetero centro sociale occupato con tanto di proiezioni di film rigorosamente diretti da militanti grillini. Insomma il Comune e il Municipio appena arrivati hanno cercato di pagare le cambiali elettorali utilizzando quel cinema dandolo in cambio a chi aveva portato voti in campagna elettorale (anche voi di Roma fa Schifo ne parlaste qui qui ). Per alcuni mesi il cinema, uno dei pochi di proprietà comunale, si trasformò in un luogo abbastanza surreale ma poi l'esperienza finì (subito il Comune litigò con gli stessi centrosocialari cui aveva regalato la struttura) e il cinema rimase chiuso in attesa di assegnazione del bando.

Ad oggi il cinema è ancora abbandonato: uno dei tanti fallimenti di Luca Bergamo.

In attesa del Comune ovviamente i centrosocialari si fanno sotto di nuovo. Se ascoltate questo quarto d'ora di intervista ad un militante capite il livello di delirio forsennato a cui stanno: " la legalità è reazionaria e controproducente ". Capito?





Temevo di vivere un roba simile, ma l'esperienza del nuovo Avorio è stata totalemente diversa e devo dire positiva. Il cinema in gestione a privati ha riperso vita. Non il classico cinema - visto che ieri sera si proiettava su uno schermo gigante (12 metri di cinemascope) Le Iene di Quentin Tarantino... non certo una prima visione - ma un luogo in stile anni '30 dove gustare il film su comode poltrone bevendosi un cocktail.

Dopo il film anche uno spettacolo musicale dal vivo.

Unica nota dolente della serata? La sosta selvaggia che ormai imperversa al Pigneto (ma ovunque direi) che crea notevoli disagi alla circolazione creando anche momenti di tensione. Consiglio ai nuovi gestori di adottare i marciapiedi e di metterli in sicurezza con dei paletti.





Come sempre noto che al Pigneto ormai sono solo le iniziative private che cercano di dare un po' di lustro e decoro a questo quartiere che per anni è stato costretto a tollerare spaccio e degrado. L'amministrazione però dovrebbe fare la sua parte iniziando proprio dall'istituzione dell'area verde con zone 30 e strisce blu già a suo tempo promessa dal presidente della commissione mobilità Enrico Stèfano, iniziando finalmente una vera raccolta porta a porta cosi da togliere gli orripilanti e puzzolenti cassonetti dalle strade, ma sopratutto l'amministrazione deve smettere di avere come interlocutori privilegiati gli autoproclamati comitati di quartiere. Si tratta di una accozzaglia di persone il cui unico interesse e quello di impedire l'introduzione di ogni innovazione ed evoluzione civile nel quartiere per poter continuare ad usufruire di spazzi pubblici per i loro privati interessi come accaduto a Piazza Nuccitelli e di essere liberi di imbrattare tutto con i loro deliranti manifesti abusivi. Come accade al ponticello del Pigneto da loro tanto difeso dalle azioni di Retake che di tanto in tanto osa pulirlo, ma che finalmente presto verra abbattuto per la realizzazione di un importante nodo di scambio ferroviario cittadino. Il Pigneto (e tutta Roma) può emergere solo se la mentalità di questi personaggi (leggete cosa hanno scritto sul Cinema Avorio per l'appunto) potrà diventare quello che è in tutte le città civili da Londra a New York, da Madrid a Parigi: totalmente marginale.

Lettera Firmata









*Bellissima lettera, che ci permettiamo di chiosare con qualche dettaglio. Il Cinema Avorio è un progetto pop up per il momento. Ha aperto a fine novembre e sarà lì proiettando grandi classici del cinema, servendo cocktail e proponendo musica dal vivo (il tutto per 5€ di costo d'ingresso) per soli 3 mesi. Il paradosso è evidente: privati in uno spazio privato offrono un vero servizio pubblico (con tutti i difetti e i limiti del caso, beninteso) fatto di film cult in lingua originale e prezzi contenuti; enti pubblici in uno spazio pubblico invece (è il caso dell'Aquila) privatizzano a vantaggio di poche cricche buone solo, forse, a spostare voti e a fare proclami da dittatura bolivariana. La speranza, per il Pigneto e per Roma, è che il Cinema Aquila riapra assegnato a gente per bene lontana anni luce dalla tanta feccia che ammorba il quartiere e che il Cinema Avorio vada avanti ben oltre i previsti 3 mesi di programmazione.