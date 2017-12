Lo Stadio si trasforma in speculazione e il Messaggero diventa favorevole. Come mai?

A margine dell'autentico scandalo riguardante il progetto dello Stadio della Roma, ci sono delle storie collaterali che però vale la pena raccontare per capire quali dimensioni abbia questo scempio più unico che raro nella storia della nostra città.





Intendiamoci: Roma è sempre stata una città vittima di uno sviluppo immobiliare sciatto e cialtrone (magari fosse "speculazione" come molti gridano, è più che altro squallore), nel dopoguerra ma anche prima e perfino negli ultimi decenni dell'Ottocento. Diventata Capitale, la città dotata di una classe dirigente mai all'altezza, è stata subito assaltata alla giugulare dagli interessucci di bottega degli immobiliaristi dell'epoca. Interessi legittimi, beninteso, ma utili al bene comune solo se messi in parallelo ad una pianificazione lucida e seria da parte pubblica. Pianificazione che tuttavia non c'è mai stata dal 1870 in poi. Forse - avranno pensato le classi dirigenti romane mai uscite da una insopportabile indolenza papalin borbonica e mai davvero contaminate positivamente dai piemontesi - è molto più comodo lasciar fare ai privati i loro affari senza seccarli con richieste di compenetrare nei loro piani l'interesse pubblico. Anche perché così restava tutto lo spazio per altro tipo di richieste: più orientate al pagamento di mazzette, all'alimentazione di clientele politiche e al soddisfacimento dei sempre dei sempre bene accetti voti di scambio.





E' sempre andata così e questo tratto ha caratterizzato antropologicamente il dna della città. Generazioni di imprenditori sono cresciuti così, ma anche e soprattutto generazioni di cittadini lo hanno fatto: nella convinzione che questo abominio fosse la normalità. Che ogni differenza da questo modello fosse da guardare con sospetto. Tutto ciò che non è sciatto, brutto, losco e impiccettaro è strano, anomalo. A Roma quando una cosa è ordinata e trasparente si dice che "non sembra Roma". Tanto per fare un esempio ai romani, a casa e a scuola, è stato insegnato che i grattacieli sono il male, sono speculazione. Il motivo è un altro: i costruttori romani non hanno mai avuto i mezzi tecnologici e di competenze per realizzarli preferendo il modello di palazzina progettato dal geometra di turno. E così i cittadini di Roma sono stati convinti per decenni e decenni che la Tuscolana e la Tiburtina fossero espansioni urbanistiche tutto sommato normali, e che Manhattan fosse una selva di cemento da condannare. Pensate alla vostra infanzia, ai discorsi con cui vi hanno lavato il cervello. E ci darete ragione.





Questo andazzo, inedito a livello internazionale, ha subìto pochissimi ostacoli, pochissime volte è stato messo in discussione. Il caso più eclatante in questo senso si è svolto durante la Giunta di Ignazio Marino quando grazie ad un assessore all'urbanistica del calibro di Giovanni Caudo si è provato a cambiare completamente direzione e modello. Tutti i grandi progetti immobiliari in corso sono stati ripresi in mano dalla parte pubblica che ha impostato, chiesto, ottenuto. Il grande concorso per l'area di Guido Reni, la Ex Fiera ("vi do le cubature solo se fate architettura di qualità"), le Torri delle Finanze dell'Eur e soprattutto il progetto di Tor di Valle di cui parliamo da qui in avanti.





Cercando di capire perché quando il progetto era di eccellenza noi eravamo gli unici a parlarne bene mentre tutti gridavano allo scempio, mentre oggi che il progetto è effettivamente un'operazione speculativa tutti ne parlano bene e noi siamo gli unici a dargli addosso cosa che facciamo non da oggi ma dallo scorso febbrai o.





A fronte di una capitalizzazione pubblica solitamente oscillante attorno al 7% (se il privato investe 100 per fare, mettiamo, Ponte di Nona o Porta di Roma, la cifra che il bene comune ne ricava in termini di opere - poi vedremo spesso virtuali - a vantaggio di tutti è pari a 7), si passava al 30/35%. Una rivoluzione concettuale radicalissima: se si danno dei permessi a costruire non è più per far arricchire un imprenditore, ma è per migliorare la città (poi l'imprenditore si deve arricchire, è ovvio, ma non è quello il primo punto).

Di più: ogni opera non poteva essere inaugurata se non dopo l'inaugurazione delle opere pubbliche connesse (perché quel 7% di cui sopra finiva spesso per essere virtuale: lo facciamo, ma sul quando stendiamo un pietoso velo) e inoltre i proponenti erano obbligati ad una progettualità architettonica di altissimo profilo. Il tutto a costo zero per la parte pubblica che ne aveva solo enormi benefici.





Virginia Raggi ha preso questa impostazione e l'ha totalmente sovvertita riportandola a ciò che a Roma si è sempre fatto. Si costruiscono palazzine, i privati prendono i guadagni ma i costi ricadono sul pubblico, si bada più alle strade in asfalto che ai trasporti in ferro e gli investitori girano alla parte pubblica una percentuale irrisoria.





Il progetto impostato da Marino era stato attaccato in maniera violentissima dal Messaggero, quotidiano che fa parte alla galassia imprenditoriale di Caltagirone. Caltagirone non è più, come una volta, un costruttore. E' ormai un taycoon internazionale con interessi in mille settori, anche e soprattutto all'estero, per cui è caricaturale farlo passare come il palazzinaro di trent'anni fa. Tuttavia giustamente fa i suoi interessi e non se ne lascia scappare una anche in un comparto, quello delle costruzioni, che non rappresenta più il cuore del suo business. Quando attaccava (parlando di ecomostro, testualmente) il progetto immaginato da Marino, tutti avevamo pensato che il buon Calta "rosicasse" per la bella opportunità che veniva data al costruttore Parnasi, suo storico concorrente. Una invidia comprensibile e spiegabile.





Non era così. L'attacco non era a Parnasi. L'attacco evidentemente era ad un cambiamento di paradigma che per chi ha lavorato nella Roma che fu (e che grazie al M5S sarà ancora) non era e non è accettabile. Non era e non è concepibile. Quel dna di cui parlavamo sopra, appunto. Roma non può essere una città normale, non può ragionare come tutte le altre città del globo, chi vuole allinearla al mondo fa una brutta fine. A Roma le regole del gioco sono qualcosa di specifico e peculiare, diverse da ogni altra parte del mondo.





Oggi Parnasi incassa un autentico regalo. Clamoroso. Investe di meno, non deve costruire più edifici complessi in altezza ma comode palazzine, non ha bisogno di attrezzature, tecnologie, macchinari specifici e costosi, non deve lavorare a livello commerciale per trovare inquilini per i suoi nuovi palazzi, deve contribuire meno della metà all'interesse comune e dunque il suo rischio di impresa crolla mentre si impennano i suoi margini di guadagno potenziali.

Caltagirone dovrebbe fare il diavolo a quattro il triplo di quanto faceva ai tempi di Marino e di Caudo. E invece... E invece leggete il Messaggero e capirete tutto, leggetelo nei mesi passati e leggetelo oggi dopo la definitiva approvazione del progetto in conferenza dei servizi. Fate i vostri paragoni e le vostre riflessioni. Soprattutto capirete come questa città si è riposizionata nel suo alveo, nella falsariga del "come si è sempre fatto".

Capirete in primo luogo quanto funzionale alla conservazione sia il Movimento inventato da Beppe Grillo. Esattamente come la Lega negli anni Novanta: fingere una istanza di cambiamento per essere il più possibile alleati e proni al sistema. Ce lo ha spiegato qualche annetto fa Giuseppe Tomasi di Lampedusa e le metastasi di quell'atteggiamento non si esauriscono. Si parla del Movimento 5 Stelle come di una grande operazione populista, qualunquista, per certi versi fascista. E' tutto vero, ma spiega solo in parte. In prima battuta, in realtà, si tratta del più smaccato partito conservatore che si sia visto negli ultimi anni, con tratti perfino più reazionari di una certa Democrazia Cristiana. Nulla deve cambiare, nulla deve evolvere, nessuna trasformazione è ammessa, ogni spunto verso la normalità è bollato e infangato come "speculazione" a mo' di terrorismo mediatico un tanto al chilo, contando su schiere di milioni di cittadini anestetizzati da anni di scuola imbarazzante e tv berlusconiana. Nessuna opportunità deve essere data a nessuno: i ricchi e i privilegiati devono rimanere così, i poveri devono essere aiutati nella loro povertà, non aiutati come si fa in tutti i paesi evoluti a diventare ricchi a loro volta. In un sistema che si stava finalmente sfaldando, il Movimento 5 Stelle oggi rappresenta l'unica speranza per il sistema stesso per salvarsi un'ennesima volta. Non è un caso la bonomia con la quale gli esponenti pentastellati sono trattati in tv: mai messi a disagio, mai posti di fronte alle loro autentiche malefatte. Raggi ha inanellato miliardi di euro di danni per la città di Roma, di fatto condannando senza appello la città ad un futuro miserabile. Ma si preferisce parlare di Marra, Muraro e della spazzatura fuori dai cassonetti pur di annebbiare la vista dei cittadini. Giornali che rappresentano a tutto tondo i poteri forti (da noi l'espressione non ha accezione negativa) del paese, come il Corriere della Sera, ormai si guardano bene di criticarli (neppure un articolo su Piazza Navona, vi ricordate? A proposito di conservazione e restaurazione...). Sono l'ultima speranza per il sistema così com'è di sopravvivere nonostante tutto. Ovviamente secondo il Corriere il nuovo progetto dello stadio è una "occasione epocale" . Certo: una epocale occasione per non toccare di un millimetro le regole del gioco assicurandosi che tutto resti come è sempre stato.

A Roma già ne stiamo pagando conseguenze atroci: la cura da cavallo cui è stata sottoposta l'urbanistica cittadina, il tentativo riuscito di riportala alle vecchie pratiche che hanno determinato la morte economica, sociale, antropologica della città avranno impatti per generazioni. Una operazione spietata, sottile, spregiudicata che tutti si divertono a nascondere.