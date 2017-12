Le ridicole pedonalizzazioni domenicali. L'ultima presa per i fondelli dei fasciogrillini ai romani

Il 17 dicembre doveva essere domenica ecologica. Finalmente l'amministrazione aveva scelto una data simbolica, a ridosso del Natale, per mandare un messaggio chiaro ai cittadini dopo decenni di politica basata sull'abuso dell'auto: si va a piedi, non si usa la vettura per andare a fare le compere delle feste, non si ingorga la città inutilmente, non si parcheggia fuori posto. Finalmente l'amministrazione aveva deciso di ottemperare, per una volta nella vita, al suo programma elettorale in funzione del quale è stata votata in massa dai romani stufi del solito andazzo.





Con la scusa dell'inquinamento (che ci uccide) e dopo una settimana atroce (la giornata di venerdì è stata emblematica: un lungo grande ingorgo che ha coinvolto tutta la città come avviene ormai solo nelle magalopoli indiane) si poteva finalmente respirare.





Niente di tutto questo. L'amministrazione ha ceduto molto volentieri alla pressione dei commercianti, come succedeva con le peggiori giunte alemanniane. La domenica ecologica è stata spostata a febbraio (!), come se la salute delle persone (i dati sull'inquinamento sono terrificanti) fosse negoziabile e spostabile di mese in mese in base agli interessi elettorali di chi amministra. Di più: quest'anno l'amministrazione non ha predisposto alcuna contromisura contro il traffico natalizio. La ZTL è stata lasciata aperta dalle 18 in poi mentre solitamente nei giorni delle compere si allungava fino alle 20 per evitare che la città fosse presa d'assalto dal traffico e dallo smog. Per questa Giunta e per questo Consiglio traffico e smog valgon bene qualche voto in più da parte dei commercianti (che comunque in una città di lamiere e clacson falliranno in ogni caso).





In revanche a tutto questo però l'amministrazione doveva inventarsi pur qualcosa di simbolico per paravento. Doveva avere la risposta pronta per chi (comunque solo noi, perché giornali e opposizione tacciono) casomai avesse fatto presente lo scempio. E allora ecco le pedonalizzazioni. "Non abbiamo fatto la domenica ecologica però abbiamo fatto le pedonalizzazioni, per di più in ogni municipio". E così hanno proceduto. Slarghetti, piazzette, stradine totalmente irrilevanti scelte realmente a casaccio sono state pedonalizzate solo per la giornata di oggi. Vediamo uno a uno questi imbarazzanti interventi che servono solo a rendere patetico e ridicolo agli occhi dei cittadini il concetto stesso di pedonalizzazione e a divulgare in città una cultura marcia che considera la pedonalità non come una infrastruttura civica bensì come un qualcosa da strumentalizzare per poter divulgare un comunicato stampa e per potersi trovare pronto a qualche contestazione politica. Naturalmente queste finte pedonalizzazioni nascono, per poche ore nella giornata odierna, mentre in tutto il resto della città le vere pedonalizzazioni (da Piazza Farnese a Piazza Borghese passando da Via del Corso) sono state completamente trasformate in parcheggi abusivi ormai cronici.





PRIMO MUNICIPIO

Via Ottaviano

E' già praticamente pedonalizzata e comunque a traffico riservato.





SECONDO MUNICIPIO

Via dei Falisci

Un insignificante, fetente, inutile, abbandonato vicoletto di 50 metri





TERZO MUNICIPIO

Via Francesco Jovine

Una ridicola traversa di Via Ugo Ojetti (che intanto resta una autostrada urbana) di metri 30. Vi supplichiamo di andare su Google Maps a vedere cosa è questa stradina e quanto è ridicolo annunciarne la pedonalizzazione domenicale





QUARTO MUNICIPIO

Nulla





QUINTO MUNICIPIO

Via Tor Pignattara

La chiusura per qualche ora di Via Tor Pignattara, con le sue botteghe e la sua atmosfera multietnica, poteva essere una buona idea. Peccato che l'intervento interessi due (due!) isolati della strada. Neppure 200 metri





SESTO MUNICIPIO

Largo Monreale

Praticamente è il parcheggio della biblioteca della Borghesiana. A voi i commenti...





SETTIMO MUNICIPIO

Nulla di nulla





OTTAVO MUNICIPIO

Via Caffaro

Altra strada insignificante, traversa di Circonvallazione Ostiense. Potevi pedonalizzare il Ponte Spizzichino (a 10 metri da qui) trasformandolo in teatro per qualche ora di domenica. Niente.





NONO MUNICIPIO

Viale Europa

Finalmente! Le prove generali di pedonalizzazione di un viale che dovrebbe essere pedonale sempre e che invece è un incubo di lamiere e triple file. Nossignori: si pedonalizza, per poche ore, solo un isolato. Un-solo-isolato!





DECIMO MUNICIPIO

Nulla





UNDICESIMO MUNICIPIO

Via Fermi

Wow. La lunga Via Fermi pedonalizzata? Manco per niente. Solo un isolato. Di più: solo per uno dei due sensi di marcia. Una corsia di 50 metri. Una pena assoluta.





DODICESIMO MUNICIPIO

Piazza Ravizza

Piazza Ravizza è già pedonalizzata...





TREDICESIMO MUNICIPIO

Piazza Pio XI e strade circostanti

L'unico intervento che pare organico e sensato. Sono alcune stradine dietro a Via Gregorio VII. Sembrerebbe una proposta significativa con una piazza e le strade tutto intorno pedonalizzate. Da verificare.





QUATTORDICESIMO MUNICIPIO

Nulla.





QUINDICESIMO MUNICIPIO

Nulla.









Ma quanto vi piace farvi prendere per il bavero da quattro imbecilli che guadagnano 11 mila euro al mese sulla vostra pelle?