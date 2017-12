Le prime foto di Piazza Navona riconsegnata ai bancarellari. Tristezza e disagio

"Spelacchio? Non si può giudicare un'amministrazione dall'albero di Natale. Ai romani interessano altre cose" dice il consigliere Paolo Ferrara ovvero probabilmente la quintessenza del grillismo al potere a Roma: spregiudicatezza, furbizia (ma totalmente scevra di intelligenza), zero preparazione, zero studi effettuati, zero esperienza nel mondo del lavoro o dell'impresa, aggressività verbale, capacità di far buon visto a qualsiasi cattiva sorte, focus concentratissimo sul potere. Potere per il potere.





Ferrara sa benissimo che su Spelacchio il punto non è l'aspetto, lugubre, della trista conifera di Piazza Venezia, bensì che il punto sono le spese, i tempi, la ditta assegnataria, l'inefficienza degli uffici. Ma la butta sull'estetica: "la prossima volta faremo meglio, ai romani interessa altro".

Giusto. E allora parliamo di altro. Parliamo ad esempio dell'altro "polo" natalizio della città dopo Piazza Venezia: Piazza Navona. Magari Ferrara dirà che "ai romani interessa altro", ma noi siamo persuasi che a qualche romano interessi eccome di avere, dopo anni, una amministrazione che ha scientemente deciso di regalare la piazza più straordinaria della città alle solite cricche di ambulanti che l'avevano distrutta. Ora ci dovremo, grazie ai 5 Stele, subire per nove anni un terrificante ritorno al passato dopo che Ignazio Marino era riuscito a bloccare lo scempio. Tutto è tornato come prima e peggio di prima grazie ad un bando ridicolo. Nel bando, scritto dall'amministrazione assieme agli ambulanti, il requisito di "qualità" per selezionare gli operatori era uno solo: portare prodotti natalizi, doppio dei punti se i prodotti natalizi avevano marchio CE. Visto che tutti possono reperire prodotti natalizi a marchio CE tutti hanno preso il massimo dei voti e i pochi punti dati per anzianità hanno fatto la differenza come avevamo ampiamente previsto mesi e mesi prima delle assegnazioni.

Ora dopo una ventina di giorni di tiramolla dovuti al fatto che gli ambulanti non volevano pagare i costi della sicurezza nella piazza, questa "qualità" la possiamo toccare con mano. Innanzitutto la qualità della "sicurezza" stessa. Ci sono ringhiere di metallo micragnose, ci sono stuoli di carabinieri in pensione di qualche organizzazione. Per forza: la sicurezza invece di essere gestita da Comune o Prefetto è nelle mani degli ambulanti stessi. Che sono andati a risparmio. Per organizzare il tutto ci volevano circa 500mila euro. La città ha accettato che loro ne spendessero 170mila. Così è tutto organizzato in maniera poraccia, alla romana. Si è deciso, lo avete capito benissimo, di risparmiare sulla sicurezza. Ma quale sicurezza dovrebbero garantire quelle ringhierine in un momento in cui c'è questo livello di allerta sicurezza? Se un mezzo decide di irrompere nella piazza e giocare a boowling con le persone viene fermato da quei crackers di latta? Certo magari portare delle barriere pesanti in cemento armato era troppo costoso...

Veniamo poi agli allestimenti. Guardate che schifezza. Gazebi bianchi (moltissimi quelli desolatamente vuoti, perché parte del bando è andato deserto), furgoni dappertutto, strutture totalmente inadeguate, tutto buio, una tristezza totale. E scatoloni.

Ma proprio dagli scatoloni possiamo intuire la caratura della merce sui banchi. Il livello dell'alta gastronomia offerta che certamente vedrà il consigliere Andrea Coia (il vero autore di tutto questo) come consumatore assiduo e quotidiano. I prodotti sono normali prodotti da grande distribuzione. Nulla di velenoso, beninteso, ma neppure nulla di eccellente come invece richiederebbe il contesto. Piazza Navona è un luogo unico al mondo, noi abbiamo l'ambizione che gli operatori gastronomici che vi operano siano unici al mondo per livello di qualità e così non è. Il torrone è della D. Barbero di Cuneo, panforti, ricciarelli e cavallucci sono della Masoni di Colle Val d'Elsa. Non importa se nessuno compra nulla, intanto la licenza è presa ed è un valore regalato in cambio di nulla per qualcosa come 9 anni. Bisognava dichiarare di mettere prodotti natalizi ed ecco i prodotti natalizi, poi nei prossimi anni si vedrà se si potrà cambiare e offrire qualcosa di più redditizio. Così hanno ragionato i commercianti.





In una piazza spettrale e vuota nonostante alcune bancarelle già aperte la cosa che fa rabbia (oltre all'incredibile terrazzo con stufe e ombrellone sopra Sant'Agnese in Agone - ma si sa che la soprintendenza di stato deve pensare piuttosto alle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle, mica alle chiese di Francesco Borromini) è vedere poi che i prodotti sono uguali dappertutto. Essendo tutti parenti, i bancarellari non si fanno concorrenza e acquistano le merci assieme per fare massa critica e spuntare prezzi ancor più contenuti. Dunque il torrone D. Barbero (6 euro da Eataly, chissà a quanto lo venderanno qui) lo trovi da tutti in egual misura. Sempre lo stesso.





Concorrenza, trasparenza, merito, qualità, competizione. Sono concetti che stanno messi peggio perfino di Spelacchio.