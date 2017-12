Il caso Spelacchio è molto più grave di quel che pensate. Tutto su appalti, sprechi, danni d'immagine

Un'altezza tutt'altro che imponente (20 metri contro gli oltre 30 metri dell'albero di Milano), un allestimento goffo con base e tiranti assai brutti a vedersi, uno stellone in testa fuori proporzione e pochi rametti piangenti. Di notte, quando non lo vedi, si salva grazie alle luci a led, ma di giorno l'alberello di Natale di Piazza Venezia è così brutto da essere diventato in pochissimi giorni una leggenda. Esattamente come accadde per l'anno scorso, anche quest'anno mentre iniziano le festività natalizie Roma si distingue per essere lo zimbello del paese e per avere addobbi peggiori di qualsiasi medio-piccola città di provincia: tutte le cittadine dell'hinterland, da Pomezia a Viterbo, hanno alberi neppure paragonabili. La vicenda di Spelacchio (così è stato soprannominato l'arbusto) è nota ben oltre i confini cittadini ed è già da giorni motivo di presa per i fondelli per i cittadini romani dal nord al sud del paese. Provate a pigliare un taxi a Catania o a Verona e dite di essere di Roma...





Come accadde lo scorso anno (anche se poi l'abete era così orrendamente allestito che dovettero correre ai ripari dopo qualche giorno), tutta l'organizzazione mediatica a 5 Stelle sta cercando di difendere la scelta. Dopo lo scempio imbarazzante che sta avvenendo a Piazza Navona - con la festa della Befana restituita alle peggiori lobbies degli ambulanti che non riescono però a montare le bancarelle perché non ci si accorda sulle spese di sicurezza - l'amministrazione non può permettersi un ulteriore fallimento e allora giù contro ogni evidenza a prendere le parti di Spelacchio, anche se per farlo serve pubblicare foto palesemente ritoccate. Del resto il Campidoglio ha appena assunto ben tre persone esperte in questa sottile arte della propaganda fotografica, dunque nulla di nuovo.





Ma nei post a difesa di Spelacchio abbiamo notato due cose. Anche differentemente allo scorso anno. Mentre lo scorso anno, per difendere lo scovolino installato a Piazza Venezia, la sindaca si vantava di aver speso solo 15 mila euro e lo dichiarava pubblicamente (vedi immagine), quest'anno nulla ha dichiarato in tal senso.





Di più: quest'anno i post della Sindaca, dell'assessora competente (quella ambiente, la Sora Pinuccia, ve la ricordate?) e di tutti gli altri lacché che ripetono in maniera raggelante le stesse frasi tutti uguali vertevano su una faccenda importante, sempre ribadita: "tutte le operazioni di montaggio e smontaggio sono espletate dal Servizio Giardini". Insomma la gente ha pensato: fico, l'anno scorso 15mila soltanto e quest'anno addirittura a costo zero tra lavoro degli uffici interni e sponsorship di Acea. Non a caso il commento con più like (5mila!) sotto al post della Raggi è di un cittadino che ironizza: "quest'anno a Roma il presepe non sarà completo perché la Raggi ha tolto la mangiatoia". E giù a darsi di gomito tra fasciogrillini della prima e dell'ultim'ora. Ma è davvero andata così riguardo ai soldi?





IMPORTANZA STRATEGICA DEGLI ADDOBBI

Da sempre siamo attenti alla faccenda delle decorazioni natalizie: decine di bulli sulle nostre pagine social ci canzonano perché, dicono, ci occupiamo troppo dell'albero di Natale quando i problemi sono "benaltri". Fermo restando che quando percepiamo un benaltrista nei paraggi mettiamo mano al moschetto, siamo da sempre ( leggete come criticavamo il primo albero di Marino ad esempio; e proprio con quelle foto - rubandocele senza citare la fonte - i grillini hanno costruito le loro patetiche infografiche ) conviti che sulle questioni di immagine non si scherzi: certo, ci sono sempre cose più importanti nella vita (questo per definizione), ma in un periodo in cui la fortuna turistica di una città si misura in termini di visibilità social vorremo sapere quale è in questi giorni il vantaggio competitivo di una città turisticamente "concorrente" come Milano che beneficia di un albero maestoso protagonista dei selfie di migliaia di turisti ogni giorno. Selfie che vengono visualizzati a casa dai follower dei turisti, che inviano un messaggio positivi a potenziali altri turisti e clienti. Di tutto questo Roma, con decorazioni ostentatamente squallide ogni anno, non beneficia.





Dice: eh, ma Roma risparmia. Mica come Milano con quell'alberone da 30 metri, la mega festa di piazza per inaugurarlo e le decorazioni sfarzose. Falso: Milano spende meno di Roma perché non spende proprio niente. Si fa un bando, si sente quale azienda vuole sponsorizzare l'operazione, le si danno delle regole e si ottiene in cambio un albero maestosissimo (perché è interesse dell'azienda stessa che lo sia). Roma invece spende, magari poco ma spende. Con risultati raccapriccianti. Dunque spesa pubblica + danno di immagine. Geniale. Ma la spesa pubblica è davvero "poca" come dicevamo?





PERCHE' SPELACCHIO E' COSTATO IL TRIPLO?

L'anno scorso erano appunto 15mila euro. Quest'anno però la cifra è triplicata. L'albero è venuto a costare ai contribuenti (zero contributo degli sponsor, caso più unico che raro a livello mondiale) quasi 50mila euro. Come mai? Probabilmente dopo la figura di palta planetaria dello scorso anno (il 14 dicembre il Comune dovette correre ai ripari con nuove decorazioni), l'amministrazione Raggi ha deciso di giocare d'anticipo piazzando subito nell'accordo-appalto tanti km di cavi luminosi (sebbene non risultino dall'impegnativa di spesa)? Oppure si sta pagando quest'anno il surplus di decorazioni che lo scorso anno si dovettero aggiungere a metà dicembre 2016? In ogni caso addio allo scioccamente ostentato risparmio: delle due l'una, o i bei propositi dello scorso anno erano sbagliati, oppure si è scialato oggi. Saperlo... Intanto limitiamoci a costatare le bugie nei post di Sindaca, assessora e compagnia cantante. O hanno mentito, o hanno sprecato. Dunque o è un problema politico o è un problema di Corte dei Conti. Perché se il montaggio lo fa il Servizio Giardini e le luci le paga Acea, allora perché hai pagato il triplo per i trasporti rispetto all'anno scorso?





(Intendiamoci - concedeteci l'inciso - non stiamo sostenendo che 50mila euro per il principale albero di Natale della città siano troppi. Ma allora se vuoi investirci davvero spendi anche dieci volte tanto, ma fallo realmente bello che tanto tutto ti ritorna a beneficio in termini di immagine; se invece non vuoi spendere rivolgiti a brand privati per avere il meglio a costo zero come fanno a Milano e altrove. Ma se non fai ne l'una ne l'altra cosa stai solo amministrando da cani. PS: sapete perché il bando per l'albero sponsorizzato non si fa benché se ne parli ogni anno? Non si fa perché gli uffici non sono in grado di farlo, non riescono a gestire l'ordinario - come vedremo dopo non si accorgono neppure che ogni 12 mesi arriva il natale - e sono restii a qualsivoglia innovazione, ammenoché non ci si metta di buzzo buono l'assessore in persona: la quale però se ne infischia)





COME E' STATO AGGIRATO IL BANDO

una esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del servizio, non compatibile con i tempi ordinari" (così recita l'atto, che però non considera che il Natale, che viene ogni anno da oltre duemila anni, non può essere considerato una sorpresa e solo questo dovrebbe bastare per chi volesse impugnare)? Ebbene sì, la ditta è la stessa dello scorso anno. Dopo la figuraccia internazionale (l'albero 2016 finì su Sta di fatto che c'è stato un affidamento e una ditta che si è occupata di trasportare l'arbusto dal Trentino (è stato come succede ogni anno omaggiato da una comunità montana, quest'anno dalla Valle di Fiemme) e di decorarlo, anche se nella determina si parla di addobbi solo in un caso e mai in tutte le altre specifiche che si limitano al trasporto e smaltimento. Ma per queste spese, decisamente considerevoli rispetto al passato, si è fatto un bando di gara in modo da aumentare il più possibile la qualità e abbassare il più possibile la spesa? Con una prima determina dirigenziale, la 943 ( la trovi qui ), l'amministrazione si era dimostrata propensa ad una evidenza pubblica. Peccato che la determina sia stata pubblicata il 13 novembre (!!!) per un lavoro che doveva essere portato a termine meno di 20 giorni dopo e così proprio nella stessa determina il Comune stesso individuava la possibilità trattativa diretta. Insomma gara fake pubblicata appositamente in ritardo, che non è mai partita, e trattativa diretta che invece si è concretizzata subito e che ha generato la determina dirigenziale 949 ( la trovi qui ) grazie ad una generosa offerta della ditta: casualmente 39.900 euro laddove proprio a 40.000 sarebbe scattato l'obbligo di gara. (ai famosi 50mila euro si arriva con IVA e oneri di sicurezza) Ma quale è la ditta che il Comune ha scelto per questo anomalo affidamento diretto deciso a metà novembre per un lavoro da fare in pochissimi giorni in virtù di "" (così recita l'atto, che però non considera che il Natale, che viene ogni anno da oltre duemila anni, non può essere considerato una sorpresa e solo questo dovrebbe bastare per chi volesse impugnare)? Ebbene sì, la ditta è la stessa dello scorso anno. Dopo la figuraccia internazionale (l'albero 2016 finì su tutti i giornali del mondo che lo bollarono come il più triste dell'anno), la società è stata ritenuta non responsabile di quanto accaduto e dunque meritevole di una conferma fuori gara. Con il triplo del costo per i cittadini.





LO STRANO CASO DELLA DITTA VINCITRICE

Senz'altro la società ECOFAST SISTEMA srl sarà la più attrezzata per fare questo lavoro, ma allora perché non farla partecipare a dei bandi o delle call? Se sono bravi vinceranno comunque senza bisogno di incaricarli direttamente bypassando qualsiasi trasparenza. ECOFAST peraltro non è nuova di questo lavoro, anzi lo ha fatto sempre lei negli ultimi anni. La differenza è che prima che arrivasse Raggi, ECOFAST per lavorare per il Comune doveva vincere fior di gare e evidenze pubbliche con la partecipazione anche di altre aziende. Così è capitato nel 2014 nel 2015 come gli atti nei link testimoniano. Insomma Raggi non solo ha confermato le ditte che lavoravano ai tempi di Marino (ma non è stata eletta per fare piazza pulita?), ma in più ha dato loro incarichi diretti senza farle passare da un regolare bando di gara.

Ma c'è di più. Infatti nella documentazione del Natale 2015 abbiamo trovato un completo computo metrico dei costi per l'allestimento dell'albero di Natale: la cifra è molto simile a quella di quest'anno, con una sostanziale differenza però. Quella cifra si riferiva ai due alberi comunali (Piazza Venezia e Colosseo) mentre quest'anno si parla di un solo albero. Significa che il costo per l'operazione risulta non solo il triplo rispetto al 2016, ma quanto meno il doppio rispetto al 2015 quando però era stato fatto un computo e una gara. Come mai?





LA TRISTE STELLA DI SPELACCHIO

abeti, parliamo di emeriti ebeti Quelli che stanno portando a ramengo la città ogni giorno di più e, pur sorprendendosi quando arriva, non si fermano neppure a Natale. Che davvero la ECOFAST sia stata pagata di più per consentirle di recuperare le spese non retribuite che aveva avuto lo scorso anno quando si dovette intervenire sugli allestimenti una seconda volta? E' solo un'ipotesi ma in questo senso si spiegherebbe un'altra sciatta anomalia di Spelacchio che quest'anno presenta due temperature di luci completamente diverse tra rami e stellone. Lo stellone, in effetti, risulta molto molto simile se non uguale a quello posizionato su Povero Tristo (questo il soprannome dell'abete dello scorso anno) quando si decise il parziale restyling degli addobbi. Del resto, come ricordavamo lo scorso anno , tra le 3 erre con cui la Sindaca presentò l'albero 2016 c'era il "riciclo". In quella circostanza, commentando il Povero Tristo del 2016 aggiungemmo noi una ulteriore R, quella di "ridicoli". Quest'anno per salutare l'ormai famigerato Spelacchio del 2016 proponiamo un cambiamento di vocali: invece di continuare a parlare di poveri, parliamo di emeritiQuelli che stanno portando a ramengo la città ogni giorno di più e, pur sorprendendosi quando arriva, non si fermano neppure a Natale.





IN SINTESI

Insomma, provando a schematizzare.

1. quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo un albero di natale ridicolo e squalificante

2. è costato il triplo dello scorso anno

3. la ditta che si è occupata di gestirlo non ha vinto nessuna gara

4. prima dell'arrivo di questa amministrazione le gare si facevano

5. la ditta è la stessa dello scorso anno e degli anni precedenti ( la ditta è la stessa dello scorso anno e degli anni precedenti ( e ha un sito web imbarazzante

6. non si sa se nella cifra spesa (che è la più alta di sempre) sono o non sono ricompresi anche gli addobbi e se l'esborso maggiore è magari dovuto a questo

7. sindaca e assessora all'ambiente hanno - ancora una volta - mentito ai cittadini facendo loro credere di aver risparmiato all'insegna di una "sobrietà" che purtroppo non esiste

8. gli uffici di roma capitale fanno finta di accorgersi il 13 novembre che a dicembre sarà natale giocando così sulla possibilità di non fare gare

9. la gara la gara per ricerca sponsor per l'albero di natale di milano (poi vinta da sky e igpdecaux) è stata deliberata a marzo 2017, pubblicata ad aprile 2017, aggiudicata al vincitore ad agosto 2017. così tutti hanno avuto il tempo di fare un eccellente lavoro a vantaggio della città, che in tutto questo incassa anche gli occupazione di suolo pubblico e imposta pubblicitaria

10. su tutti i social i rappresentanti grillini stanno ripetendo (mentre pubblicano una foto contraffatta) frasi tipo "a noi piace così". così senza gara, così che costa il triplo, così a spese dei cittadini invece che dei privati. contenti loro... contenti tutti?