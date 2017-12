Ecco perché parte Piazza Navona. Della sicurezza se ne occupa Tredicine

Alla fine ce l'hanno fatta. Con la frenesia che ha caratterizzato questi mesi tutti giocati a lavorare pancia a terra per tutelare gli interessi non della città, non della dignità, non dello sviluppo, non delle tradizioni, non del turismo bensì esclusivamente degli ambulanti e delle imbarazzanti e solo romane dinastie dei bancarellari.





Alla fine ce l'hanno fatta con la consueta strana, sospetta, inspiegabile foga dimostrata negli ultimi mesi. La stessa che li ha portati con una maratona incresciosa in Aula ad approvare la Riforma del Commercio (totalmente inattuata, sebbene comunque inefficace, e approvata solo in funzione Piazza Navona), la stessa foga che ha contraddistinto le riunioni angosciate negli ultimi giorni in cui i consiglieri pentastellati che più di altri hanno deciso di tutelare gli interessi degli ambulanti si sono prodotti in una maratona di incontriincessanti monopolizzando il tempo di assessorato e dipartimento fino a quando è stata trovata la soluzione per aprire i banchi.





Cosa è successo? E' successo che, al di là dello scandaloso esito del bando su Piazza Navona ( da noi era stato tutto previsto addirittura a Settembre , due mesi prima dei risultati), la manifestazione è stata categorizzata come a RISCHIO MOLTO ELEVATO dalle preposte autorità riguardo ai problemi di sicurezza e terrorismo (ricordate Piazza San Carlo a Torino?). Ci sono 20 pagine di prescrizioni da parte della Prefettura - che Roma fa Schifo ha potuto leggere - che indicano cosa bisogna fare e non fare affinché la fiera possa aprire. Collocamento ambulanze, personale, agenti, metal detector, conteggi persone presenti in piazza e così via. Una roba molto costosa.





Un costo che, lo diceva chiaro e tondo il bando, i commercianti dovevano accollarsi in toto. Pur di non pagare hanno preferito aprire con due settimane di ritardo. Hanno trattato fino allo stremo. Chiaramente il Comune anche se avrebbe voluto (come vi abbiamo detto c'è una fronda totalmente prona agli interessi bancarellari, chissà poi perché) non poteva cedere: la Corte dei Conti avrebbe condannato duramente.





LA CULTURA BANCARELLARA ROMANA

C'è un clamoroso problema culturale a monte. A Roma i commercianti su suolo pubblico non sono abituati ad avere spese, ad avere conseguenze, a rendere conto a qualcuno. Ecco perché le poche migliaia di euro a operatore sembravano assurde e inaccettabili. Per loro esiste solo il guadagno. Non esiste affitto, non esistono tasse, non esiste fisco, non esiste pagare il personale in maniera corretta, non esistono oneri e obblighi che tutti i commercianti normali assolvono pena multe salatissime, non esistono costi di una materia prima di qualità. Esiste solo l'incasso da imbertarsi quasi in maniera netta. Poi ci sono senz'altro le eccezioni, ma larga parte dell'ambulantato così è nato e cresciuto nei decenni con questa forma mentis allucinante. La mia bancarella incassa 1000 euro al giorno e io pago 1000 euro all'anno di tasse comunali per il suolo. Fine. Questa è la proporzione. Neppure lo spaccio di stupefacenti e il traffico di organi garantisce guadagni simili. Unica eccezione, riservare una percentuale dell'incassato per foraggiare politici, ungere dirigenti e funzionari, pagare campagne elettorali. Non stiamo parlando nello specifico di qualche ambulante in particolare, stiamo parlando del sistema ambulantato a Roma. Che funziona così. Un sistema che oggi è molto caro ad una parte, a quanto pare assai influente, del Movimento 5 Stelle, un partito eletto esattamente per spazzare via questo sistema.





IL TRADIMENTO DEL M5S

Ma lasciamo da parte la truffa elettorale che i rappresentanti fasciogrillini stanno perpetrando ai loro elettori e torniamo al piano di sicurezza. Come è normale che sia è stata incaricata l'azienda comunale che si occupa di queste cose. La Wolf-risolvo-i-problemi della situazione, che risponde al nome di Zetema. Zetema compila il piano e dice che costa quasi 500mila euro. Diviso per tutti gli operatori su piazza veniva circa 12 mila euro a operatore. Apriti cielo. Non volevano pagare. Gli hanno dovuto concedere di organizzare loro la sicurezza e, alla fine, ieri si sono accordati e le licenze sono state ritirate: se le terranno per 9 anni impedendoci fino al 2027 di poter assegnare questi posteggi a imprenditori finalmente degni di questo luogo magico. Questa sarà una delle ignobili eredità che i pentastellati lasceranno ai nostri figli anche quando loro non esisteranno più.

Dunque che si è fatto dopo giorni di stallo? Dopo giorni di stallo la cosa è stata risolta da Alfiero Tredicine, uno degli imprenditori più influenti su piazza. Gestisce lui, organizza lui, risolve lui. La società che si occuperà di approntare il piano sicurezza così come precisissimamente delineato dalla Prefettura è conoscenza sua, l'ha scelta lui, i Vigili Urbani (che non riescono a controllare nulla mai) questa volta hanno promesso che controlleranno con scrupolo (non sappiamo se sarà lo stesso per le prossime edizioni fino al 2027, ma l'importante è partire).





LA SICUREZZA LA PORTA TREDICINE (A SALDO)

La società portata dai Tredicine costerà qualcosa attorno ai 150 / 170mila euro. Un terzo della proposta di Zetema. Delle due l'una: o l'attuale proposta è scadente e rischia di mettere in pericolo turisti e cittadini rispetto alle esigenze di sicurezza palesate dalla Prefettura, oppure con il preventivo precedente Zetema ci stava marciando. Non ci può essere una terza opzione.





TREDICINE ASSESSORE

Ma ammettiamo che la società amica di Tredicine faccia un lavoro eccellente come senz'altro farà (altrimenti il piano non sarebbe stato approvato da Dipartimento, Vigili, Prefetto). Che metta tutte le risorse necessarie. Che paghi correttamente i suoi collaboratori (ma allora dove risparmia?). Che magari per il piacere di lavorare in un contesto di così ampia visibilità decida di rosicchiare un po' i suoi margini di guadagno. Mettiamo insomma che davvero le prescrizioni saranno rispettate di tutto punto. Resta un fatto: turisti, romani e bambini frequenteranno una piazza definita a RISCHIO MOLTO ELEVATO e la gestione di questo rischio molto elevato, in piena legalità e rispettando le procedure beninteso, sarà risolta da soluzioni portate dal signor Alfiero Tredicine. Visto che Adriano Meloni forse mangerà il panettone ma probabilmente non la colomba, consigliamo a questo punto per onestà intellettuale e coerenza da parte dell'amministrazione di nominare un esponente della famiglia Tredicine assessore al commercio, con le deleghe magari di vicesindaco. Almeno un po' di trasparenza.