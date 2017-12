3 raccapriccianti minuti di video a Trastevere per ricordarci l'infamia PD che annulla la Bolkestein

Alla fine hanno vinto loro. La assurda lobby degli ambulanti l'ha fatta franca. Come al solito di notte, una pillolina avvelenata nella Legge di Bilancio ha prorogato a babbo morto l'applicazione in Italia della direttiva Bolkestein sul commercio ambulante.

Niente concorrenza, niente merito, niente sana competizione, porte sbarrate a chi vuole entrare nel settore e privilegi totali per chi ci sta già dentro. Lo stato continua a regalare i suoi beni più cari (il suolo pubblico è il primo) in cambio di nulla, come merce di scambio di voti e consenso. Chi sta dentro al settore può continuare a starci, chi sta fuori (anche se magari offrirebbe qualità, progetti e idee molto migliori) non può mai entrare. Corporativismo medievale e fascista. Non c'è dispetto più atroce che una nazione può fare ai propri concittadini.







In Italia poi paghiamo quattro volte.

In primis paghiamo perché l'ambulantato, pur avendo grande impatto sul paese, non paga nulla in cambio. Le tasse per l'occupazione del suolo pubblico sono semplicemente risibili.

In secundis paghiamo per la concorrenza sleale. Io ho il negozio pago tasse, affitto, imposte comunali, insegna, utenze, dipendenti, mutui. E di fronte ho la bancarella che magari vende i miei stessi prodotti a prezzo dimezzato non avendo questi costi. E mi impalla anche l'insegna su cui pago fior di tasse.

In terzo luogo paghiamo per il degrado delle nostre città. Chiaramente questo non avviene dappertutto è chiaro, Milano, Torino o Bologna non hanno la situazione della capitale, ma per quanto riguarda Roma l'impatto di questa proroga è devastante.

Il quarto punto è sulle sanzioni europee: il nostro paese regala ad una lobby un bene che potrebbe fruttargli molto (permettendogli di abbassare le altre tasse), ci fa concorrenza sleale se facciamo i commercianti, ci obbliga a vivere in città degradate deprimendo il valore dei nostri immobili e in più, non applicando puntualmente una direttiva europea, ci espone a sanzioni e multe. Che pagheremo con le nostre tasse. In altri paesi questi affronti del potere ai cittadini determinano rivoluzioni. In Italia il silenzio.





E' stato il PD (per noi, non da oggi, Partito Delinquenti) a proporre e approvare l'emendamento alla manovra. Marco Donati (ricordatevi questo nome) è felicissimo nel suo comunicato stampa annunciando che nonostante le indicazioni dell'Unione Europea tutto resterà imbalsamato fino al 2021. E anche dopo si provvederà a fare in modo che chi dimostra di avere solo la bancarella come sua fonte di sostentamento sarà tutelato. Si parla di decine di migliaia di posti di lavoro salvati (ovviamente un falso), ma non si parla di quante decine di migliaia di posti di lavoro si perdono in un mercato dove non gira la concorrenza e dove le categorie sono protette e arroccate in se stesse.





Ad oggi il quadro politico italiano, per quanto riguarda questo genere di libertà economiche, è raggelante. La destra è su posizione impiccettare vetero corporative, da sempre dalla parte di chi già ha e distante da chi potrebbe avere in virtù del suo talento o del suo impegno. Il Movimento 5 Stelle è la quintessenza del partito populista: l'unico loro obbiettivo è raggiungere e mantenere il potere costi quel che costi. Se è necessario si alleano con il diavolo in persona, figurati con gli ambulanti. E così hanno fatto. E poi c'è il PD che si è comportato come abbiamo raccontato in occasione di questa Legge di Bilancio.





Uno scenario che umilia le persone per bene e che toglie qualsivoglia speranza e prospettiva di futuro per il paese. I capaci, quelli in gamba, quelli competenti, quelli intenzionati a misurarsi col mercato e a investire in nome del merito e della qualità seguiteranno ad andare via. Qui rimarranno solo i bancarellari e i politici che elemosinano i loro voti.