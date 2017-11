Zerocalcare parla del Virgilio e noi lo demoliamo in 8 "ismi"

Non avevamo parlato praticamente per nulla dell'oziosa e antipatica situazione del Liceo Virgilio. Le cose stavano andando per il loro verso senza la 'necessità' del nostro intervento: i fatti, il dibattito giornalistico, la giusta indignazione per gli eccessi, le riflessioni sul ruolo della scuola, le varie posizioni.





Poi è arrivato lui. E allora abbiamo deciso di intervenire. Lui è il fumettista-perbenista par excellence, uno dei simboli e simulacri della Roma di oggi. Il funnel entro il quale transita tutto il peggio della mentalità fascista, perbenista, fancazzista, benaltrista che ha reso Roma un luogo da cui fuggire via e dal quale tutte le persone (e le aziende) per bene che possono permetterselo scappano via a gambe levate. Incredule di quanto sta capitando.

La prima copertina di Scomodo, il caso editoriale dell'ultima stagione. I liceali romani pensano e realizzano un magazine cartaceo, ovviamente la prima copertina è di Zerocalcare





Lui è Zerocalcare, al secolo Michele Rech, e su tutti questi -ismi abbiamo voluto costruire la risposta al suo nuovo fumetto che la Repubblica ha ritenuto opportuno ripubblicare ieri. Il fumetto lo trovate qui sotto, la nostra risposta successivamente modulata in punti. Il quotidiano diretto da Mario Calabresi si piglia davvero una grande responsabilità a sposare gli scritti di un personaggio così tanto seguito e idolatrato dai giovani e che di fatto incita al consumo di droghe, alla complicità con la malavita e al menefreghismo più ignobile e abietto. Ma tant'è: ci è sembrato davvero necessario rispondere e non ingoiare l'ennesimo rospo di fronte a tante sciocchezze. Del resto questo blog nasce anche per cercare di demolire la enorme e ingiusta credibilità che certi ambiti, in città, si sono costruiti esclusivamente per assenza di contraddittorio. Una credibilità non ben riposta. Ovviamente non abbiamo i mezzi di Zerocalcare e non possiamo contare su pagine e pagine di Repubblica (invero non abbiamo neppure il suo talento di disegnatore e di - subdolo, a nostro avviso - comunicatore), ma nel nostro piccolo proviamo a leggere le cose da un'altro verso. Dunque seguitevi la striscia e poi gli ismi che, a nostro modesto avviso, la demoliscono.

































1. PERBENISMO

Il perbenismo borghese che trasuda da questo pezzo non ha comparazioni e limiti. Dovunque e in ogni singola parola disegnata. Si inizia dalla primissima riga in cui col solito mood radical chic il nostro Zerocalcare tiene enormemente a farci sapere che lui non è che sta difendendo il liceo dei potenti del centro per qualche motivo di appartenenza: perché lui sta a Rebibbia, sta in periferia. Sapete quella posa di dieci o quindici anni fa che c'era a Roma in virtù della quale chi stava in periferia te lo faceva pesare, ti faceva capire che tu non potevi immaginarti, ti sottolineava che lui viveva la vita vera e tu eri privilegiato? Ecco. Uguale. Però 15 anni dopo. Nel frattempo la città si è livellata, il centro sembra una bidonville, alcune aree di Roma Est sono dieci volte più pulite del cuore nobile della città, c'è più struscio a Via di Torpignattara che a Corso Vittorio e gli affitti dei negozi a Centocelle superano una Piazza Bologna massacrata da monnezza e bancarelle. Eppure, dopo che il mondo è cambiato, lui poverino è ancora rimasto a "ehi ehi, io vivo in periferia eh, io sono vero, io...".





2. COMPLOTTISMO

"Si sono inventati tutto, non è vero niente, lo fanno per non parlare di altro, è tutto finto, in realtà se approfondisci non è successo niente". Secondo Zerocalcare la gente si diverte a parlar male di un liceo romano, così giusto per... Magari, come ha scritto qualche studente in pieno delirio, perché vogliono far chiudere il liceo e fare una speculazione edilizia nell'edificio trasfomandolo in case. Sul serio eh... Inutile sottolineare - ormai abbiamo imparato a decifrare certi atteggiamenti - che il perbenismo di cui abbiamo già scritto, il complottismo, il fascismo, il benaltrismo e altri ismi di cui parleremo sommati e ben shackerati formano un altro ismo che non sfugge a chi legge il disegno: il grillismo.





3. FASCISMO

Esclusivamente sotto il Fascismo si era arrivati ad un tentativo di delegittimazione così sistematico e profondo della stampa. Per carità, come tutti coloro che lavorano anche i giornalisti sbagliano e sbagliano tanto. Ma da qui a farli passare come malati con la bava alla bocca, impegnati esclusivamente per raccontare menzogne e inventarsi realtà parallele ce ne corre. Lo fanno i grillini e lo fanno quelli come Zerocalcare. Tutti e due sanno perfettamente che l'istanza in questione è un'istanza fascista. Semplicemente fascista. In realtà sulla faccenda del Virgilio hanno lavorato tanti giornalisti, alcuni bravi alcuni meno bravi, alcuni speculatori altri corretti. Come sempre accade. Ma viva la stampa libera, viva la stampa plurale, abbasso chi sta convincendo la gente che la stampa è falsa e inutile a prescindere: è fascismo signori. E un fascismo peloso, ambiguo e scorretto quello di chi insulta i giornali e poi vende, speriamo per lui a caro prezzo, i lavori a Repubblica. Poi fatture e bonifici non olezzano...

E poi magari, dopo aver contribuito a generare un clima di odio attorno ai giornalisti, quando avremo un Di Maio al governo e quando i giornali inizieranno a essere chiusi (perché questo capiterà) allora avremo il buon Zerocalcere, buonista e borghese come al solito, a alzare il ditino a favore della libertà di stampa.





4. BENALTRISMO

"Aho i probbblemi so arrrtri. State a parlà de du piskelli (con la k, ovvio), i giornalisti cerchino le notizie vere non queste". Zerocalcare ci fa tanto ricordare l'imitazione che Caterina Guzzanti (disclaimer: Paolo Guzzanti ha tre figli, due straordinari attori e una terza per fortuna sotto processo per aver rubato un immobile a San Lorenzo) faceva di un'ipotetica ragazzina di Casa Pound la quale ad ogni obiezione ci pensava su una frazione di secondo e poi se ne usciva con: "e allora le foibbbe???". Come se la tragedia degli infoibati potesse legittimare qualsiasi nefandezza successiva all'insegna del "voi ci avete fatto ben altro". Sul benaltrismo e su come abbia massacrato le nostre chance di diventare un posto civile abbiamo scritto fiumi di parole e dunque anche basta. E poi aho "e che sarà mai, mica è Bagdad".





5. QUALUNQUISMO

"Ma ragazzi, tranquilli, così fan tutti". Tutto il pezzo è percorso da un qualunquismo insopportabile. "Eh vabe, tanto fanno così in tutta Roma eh". La mentalità che ha ucciso la città e in parte l'Italia. Discorso a parte merita la tirata contro le forze dell'ordine, sempre presente nelle farneticazioni di Rech. Anche qui una scorciatoia perbenista e radical chic. Vuoi mettere quanto è pià facile, rivolgendosi ai giovani, parlare male delle "guardie". E' un passepartout, no!?, non sbagli mai. E infatti Zero non si esime: la polizia rappresenta i cattivi e i ragazzi rappresentano i buoni. Ah quanta nostalgia dei tempi ribelli del liceo per questo "ragazzo" di ormai 33 anni. La realtà è distante dall'impostazione intellettuale dei figli di papà alla Zerocalcare: Polizia e Carabinieri, al netto degli eccessi che capitano in tutti i settori e che tuttavia vanno repressi e puniti, sono garanzia di rispetto e sicurezza rispetto alle prepotenze proprio per le popolazioni più deboli, periferiche, in difficoltà. I ricchi o i figli di papà hanno le ville e le guardie giurate a controllare, così come la maggior parte dei liceali iscritti al Virgilio rampolli della Roma affluente dei professionisti, dei giornalisti, degli intellettuali, dei funzionari e dei notabili che considerano cafona la scuola privata e che dunque vogliono trasformare in privata una scuola pubblica; e dunque Polizia e Carabinieri sono proprio il baluardo pubblico a vantaggio di chi non può provvedere da solo e privatamente alla propria sicurezza e difesa. Questi sono i ragionamenti che uno si aspetterebbe di leggere su Repubblica; il Corriere, con Pier Paolo Pasolini, ci era arrivato 50 anni fa. Repubblica utilizza Zerocalcare come fosse il suo Pasolini alla matriciana, ha davvero senso?





6. GIUSTIFICAZIONISMO

Non sappiamo se nella storia del Virgilio ci sono stati davvero episodi di sopraffazione, illegalità e di violenza. Ma se mai ci fossero stati chi li avesse perpetrati si sentirebbe abbondantemente giustificato dalle parole di Rech. Aho regà, avete letto? Non semo noi che semo fiji de na mignotta, è tutta Roma che è così, è tutta la società che è così, è tutto il monno che è così. E allora potemo continutà e pure fa de peggio. Un danno enorme. Ma Repubblica ritiene che sia corretto divulgare questa tipologia di concezione. De resto, come dice Zerocalcare utilizzando una frase fatta che ormai si fa fatica a sentire anche nel parrucchiere di nostra zia, "la scuola è lo specchio della società". Diteci voi se uno che si pone come maitre à penser, influencer e intellettuale può parlare così... "lo specchio della società". Poteva scrivere "di mamma ce n'è una sola" o "si stava meglio quando si stava peggio". O al limite poteva spiegarci che "non ci sono più le mezze stagioni".

Tra l'altro non è affatto vero: la scuola non è ne deve essere lo specchio della società. La scuola, per il suo ruolo, deve essere assai meglio della società. Specie quando la società è in crisi di identità come in questo periodo. Se ne è lo specchio, è totalmente inutile nel suo ruolo educativo e di crescita. Ma vallo a spiegà a Rebibbia...





7. BUONISMO

Il buonismo e la melassa che percorre tutto il lavoro è stucchevole a dir poco. Si cala davvero nel ridicolo del... "karma". Sembriamo tornati negli anni Novanta. Non bisogna esagerare, ci vuole "senso della misura", non bisogna parlar chiaro ne parlar male di nessuno. Ma dai infondo "so ragazzi" suvvia. Una roba intollerabile. Chissà dove era finito il buonismo e il senso della misura del buon Rech quando durante una intervista paragonava Roma fa Schifo a Massimo Carminati... Peccato che la mentalità zerocalcariana (o, semplicemente, romana) abbia fatto cinquecento volte più danni di tutte le Mafie Capitali messe insieme. E peccato che per chi propugna questa mentalità, benché devastante, non sia previsto il carcere di massima sicurezza come accade per i criminali ufficialmente codificati.





8. MENEFREGHISMO

"Ragazzi, fregatevene, ad una certa accannano". Questo è lo stile di Zerocalcare. C'è un conflitto, c'è una polemica, ci sono dei motivi di confronto. Si possono scegliere due strade: o si decide di fottersene aspettando che passi la buriana (Zerocalcare & Roma style) oppure si può decidere di prendere il meglio, di capire se ci sono insegnamenti da trarre per crescere, migliorare, confrontarsi. Specie se si è giovani e si va a scuola. Ma il consiglio di Michele Rech e di Repubblica è chiaro: fregatevene di tutto e andate avanti a farvi le vostre canne che tanto poi il circo mediatico torna ad occuparsi di altro. Poco importa se, anche quando il focus sarà passato, le sostanze contenute nelle canne sempre dalla Camorra casertana continueranno ad essere commercializzate e sempre la Camorra casertana continuerete a rinforzare ad ogni tocco di fumo squagliato. Poco importa quanto sia falsa la posa per cui la cocaina fa male e il fumo no, scientificamente falsa non tanto in assoluto quanto nella specifica età in cui le cellule cerebrali sono ancora in sviluppo e dunque proprio negli anni delle scuole superiori. Ma vuoi mettere quanto è più facile, immediato, comunicativo e fico dire: aho ragà sfonnateve de canne che tanto non fanno niente, basta che non pippate cocaina. Come se fosse vero, come se una cosa non rischiasse di implicare l'altra.





***





Quando si tratta di difendere prepotenti, aggressivi, prevaricatori, spacciatori, Camorra, movimenti fuorilegge il nostro fumettista è sempre sul pezzo. Quando si tratta di attaccare le forze dell'ordine è sempre in prima linea. Quando si tratta di spiegare che i media stanno travisando la verità è sempre lì a spiegarci. Ma se fosse lui a travisare la verità di questa città? Se fosse lui a parlare di tutto fuorché dei problemi veri che ci fanno vivere in una situazione di disagio che non ha eguali in nessuna altra metropoli del mondo. Avete mai sentito Zerocalcare sensibilizzare i giovani su cartelloni abusivi (business criminale da 800 milioni l'anno), sosta selvaggia (cancro della città da 300 morti e 40mila feriti l'anno, come una guerra civile), ambulantato (mafia autentica che ha assassinato l'economia della città sia quella privata sia quella pubblica)? E ancora il clientelismo di Atac, lo scandalo dello Stadio della Roma (di oggi la notizia che le opere pubbliche le faranno pagare a noi cittadini facendo il più grande regalo ad un palazzinaro che si sia mai fatto a Roma), il blocco di tutti i cantieri che significa povertà e disoccupazioni proprio per quelle classi che Zerocalcare finge di sostenere. Ma queste sono probabilmente facezie per chi è impegnato nel fondamentale ruolo di difendere gli spacciatori di fumo, infangare giornalisti e forze dell'ordine e parteggiare per i gruppetti di comando mafiosetti degli studenti aggressivi che giocano a fare i gangster e che si cementano in tutti i licei romani sperimentando dinamiche di potere che andrebbero stroncate, non incoraggiate. D'altro canto gli intellettuali influenti della Roma di oggi che pubblica su la Repubblica sono lo "specchio della città", no?