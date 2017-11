Un ragazzino che pare uscito da Gomorra. Nuovi scippatori in metro, il video

Notare i vigilanti che si mettono sempre sotto le scale per evitare rogne e far finta di non vedere. Si mettono lì a dare indicazioni ai passeggeri, a volte utilizzando il loro cellulare per calcolare il percorso ai turisti. Chissà se questo rientra nelle loro mansioni...



La biondona è nuova, le altre sempre le stesse compreso il ragazzino. Che è molto pericoloso. Sembra uscito da Gomorra sembra...

Continuiamo a filmare, lo dico a tutti gli altri utenti della metro che come me cercano di reagire a questo scempio. E siamo sempre di più. Coraggio. Reagire e documentare.