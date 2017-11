Trasporto pubblico, comunicazione e identità visiva. Una nuova riflessione da leggere

Andrea Turco è un personaggio importante a Roma. Se la città è una delle capitali internazionali (almeno come attenzione e come seguito) della birra artigianale lo si deve anche a lui, autentico beer evangelist con il suo blog Cronache di Birra e non solo. Come molti di voi Roma fa Schifo gli è servita per cambiare la sua percezione sulla città, per vedere cose che prima assolutamente non vedeva. A cui si era assuefatto. Ha scritto questo contributo perfetto per proseguire il vasto dibattito nato dopo il nostro articolo sul progetto Metrovi a.