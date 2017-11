Svelato il mistero. Ecco perché a Roma i fiorai stanno aperti tutta la notte

Qualche anno fa gettammo l'amo per raccogliere un po' di pareri, oggi invece chiudiamo il cerchio e diamo la risposta definitiva ad una delle tante leggende metropolitane della città.





Roma, in funzione della sua diffusa ignoranza che fa rima con analfabetismo diffuso, sciatteria, gusto dell'impreparazione e superstizione, è solita alimentare leggende metropolitane ridicole. Il celebre vento ponentino fermato dalla costruzione del Corviale, la ditta di riscossione dei parcometri di porprietà della moglie di un ex sindaco, Roma fa schifo nata per sostenere mediaticamente l'impresa para-criminale della Metro C e via così. Spesso per incapacità di intendere e di volere, ma altrettanto spesso per interesse a calunniare e a mettere in difficoltà qualcuno.





Anche i fiorai sono stati protagonisti di questo andazzo: stanno aperti tutta la notte perché servono a spacciare, questa la diceria, da sempre. Basta poco per comprendere che la cosa non sta in piedi, ma ai romani non importa: loro nelle fandonie si sentono rassicurati perché se credi ad una sciocchezza, quale essa sia, non devi impegnare il cervello a lavorare per individuare la verità e puoi applicarlo a pensare alla prossima partita daaroma o daalazie. Chiunque invece volesse far girare le rotelle capirebbe che di spacciatori sono pieni i quartieri della movida cittadina e nessuno di loro si sognerebbe mai di far bottega in posti facilmente identificabili, illuminati, controllabili con una sorveglianza o con una semplice telecamere. La "professione" dello spacciatore necessita di requisiti esattamente opposti: bisogna essere camuffabili, mobili, agili, senza sede.





Ma allora perché a Roma esci alle 4 del mattino e i fiorai sono tutti aperti? Perché questo non succede in altre città italiane e europee? Innanzitutto bisogna analizzare la conformazione di questo mercato: nelle altre città i fiorai sottoforma di chiosco sono pochi e limitati, in alcune città non ce n'è nessuno. A Vienna, Londra, Berlino o Parigi se vuoi aprire un fioraio affitti un negozio e lo allestisci per vendere fiori. A Roma, in questa specie di sottoeconomia da dopoguerra, i fiorai chissà perché dovevano stare su suolo pubblico, dentro baracche in lamiera o in plastica. E così si è andati avanti negli anni: nessuno ha pensato che questo layout commerciale dovesse essere superato. Tutto ciò ha portato alla morte per concorrenza sleale dei fiorai veri, i grandi artigiani, quelli delle composizioni stupende che vedi quando passeggi nei centri storici o nei quartieri dello shopping delle grandi metropoli occidentali. A Roma si contano sulle dita di una mano perché nessuno è in grado di competere con esercizi commerciali che non pagano l'affitto (per tacere di manodopera e, come vedremo, occupazione di suolo pubblico). Dunque Roma risulta già di per se anomala: se Londra e Parigi avessero dozzine e dozzine di fiorai-in-chiosco forse anche lì li vedremmo aperti h24.





Ma al problema di sistema si aggiunge un problema logistico, sempre causato da una impostazione del sistema: l'impunità, la corruzione di chi deve controllare e la sciatta tendenza al quieto vivere fa di Roma un posto dove nessuno ha conseguenze se viola le regole. E i fiorai-in-chiosco di regole ne violano e tante. La prima, la più importante, riguarda il suolo pubblico. Hai 6 mq di concessione? Paghi tasse per 6 mq? Bene, ne occupi 18, o 24, o una trentina. Il risultato? Non sei assolutamente nelle condizioni di riporre tutta la merce nel chiosco quando sarebbe più conveniente chiudere che tenere aperto per mancanza di clienti (chessò, dopo le 23 di sera).







E allora eccolo il motivo, facilmente sgamato da un bel servizio di Fanpage (qui il video) cui abbiamo avuto l'onore di collaborare nel nostro piccolo. Nel documento non solo ci si accorge che non c'è alcuno spaccio nei chioschi, ma si percepisce chiaramente il motivo per cui non conviene chiuderli la notte: meglio pagare qualche decina di euro un immigrato che controlla il chiosco aperto ma di revanche rubare metri quadri e metri quadri di suolo pubblico per esporre la merce illegalmente. E poi se arriva qualche multa la si paga. Perché a Roma se rubi suolo pubblico (che è una cosa da galera, come concezione) al massimo rischi un paio di multine una volta ogni sei mesi, giusto per fare statistica. Mica ti sequestrano l'attività, mica ti ritirano la licenza rimettendo all'asta la tua concezione, nooo. Nell'ottimo filmato di Fanpage solo un esercente, probabilmente egiziano, risulta avere la chiara e lucida intenzione di rispettare la città e il vicinato. Tutti gli altri, per lo più romani, se ne fregano perché qui ormai è "tutta una furberia".





In definitiva i chioschi dei fiori non stanno aperti per spacciare droga, semmai lo facessero il reato sarebbe tutto sommato molto meno grave delle illegalità che effettivamente compiono: squalificare interi pezzi di città, alterare il mercato, provocare centinaia di posti di lavoro persi in uno dei settori più straordinari dell'artigianato (quello dei fioristi, che a Roma non hanno cittadinanza), esercitare quella che è l'azione più squallida e meschina nel commercio: la concorrenza sleale. Dove i furbi e le furberie vincono e gli onesti periscono.





Si mettessero a smerciare hashish epperò rispettassero le norme che li regolano, avremmo meno danni sociali... Ma infondo, sia gli spacciatori che i fiorai, a Roma vengono digeriti con la frase che ben conoscete: ma lasciatelì sta, devono campà, stanno a lavorà, e poi nun danno fastidio a nessuno aho. No?