Raddoppio della Tiburtina. Un calvario inenarrabile che va avanti dal 2002

Cara Roma fa Schifo,

Tra gli innumerevoli scandali denunciati ogni giorno dal vostro blog, credo che un posto d’onore possa meritarlo l’opera di allargamento della Via Tiburtina che fornisce a mio avviso, se mai ce ne fosse ancora bisogno, l’esatta misura di cosa significhi vivere in una città come Roma. Infatti, se è stimato in 15 anni il tempo che i cinesi impiegarono ad erigere 5000 km di Muraglia, a noi pendolari della Tiburtina non basteranno altrettanti anni per vedere 6 chilometri di Tiburtina allargati.





L’opera ciclopica prese forma all’inizio del 2002, quando all’Amministrazione comunale di Roma fu affidata la progettazione preliminare dell’allargamento dei 6 chilometri compresi tra Rebibbia e Setteville. Il progetto definitivo fu approvato nella Conferenza dei Servizi del 6 dicembre 2004, con una durata prevista dei lavori di 36 mesi. Nel Maggio 2006, l’assessore comunale ai lavori pubblici D’Alessandro inaugurava la prima fase dei lavori, che sarebbero in realtà iniziati due anni dopo a causa di una serie di rinvii dovuti a contenziosi giuridici.



Oggi, a quasi 10 anni dall’inizio dei lavori, la situazione è quella che potete vedere nelle foto. Intere porzioni del tracciato sono ancora in fase di avanzamento (per non dire di abbandono) e la fine dei lavori, annunciata nel corso degli anni per il 2009, 2011, 2013, inizio del Giubileo e fine del Giubileo, appare oggi ancora molto lontana. Per giunta, il bel progetto iniziale che prevedeva due corsie centrali protette, dedicate al solo trasporto pubblico e predisposte per l’elettrificazione di linee express, fu modificato da una variante che introdusse preferenziali laterali non protette che oggi possiamo apprezzare nei pochi tratti ultimati, con le loro continue interruzioni a raso in corrispondenza di semafori ed immissioni e molto amate anche dal traffico privato. Senza contare che nel Novembre 2008, l'allora assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ghera annunciava una serie di modifiche e migliorie al progetto, come ad esempio la pista ciclabile, e dichiarava che per l'intervento sul cavalcavia del Raccordo Anulare, l'Anas sarebbe andata a gara nel 2010 con un contratto da 35 milioni di euro. Ovviamente oggi non c’è alcuna pista ciclabile ed il cavalcavia è ancora com’era, rappresentando già adesso un collo di bottiglia in entrambi i sensi di marcia.



Un’ultima nota di colore. Nel 2007, tre anni dopo l’approvazione del progetto “Allargamento Tiburtina”, Londra approvava il progetto della nuova Elisabeth Line, una linea ferroviaria di 136 chilometri, in larga parte sotterranea, dal costo di 15 miliardi di sterline (oltre un punto di pil italiano). Gli scavi sotto la città sono iniziati nel 2009. Si tratta di una delle opere più complesse mai realizzate in Europa, tanto che la BBC ne ha seguito i lavori, facendo poi un bellissimo documentario in tre puntate che consiglio a tutti di vedere. La Elisabeth Line, detta anche Cross Rail, aprirà nel 2018, quando a Via Tiburtina faremo ancora lo slalom tra i picchetti, in attesa di qualche delibera comunale da sbloccare.

Luigi Cereoli