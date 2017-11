Navona 2015. I risultati furono uguali ad oggi, ma si mossero Cantone, Codacons, Procura. Oggi tutti zitti

Presi tra le bugie di oggi (la sindaca a DiMartedì si è davvero superata, oltre ogni vergogna) e i disservizi di domani, i cittadini dell'Urbe tendono giustamente a dimenticarsi di tutto e di più.





Se parliamo di Piazza Navona e se misuriamo le (scarse, purtroppo) reazioni allo scandalo delle assegnazioni per 9 anni delle concessioni, non dobbiamo però dimenticarci di quanto accadde non quaranta, non venti, ma semplicemente 2 anni fa. Nel 2015. All'epoca la Fiera era ancora sotto l'egida del Primo Municipio. Ignazio Marino era appena saltato per aria, c'era il commissario ma i municipi rimanevano in essere. Sabrina Alfonsi e i suoi erano tutti impegnati ad "andare avanti", come da slogan, e volevano fortemente dimostrare di essere in grado di organizzare la manifestazione. Fecero un bando, noi lo criticammo (sebbene contenesse un provvidenziale disciplinare di qualità), e ovviamente il bando venne vinto dai soliti noti. Esattamente come oggi, circa la metà dei posteggi disponibili furono appannaggio dello stesso gruppo familiare.





Dopo un anno di stop si prospettava una Befana che tornava indietro agli anni di Alemanno tra cineserie e porchetta. Solo, al limite, con qualche banco in meno grazie alle prescrizioni di Vigili del Fuoco e Soprintendenza.





L'opinione pubblica si sollevò. I giornali fecero articoli a ripetizione (oggi il Corriere della Sera è stato capace di ignorare totalmente la faccenda), si mosse il Codacons (oggi?), si mosse la politica, i Verdi che oggi tacciono annunciarono che avrebbero occupato la piazza evitando il montaggio dei banchi, i pasionari della prima ora (qualcuno ha sentito Nathalie Naim? O la virago del centro storico Viviana Di Capua?) ma soprattutto mosse un passo Raffaele Cantone e la sua autority anticorruzione. Tronca si rese conto che la cosa puzzava e non poco e il bando venne sospeso. Gli ambulanti si incatenarono nei palazzi per ottenere le loro concessioni, ma nulla si poté fare. I risultati erano talmente positivi che dopo la pubblicazione del nuovo bando, qualche mese fa, i Tredicine fecero ricorso (ricorso oggi ignobilmente sbandierato da Meloni e da Coia) per ritornare a quei risultati e far valere il bando del 2015.

Il punto è che oggi i risultati sono gli stessi identici e nessuno apre bocca. A quest'ora, ma due anni fa, già l'Anac aveva inviato alla Procura della Repubblica di Roma le carte segnalando l'anomalia di un bando vinto praticamente da un unico gruppo familiare. E la Procura aveva già aperto un fascicolo. Oggi il silenzio più profondo. E voi ancora credete alla filastrocca dei 5 Stelle bersagliati dalla stampa?





E pensare che la situazione è anche più grave ora rispetto ad allora. Perché se all'epoca la anomalia si era ingenerata a seguito di un bando di gara ordinario pubblicato dall'ente titolare della manifestazione, questa volta il blitz politico è stato davvero allucinante. Per arrivare all'obbiettivo di regalare la Piazza a chi poi ha vinto, gli amministratori a 5 Stelle hanno fatto le corse contro il tempo, bloccando l'aula per giorni, pur di approvare una riforma del commercio che conteneva il cambio di titolarità della Fiera della Befana, dal Municipio al Comune. A quel punto altra corsa contro il tempo per scrivere e pubblicare il bando con tanto di errori formali poi corretti in corsa. Poi giorni e giorni per analizzare le candidatura per successivamente addivenire (rendendo noti i risultati in una data strategica e facendoli seguire da un'altra notizia importante in modo da distogliere l'opinione pubblica) ad una graduatoria scandalosa.





Insomma perché con una situazione grave si era mosso il mondo due anni fa mentre con una situazione ancor più grave e anomala tutto tace due anni dopo?









P.S. In questi giorni alcuni spregiudicati politici pentastellati, vergognandosi in cuor loro di quanto sta accadendo, ripetono il mantra: "si ma quest'anno i criteri erano stringenti, e se non li rispetteranno noi controlleremo e toglieremo le concessioni". E' una bugia, una tra le tante. Sarà impossibile e impensabile controllare prodotto per prodotto, confezione per confezione, articolo per articoli per capire se si tratti davvero di prodotto biologico, per saggiarne la tracciabilità e per certificarne la provenienza. Ci vorrebbe, ogni giorno e a ogni ora, un esercito di vigili urbani che mancano anche per occuparsi di cose molto ma molto più grave. Aprire le gabbie dello zoo, fare uscire le tigri in giro per la città e poi spiegare che comunque ci saranno per le strade un po' di guardiaparco per evitare che i cittadini vengano sbranati. Chi ci casca?