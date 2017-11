Ecco perché una fiera a Rimini mi ha fatto capire che Roma non ha speranze

Per lavoro ho partecipato tutta la scorsa settimana ad un’importantissima fiera che si svolge a Rimini ogni anno: Ecomondo.

A questa fiera partecipano le migliori aziende italiane ed internazionali che hanno parte o la totalità del loro business nel settore dei sistemi e delle attrezzature legate alla gestione del riciclo, dell’igiene urbana, della sostenibilità ecologica e della manutenzione pubblica per i comparti rifiuti.

Tante le realtà istituzionali che hanno fatto visita in questa fiera, dalle più piccole alle più grandi, dal Molise ai ministeri, come da qualche screenshot di seguito si può vedere.



Da romano ho sperato fino a venerdì alle 18 che si affacciasse qualcuno della mia città, che avrebbe come minimo dovuto avere uno stand per mettersi lì a sentire proposte, a farsi corteggiare da colossi imprenditoriali (c’erano aziende tipo Veolia e Suez, gruppo Hera, tanto per fare pochi esempi), ma niente, nessuno, vuoto completo.



Hanno partecipato tante realtà pubbliche che da amministrazioni normali (non straordinarie, NORMALI!) sono venute a vedere cosa prospetta il presente ed il futuro per un settore chiave che riguarda economia e qualità della vita.



Presente il comune di Roma? Ovviamente no.



La camera di commercio di Roma? Boh...



Assessori? Macché, i nostri sono impegnati a mettere fiori nelle aiuole e a vantarsi di questo. Oppure a cavalcare indecorosamente un fatto di cronaca per meri fini elettorali (e parliamo di un cavolo di municipio, non delle presidenziali americane)



Ci sono comuni che hanno sofferto per crisi ambientali e ancora oggi cercano soluzioni e si danno da fare.



Mentre il ministero presenta strategie nazionali il nostro comune, è impegnato a chiamare a raccolta dipendenti pubblici per manifestazioni di partito.

Una strategia davvero deprimente.



A Torino va un premio malgrado sia amministrato dalla stessa setta di analfabeti amministrativi di Roma, e nonostante questo riescono a far qualcosa di buono.



Noi deprimiamo i mercati per fare regali ai bancarellari tanto cari a Coia.



Abbiamo non si sa quanto tipi di raccolta della spazzatura a Roma e tutti fatiscenti, inefficienti e inadeguati, mentre il mondo si preoccupa di garantire persino il riciclo delle cartucce dei fucili da caccia e delle capsule di caffè.

A Roma non si capisce dove devi buttare una scatola della pizza usata.



In Lombardia hai filiere dedite alla ricerca e sviluppo del settore.