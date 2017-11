Ecco le graduatorie. Piazza Navona regalata ai Tredicine per 9 anni

Stiamo parlando di una amministrazione la cui spudoratezza, spregiudicatezza e sfacciataggine è, per la prima volta nella storia della politica forse, considerata un valore, un punto di merito, un vanto. Ci fu un tempo in cui i politici compivano le peggiori nefandezze ma per farle si nascondevano, giustamente si vergognavano, cercavano di passare sottotraccia.





Oggi a Roma avviene l'inverso esatto. Ogni ignobile schifezza viene fatta non solo alla luce del sole, ma ostentata. E così capita non solo che fai un bando scritto su misura - dopo 3 anni di salvifico stop - al fine di regalare per 9 anni (per nove anni!) la fiera della Befana di Piazza Navona ai soliti noti che l'hanno umiliata, vilipesa e resa un posto da cui scappare negli ultimi decenni, ma capita oltretutto che fai uscire la graduatoria indovina un po' quando? Immediatamente dopo le elezioni, in clamoroso ritardo certo, ma in modo da non perdere neppure mezzo voto. In modo da raggirare anche quel tot di elettori che col cavolo ti avrebbero votato ieri se avessero saputo a tempo debito di questa ennesima novità. Una strategia che, come abbiamo spiegato stamattina nel nostro articolo di commento sulle elezioni di Ostia , punta solo al risultato finale: prendere il potere, metterlo al sicuro, rassicurare le lobbies che questo potere garantiscono e che portano i pacchetti di voti misurabili. Tutto questo si fa a dispetto di ogni cosa, in spregio ad ogni buon gusto e buon senso e ovviamente disprezzando la città, le sue prospettive, i suoi giovani, il suo futuro. Finché ce n'è, si divora. Tanto quando verrà giù tutto ci saranno altri.





Città che - laddove il Natale si trasforma (pensate ai mercatini natalizi di Milano, sotto i grattacieli di CityLife o a Piazza Gae Aulenti) in un'opportunità di riqualificazione e crescita economica dovunque - ripiomba oggi indietro di 10, 20 o 30 anni.

Cosa è successo? Con un bando scritto su misura ( lo avevamo spiegato alla perfezione qui circa 2 mesi fa ) le postazioni disponibili per la Fiera della Befana di Piazza Navona - il più importante mercatino di Natale di Roma - sono state regalate (davvero regalate) ai soliti gestori di sempre. Gestori che durante gli anni di Marino, dopo decenni di scempi, erano finalmente stati allontanati. Il trucco è stato semplice: eliminare qualsiasi possibilità di competizione sulla qualità, lasciando tuttavia un piccolo vantaggio sulla anzianità. Ed il gioco, come avevamo facilmente previsto, è stato fatto.





Le graduatorie parlano chiaro: dovete considerare che i cognomi Molinaro, Tredicine, Francheschelli, Cirulli fanno parte di fatto della stessa famiglia allargata o dello stesso gruppo imprenditoriale allargato. Questo raccontano da decenni le cronache cittadine. Manco nella vendita di palloncini c'è stato spazio per un opportuno cambio di interlocutori dopo anni di dominio.

Loro non hanno fatto niente di male intendiamoci: hanno partecipato ad un bando scritto su misura per farli vincere ed hanno giustamente vinto. Sono degli imprenditori e si sono comportati di conseguenza: il Comune doveva migliorare il livello dell'imprenditorialità coinvolta e ha deciso di non farlo. D'altro canto il loro primato era inscalfibile: se non mi dai modo di competere davvero sulla qualità, anche solo mezzo punto di vantaggio iniziale dato in base alla anzianità diventa algebricamente insormontabile. Questo il gioco ignobile che il Movimento 5 Stelle (in special modo con i consiglieri comunali che più si sono dimostrati vicini agli interessi delle lobbies degli ambulanti, dei bancarellari, dei mutandari, dei caldarrostari) ha messo in campo subdolamente.





La lista che pubblichiamo qua sopra (con gli assegnatari decisi oggi 20 novembre) è drammatica. Disegna una città che non solo non riesce ad andare avanti, ma che guarda indietro aggrappandosi agli elementi peggiori della sua storia passata. E' drammatica perché ci toglie gli ultimi, minimi, residui grammi di speranza. Un risultato devastante.





Facciamo un rapido rewind. Grazie alla Giunta Marino e al lavoro di Marta Leonori (in alleanza con il Primo Municipio) la Fiera della Befana venne sospesa nel 2014. Il livello era diventato qualcosa di ignobile e Marino non faceva sconti. L'anno successivo, a causa di questo e altri mille strappi rispetto allo statu quo criminale della città, Marino già non c'era più. Nel 2015 si tentò di fare un bando (nel frattempo il Primo Municipio era passato inspiegabilmente dalla parte dei peggiori ambulanti) che per fortuna, visti i risultati (esattamente uguali a questi qui sopra) venne impugnato subito e annullato dall'allora commissario Francesco Tronca. Nel 2016 il Movimento 5 Stelle le tentò tutte per realizzare la Festa ridandola agli stessi operatori allontanati giustamente da Marino due anni prima. Ma non si fece in tempo. Nei mesi successivi però la connivenza e la collusione pentastellata arrivò al punto di forzare i tempi dell'approvazione di una norma generale sul commercio che però, a mo' di polpettina avvelenata, conteneva un passaggio che sfilava al Primo Municipio le competenze sulla Fiera e le assegnava al Comune. Comune che in fretta e furia cucì un bando addosso agli interessi dei bancarellari (Roma fa schifo qui racconto e spiegò quel frangente). Oggi i risultati: per 9 anni, per mezza generazione, Piazza Navona sarà condannata a stare nelle mani dei soliti commercianti. Commercianti di scarsissimo livello che non meritano un palcoscenico simile.

Chi è giovane non avrà speranze di vedere una festa della Befana civile nella sua fanciullezza, chi è vecchio rischia di morire prima di vederla riqualificata. Una roba amarissima.