Caos Piazza Navona. Non si sa nulla sui vincintori e un pezzo di bando viene riformulato

Con il mio articolo del 2 Ottobre 2017 pubblicato da “Roma fa schifo” esponevo i motivi perché con l’associazione che presiedo non avremmo partecipato al bando del Comune di Roma per l’assegnazione di 12 stand alle associazioni no-profit, nell’ambito della Befana a Piazza Navona.In sostanza la mia teoria era che non essendo cambiato quasi nulla rispetto ai precedenti problemi della parte commerciale della Festa, la presenza delle associazioni sarebbe stata culturalmente e praticamente condizionata dal clima nella piazza.Un mese dopo… Quel bando è andato semi deserto. I partecipanti sono stati solo 4, e anzi… alla fine nessuno, perché per vizi di forma tutte le domande sono state escluse.Ora il Comune ci riprova riformulando il bando , in cui questa volta è ben specificato come devono essere formulate le proposte (così che non ci si possa sbagliare) e con regole meno stringenti sulla presentazione delle proposte di attività rivolte ai bambini. Il Comune pubblica anche la planimetria di come saranno posizionati gli stand:Guardando la planimetria si capisce che una buona intenzione da parte dell’amministrazione c’è. Ovvero gli stand commerciali sono quasi tutti posizionati sul lato esterno del plateatico, mentre il lato interno è dedicato alla giostra, agli spettacoli ambulanti, al presepe, al palco e appunto ai 12 stand delle associazioni che dovrebbero occuparsi delle attività per i bambini.Che cos’è che non va allora? A mio avviso c’è una sorta di “vizio di forma” nel come il Comune vuole offrire i servizi per i bambini. Questi servizi ad oggi non sono certi, bisognerà vedere se il secondo bando andrà a buon fine, e che cosa sarà alla fine offerto. Però questa incertezza è anche frutto di una politica approssimativa in cui si cerca di offrire improbabili servizi senza spendere un soldo, anzi con tutti gli oneri a carico di chi manda una propria manifestazione d’interesse al bando, ovvero le associazioni. E’ la logica delle “Call” di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta per la festa di Capodanno, ovvero il Comune invita a partecipare, ti dà visibilità, ma tutti i costi, compresi gli oneri SIAE, sono a carico dei proponenti. Questa logica svilisce le associazioni, che invece fanno altro, ovvero cercano di offrire servizi sociali e caritatevoli alle persone, e soprattutto svilisce gli operatori culturali che operano a Roma, gli unici che possono offrire buoni servizi di qualità.Ovviamente però chi offre servizi culturali, e lo fa con professionalità, deve essere pagato, e questo è importante perché favorendo l’industria culturale nella città si fa crescere Roma. Quindi perché il Comune di Roma non ha invece formulato un bando per proposte culturali da svolgere a Piazza Navona, nell’ambito della Festa della Befana, offrendo un contributo alle proposte vincenti come fa in altre occasioni e per altri bandi?La risposta la sappiamo già, è una vecchia e stanca cantilena: “Il Comune non ha soldi…” . Eppure offrire servizi culturali alla città è importante quanto coprire le buche nelle strade, specialmente offrirli ai bambini, e infatti nella planimetria questa intenzione esce fuori. Allora che cosa si fa? Si cerca di ovviare a ciò coinvolgendo le associazioni in cambio della possibilità di poi svolgere attività di vendita per auto-finanziarsi. Però se al primo bando hanno risposto solo in 4 su 12 posti qualche motivo ci sarà, non credete?Per quanto riguarda le ONLUS non è poi necessario andare per forza in una piazza così congestionata come Piazza Navona. Se il Comune vuole organizzare uno o più eventi di solidarietà lo può fare in qualsiasi piazza di Roma, anzi vanno bene anche le piazze delle dimenticate periferie della città, dove il messaggio culturale, sociale e di solidarietà delle associazioni avrà ancora più ragion d’essere…Presidente Associazione di Volontariato “La Scuola di Pace”