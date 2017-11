45 foto e tante considerazioni&confronti sulla metropolitana di Dubai

Di ritorno, da poco, da una settimana di vacanza negli Emirati Arabi Uniti, tra Dubai e Abu Dhabi, vi mando delle foto da me tutte scattate a Ottobre 2017, relative alla meravigliosa, incredibile e futuristica metro di Dubai.

Tra tutte le metro viste per il Mondo, credo che questa, per bellezza, efficenza, pulizia ed economicità (ebbene si, è economica più della nostra... basti pensare che con 3 euro circa, ti porta dal centro all'aeroporto... ed il tratto è di quelli lunghissimi).

Praticamente entra quasi nell'Aeroporto Internazionale (altro luogo da meraviglia e sogno).

E' strutturata su due linee, copre distanze enormi. Per una parte va sottoterra, per poi proseguire in sopraelevata... inutile dire che sia uno spettacolo, vedere quando attraversa i grattacieli illuminati di notte oppure baciati dal sole... mi sono sentito come Harrison Ford in Blade Runner.

E' recente inaugurata nel 2009 la linea rossa e nel 2011 la linea verde. Ora ne hanno in mente di costruire un'altra linea in poco tempo.

I convolgi sono completamente meccanizzaniti senza guidatore.

Le stazione tutte provviste di aria condizionata ed ermeticamente separate dal caldo esterno.

Le banchine hanno vetri anti suicidi ed incidenti.

Inutile dire che non ho mai trovato in terra un mozzicone di sigaretta o un foglio di carta... è tirata completamente a lucido. Con inservienti ovunque in ogni ora che rassettano e spolverano come se stessero servendo la casa di un Emiro.

Le stazioni in interni ed esterni, sono da fantasicenza. Strutture avveniristiche, banchine di marmi e in laminati. Stazioni proggettate dai più grandi designer reclutati in tutto il mondo.

Ovunque vi è una vigilanza discreta e gentile.

All'interno i convogli sono tirati a lucido. I sedili puliti e senza un graffio.

I tornelli sono essenziali, bassi, senza gabbie. Qui nessuno si sognerebbe di superarli senza biglietto. Le leggi sono ferree, dure. La gente ha grande senso civico e di rispetto.

Mi ha anche colpito è la separazione dei convogli in tre distinti settori: quelli riservati alle donne; quelli di gold class; quelli per tutti gli altri.

In metro non vi sono bambini urlanti, saltimbanchi, venditori di cianfrusaglie, mendicanti o cantanti. Nessuno infastidisce nessuno.

Le fermate della metro hanno strutture tubolari e in vetro che collegano con grattacieli, centri commerciali e strade, tutte perfettamente insonorizzate e climatizzate.

I treni passano automatizzati passano a cadenze massime di 3 minuti. Inutile dire che non sgarrano di un secondo.

Led luminosi e informazioni sonore scandiscono orari e arrivi.

Non ho troto un graffito in tutta la città. Figurarsi nella metro.....

Si è in un sogno. In una terra che sembra lotana miliardi di chilometri dallo schifo immondo che ogni giorno debbo sorbirmi, da abbonato annuale, nella fatiscente e lugubre metro romana...

Quando sono tornato in Italia ho capito che dovevo rimettere il mio orologio 200 anni indietro.





P.S. una precisazione per tutti quelli che diranno: "aho nun cè nessuno... nun se vede nessuno nelle foto... è vota anagabido, li vanno tutti sulle Ferrari..."

Errore, è frequentatissima, ma dato che è vietato fotografare le persone aspettavo che andassero via per scattare le foto e bisogna tenere in considerazione, che visto che i convogli passano spessissimo tutto il giorno, non si crea MAI una ressa o si viaggia stipati come bestie come accade qui...