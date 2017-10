Video. Roma ha un secondo Colosseo, si chiama Anfiteatro Castrense ed è circondato di rifiuti

Incredibile la situazione che abbiamo trovato attorno all'Anfiteatro Castrense. Una vallata di pattume collocata tra le Mura Aureliane, il frequentatissimo Viale Castrense e questo importante monumento che se fosse in qualsiasi altra città del mondo sarebbe valorizzato e trasformato in una risorsa anche economica e che invece qui è circondato da una discarica abusiva spaventosa, puzzolente, pericolosa, che impedisce alle persone di transitare, che fa passare la voglia di passare attorno.







Speriamo che il progetto di riqualificazione di Viale Castrense interessi anche questa collina della vergogna che potrebbe essere messa a sistema con il giardino di Via Carlo Felice per la realizzazione di un grandioso parco lineare delle mura in quest'area.





Certo è che nessuna intrapresa di questo tipo va in porto se non si costellano iniziative di questo genere con attività economiche sane che abbiano tutto l'interesse nel tenere le cose in vita, pulite, ordinate, sicure. Se ci si affida unicamente ai dipendenti comunali il destino è segnato e si vede millimetro per millimetro in questo filmato agghiacciante.