Video. La prima ciclabile dei 5 Stelle è una schifezza inenarrabile da smantellare

Sembra incredibile ma è tutto vero. Sembra talmente incredibile che abbiamo deciso di documentare metro per metro questa faccenda in maniera videofilmata in modo che si possa capire tutto molto meglio.

La sintesi è presto fatta: la amministrazione che doveva cambiare faccia alla città con le ciclabili ha perso il suo bike-manager, non lo ha mai sostituito, ha realizzato zero ciclabili fino ad oggi e quella oggi inaugurata in definitiva e fatte tutte le debite proporzioni e i debiti pesi peggiora e non migliora la vita dell'utenza dolce della strada. Della serie: stecca la prima. Non porta a casa risultati per mesi e poi quando li porti fai esclamare che si stava meglio prima? Davvero alla frutta...







Siamo al tunnel di Santa Bibiana e la pecionata galattica è tutta da godere nel filmato. E pensare che sarebbe bastato fare una pista contraflow in direzione (Esquilino) o una pista a doppio senso la dove è stata fatta ora.





Davvero una schifezza ma di quelle pesanti. E ora serpeggia la strategia di risposta del Movimento 5 Stelle: è colpa dei funzionari e dei dipartimenti che non fanno le cose. Se è vero, perché magari è anche vero, vorremmo vedere però la reazione della politica, il riprendersi il primato. Come è possibile che in 15 mesi questa amministrazione non sia riuscita a non avere neppure ragione di quattro sfigati, pavidi e ignoranti di funzionari comunali? Come è possibile che non si possa punire chi trasforma un marciapiede indispensabile in una ciclabile vietata ai pedoni? Come si può pensare che la politica non abbia responsabilità in questo?