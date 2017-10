Opportunità bloccata a Roma da 2 anni, a Milano la sbloccano in 7 giorni. Storia assurda

Mi sono vergognato di essere romano e di dire in giro che vengo da Roma e a Roma vivo.

Sono un geometra specializzato in cantieri per pubblici eventi e ho trascorso gli ultimi sette giorni a Milano per lavoro. Qui, nel profondo nord, sono stati in grado di organizzare Dinner in the Sky in sette giorni. Si, avete letto bene, sette. Per questa società, una società estera che porta questa piattaforma in giro per il mondo, mi occupo di questione logistiche. Loro mi chiamano prima di un evento e io lavoro.





Di cosa si tratta? Molto semplice: un ristorante temporaneo sospeso nel vuoto, grazie ad una gru, una roba emozionale e esperienziale. Prenoti, paghi (molto), vieni trasportato in alto, nel nulla, con le gambe ciondoloni, grandi chef della città al centro della piattaforma cucinano per te e per altri commensali. Fine. Si fa in tutto il mondo. Ma proprio tutto. L'idea è di una società dei paesi baltici. In tutto il mondo meno che in una città dove evidentemente le innovazioni turistiche, lo svecchiamento dell'immagine, la promozione del territorio l'inserimento nelle buona pratiche dovunque adottate non interessa minimamente.





Mi avevano chiamato anche per Roma, due anni fa. Solo che a Roma in due anni questa società non è riuscita ancora ad ottenere i permessi perché, di fatto, si sono sempre ritrovati un muro di gomma davanti. In due anni non c'è stato mai modo di trovare un ufficio del Comune che prendesse a cuore la questione e aiutasse a superare.

Due anni fa venni coinvolto in prima persona da questa società per provare ad organizzare l'evento a Roma (in questo il mio diploma da geometra mi aiuta e parlando un discreto inglese me la sono cavata a confrontarmi con questa società estera), armato di faldoni pieni di documenti ho toccato con mano non tanto l'assurdità delle normative, ma soprattutto l'inefficienza, la pigrizia, la nullafacenza degli uffici. Un contesto che non ha paragoni all'estero ma per la verità neppure in Italia. Per questi incapaci che intasano gli uffici pubblici di Roma un evento come Dinner in the Sky, che porta soldi, movimento e visibilità, è un problema e non una opportunità.

La stessa identica forza e impegno che altrove viene profuso per superare le difficoltà, qui viene investito per mettere i bastoni tra le ruote a chi vuole fare, intraprendere e rischiare. Badate bene: l'impegno è lo stesso eh. Ma da una parte è volto a costruire e a evolvere la città, a Roma è volto a squalificarla e a far fuggire gli investitori a gambe levate.





Della parte politica meglio non parlare, stendiamo un velo pietoso. Oggi chi guida Roma non è in grado di organizzare dignitosamente la Befana a piazza Navona, figuratevi un evento come Dinner in the Sky. Chiedere a loro, bussare alla loro porta di questa classe politica, equivale perdere tempo.





E a Milano? Perché le cose cambiano? Milano non ha le stesse leggi - fatte salve quelle regionali - che ha Roma? Milano non è anche lei in Italia con tutta la burocrazia italiana, la lentezza italiana, i tribunali italiani? Fatto che sta a Milano sono riusciti ad organizzare e dare tutti i permessi necessari per lo svolgimento di una manifestazione analoga a quella che volevano portare a Roma in SETTE giorni.





Per dare l'ok ad un concerto sospeso in aria e permettere al cantante Marracash di cantare sospeso a 50 metri di altezza di fronte a 3 mila persone la Conferenza dei Servizi di Milano, affiancata da ingegneri capaci, ha dato l'ok in sette giorni. Sette giorni per un SI contro due anni senza essere in grado neppure di pronunciare un chiaro e netto NO.