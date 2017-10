Oggi è la strada più bella di Roma, ma tutti hanno cercato di affossarla. Storia e video

Stiamo parlando semplicemente della strada più bella di Roma. Si percepiva dal progetto e così è stato. Anzi: una delle strade più belle in assoluto nelle grandi città turistiche occidentali. Perché un progetto così non c'è a Londra, non c'è a Vienna, non c'è a Madrid e hanno provato, però senza riuscirci (si chiamava la Jeaune Rue) a farlo a Parigi.





Visto che la bellezza e la rivoluzione già si capiva dal progetto e visto che la bellezza a Roma è considerata un nemico (solo nella bruttezza possono proliferare incontrastate la clientela, la ruberia e la corruzione oltre che la squallida ideologia di chi amministra per gestire le proprie nevrosi mentali e non per migliorare la società in cui vive), questo progetto è stato ed è ostacolato in maniera assurda e inimmaginabile.





Stiamo parlando di Via della Frezza (andateci, rimarrete senza parole) e stiamo parlando di un calvario che è durato per anni e anni. Una strada abbandonata, buia, sporca, con commerci in disuso e falliti. Grazie a questa situazione una imprenditrice (la stessa che vent'anni fa si inventò 'Gusto, svecchiando la stanca ristorazione romana dell'epoca) riuscì ad accumulare una serie di fondi commerciali sulla strada. Quasi tutto un lato della via aveva così lo stesso proprietario. Non si tentò di accorparli ma di creare la prima strada commerciale italiana. Una specie di centro commerciale di altissimo livello, con prodotti di iper ricerca, declinato utilizzando tutti i negozi di una strada. Dalle biciclette al cibo, dalle scarpe ai gioielli, dagli arredi per esterni agli accessori per scrivere e disegnare.





In vista dell'inizio dei lavori alcuni residenti della strada fecero un esposto. Non c'era niente di ché, ma per non saper ne leggere e ne scrivere i Vigili Urbani bloccarono tutto il quartiere per mesi e mesi. Poco importa che nel frattempo i proprietari pagavano fior di affitti, poco importa se un sequestro così evidente al mondo è capace di danneggiare la tua immagine di persona per bene. Loro sequestrano, poi mettono la pratica sulla scrivania, poi quando hanno tempo controllano. Così funziona. Responsabilità certo di chi deve fare i controlli e li deve garantire in 7 ore, non in 7 mesi, ma responsabilità anche della meschinità di chi tollera ogni forma di illegalità sotto casa propria e l'esposto lo fa solo quando questa illegalità viene combattuta da un investimento legale. Lo schifo della cittadinanza romana.







Lo schifo che non si arresta. Un vecchietto, un tempo personaggio famoso della politica, che abita nella strada, inizia a fare il diavolo a quattro durante tutti gli anni di questo calvario, prova a frapporsi furente e... furio, ostacoli su ostacoli, "avete rovinato la strada" urla il giorno dell'inaugurazione quando come un ossesso, più furio e furetto che mai, cerca di spostare gli splendidi arredi urbani che hanno trasformato in luogo straordinario un vicolo piscioso.





Ma non basta. Ci si mettono le società di sottoservizi che impiegano il doppio del tempo per riqualificare il sottosuolo e far passare le condutture. E intanto giù a pagare affitti. Ai cittadini locali non basta avere una strada-esempio, non basta che un imprenditore paghi di tasca sua per riqualificare ciò che il Comune non avrebbe mai riqualificato. Alcuni di loro si infilano nei blog civici, solitamente nostri alleati come ad esempio Diario Romano, per scrivere menzogne, cattiverie e per mettere in cattiva luce un progetto che necessitava invece solo di supporto.







Ancora oggi che la strada è pronta, arredata con i migliori elementi di arredo per esterni in produzione al mondo e con molti dei negozi arredati il calvario non è finito. Il Municipio, che pure tra alterne vicende bisogna dire che non è stato tra coloro che hanno ostacolato l'iniziativa (anzi proprio l'ente guidato dalla Alfonsi si è inventato il modo per far passare panchine e vasi pagati dal privato, indicandoli come parapedonali anti sosta selvaggia, altrimenti non si potevano per legge mettere!), non riesce a dare il via libera alle OSP: gli imprenditori dopo aver allestito tutto con piante, fiori e panchine che ogni angolo di Roma se le può tranquillamente sognare, sono pronti a allestire i salotti dove poter somministrare cibo e drink, un ulteriore upgare alla bellezza di questo angoletto della città ma niente. Uno degli esercizi commerciali è un mix tra ricettivo (un piccolo design hotel), ristorazione (il ristorante) e una spa. Ebbene i Regi Decreti del 1943 o giù di lì su cui si basano gli atti che l'amministrazione deve emettere non prevedono, ovviamente!, questo tipo di struttura. E dunque non è facile arrivare ad un'autorizzazione. Risultato? Restano nei buchi dell'arredo urbano - laddove sono previste le OSP (occupazioni di suolo pubblico) - che servono ai cafoni motorizzati per parcheggiare fior di suv sul marciapiede. E poi ci sono i tavolini, con i Vigili Urbani che dicono che vanno attaccati al palazzo e con la Soprintendenza di stato che dice che vanno staccati dal palazzo. Una cosa kafkiana che tiene le richieste bloccate per mesi, la condizione ideale per funzionari, dirigenti e impiegati che non vogliono lavorare: portare le cose sul binario morto è l'unica preoccupazione di tutti. Nessuno si prende a cuore un progetto e lavora per rimuovere gli ostacoli, tutti puntano a mettere semmai ostacoli nuovi in modo da farlo bloccare per mesi e mesi. Chi ha investito paga affitti su affitti dei locali di ristorazione, ma non li può aprire.





Poi scopri che sulla strada ci sta la qualsiasi. Compreso un bar che non potrebbe cucinare ma cucina, sottoterra, compreso un bar che non ha OSP ma mette ettari di tavolini, compreso un bar che riempie la strada di cartelli pubblicitari abusivi sul marciapiede. I Vigili? Guardano e non fanno nulla. Magari puntano allo zerbino di design fuori da uno dei negozi iper eleganti del progetto commerciale in questione: lì, anche se si sfora di 5 centimetri, sono subito 400 o 700 euro di multa. E' successo davvero a quanto pare.