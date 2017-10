Nuova pedana in gomma alle fermate Atac? Ecco perché ci piace

Dopo aver detto peste e corna dell'amministrazione e dei relativi apparati per quanto riguarda la corsia ciclabile del tunnel di Santa Bibiana, non ci tiriamo indietro a parlarne bene quando questo è meritato.

E allora ecco una cosa che già sta facendo polemizzare mezza città e che invece a noi è piaciuta molto. A Via Gallia si sta sperimentando un sistema molto semplice e relativamente poco costoso (10mila euro a fermata) per salvare dalla sosta selvaggia le stazioni Atac. Si tratta di una piattaforma in plastica che elimina il golfo, mai rispettato dai fautori della sosta abusiva, e consente al bus di fermarsi senza entrare in fermata incarrozzando gli utenti senza avere in mezzo agli zebedei auto e vetture in sosta illegale.







Un sistema di installazione semplice consente di bypassare tutte le ignobili pastoie burocratiche che rendono questa città lo schifo immondo che vediamo: Simu, Soprintendenza, Sovrintendenza, parere dei Vigili Urbani, parere dei Vigili del Fuoco ecc ecc. Insomma il motivo per cui importanti realizzazioni come la corsia preferenziale protetta di Via Emanuele Filiberto, tanto per dirne una, ancora non riescono a uscire dalla palude.





Col sistema applicato a Via Gallia (visto a Barcellona da un solerte dirigente, forse l'unico dirigente degno di questo ruolo al Dipartimento, e giustamente copiato) tutto questo non è necessario. Si compra il manufatto - questa volta offerto in sperimentazione dalla società produttrice, ma poi bisognerà fare un bando - lo si installa e funziona. Fine.





Dice: ma così il bus si deve fermare in mezzo alla strada e blocca il traffico. Embè? Prima come faceva? Era esattamente la stessa cosa solo che al posto di un piazzaletto pulito e sicuro per i passeggeri in attesa, c'erano le auto in manovra e bisognava fare lo slalom tra queste per riuscire a salire sul bus. Sport estremo per disabili e mamme con passeggino che invece ora sono molto facilitate.

Inoltre la maggiore velocità di incarrozzamento significa automaticamente maggiore velocità commerciale dei mezzi Atac e dunque risparmio di soldi, di manutenzione, di tempo.





In assenza di risorse utili a realizzare un serio arredo urbano con materiali adeguati (le risorse ci sarebbero, ricordiamolo sempre, ma questa amministrazione per motivi ideologici e di profonda stupidità diffusa si rifiuta di farle fruttare), questa soluzione appare davvero felice. Speriamo che si riuscirà a posizionare quanto prima una gran quantità di piattaforme.