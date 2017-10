Non funziona nulla di nulla. La kafkiana storia di un parapedonale abbandonato

Questa è la storia di un corrimano stradale, di quelli -sempre più malandati e arrugginiti- che delimitano i pochi passaggi disabili di cui Roma è stata dotata in un tempo felice in cui c’era un minimo di attenzione alla qualità dei lavori pubblici. Ma non un corrimano qualsiasi, ma di un corrimano che… cammina per la città.

A seguito di un brutto incidente, avvenuto a gennaio 2016 all’incrocio tra C.ne Ostiense e Via Citerni, uno dei corrimano venne colpito e divelto. Già dal giorno dopo, il manufatto venne temporaneamente accantonato “alla romana”, legato ad una fioriera ed elegantemente circondato dal solito nastro bianco rosso in uso alla Municipale.













Visto che dopo qualche giorno nessuno passava a rimuovere quell’oggetto assolutamente fuori luogo e pericoloso (pensate ad un bambino che si aggrappa e se lo tira addosso), ho iniziato il mio piccolo tour di telefonate e mail. Le risposte ricevute sono state le più svariate: dalle mail ignorate del Municipio VIII, alle risposte di AMA, la quale sosteneva che, essendo rifiuti speciali, l’intervento era fuori contratto o qualcosa del genere. Anche la Municipale non è più intervenuta.

Dopo qualche mese, l’oggetto si è misteriosamente spostato: qualcuno, probabilmente ravvedendo dei pericoli, gli ha fatto attraversare il marciapiede e lo ha incastrato tra un palo della luce e un armadietto stradale.













Dopo più di 20 mesi, la situazione ad oggi è ancora questa: l’oggetto è ancora sul marciapiede di Via Citerni.

Qual è il problema quindi? Non banalmente quello dell’ennesimo rifiuto abbandonato per le strade (se vogliamo chiamare questa roba "strade") di questa ammalorata città, ma il fatto che è quanto avvenuto è l’ennesima conferma che ciò che non funziona all’interno del Comune e delle sue Società di Servizi sono i PROCESSI: premesso che, dopo un qualsiasi incidente o danneggiamento, dovrebbero partire in AUTOMATICO tutte le azioni volte al ripristino dello stato dei luoghi, la cosa più assurda e deprimente è che ciò non sia avvenuto neanche alla luce di numerose segnalazioni mie e, immagino, di altri cittadini.

Ripeto, il problema di questa città non è la mancanza di denaro pubblico, ma l’incapacità di gestire il più semplice dei processi. Cosa ovvia, ma forse non chiara a tutti.