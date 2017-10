Le ridicole elezioni a Ostia che è la maggior risorsa economica della città (vademecum da leggere)

Gentile redazione,

Buongiorno, mi chiamo Max e lavoro da vari anni nel settore alberghiero per conto di una grande catena americana. Faccio avanti e indietro tra una struttura che sta a Fiumicino ed un altra al centro storico di Roma, incontro circa un centinaio di turisti al giorno e sapete cosa vedo ogni volta? Occasioni perse per il litorale (municipio X).

Tra poco ci sono le elezioni municipali, e tra vecchi bavosi arraffoni (come li chiamate i vecchi trombati dai partiti?Anche quelli "honesti"?) e giovani rincoglioniti (come li chiamate dei giovani che ancora usano slogan degli anni 70? e quelli che invece usano gli slogan degli anni 20?) nessuno sembra voler elaborare delle soluzioni intelligenti per rilanciare il territorio. C'è chi è andato sul Corriere della Sera, chi su "la7" e chi addirittura si è fatto intervistare da "El Pais".

Io ho scritto io un vademecum con alcuni suggerimenti, che vorrei possano essere spunto di riflessione sia per chi il territorio lo vive, ma anche per chi non lo conosce, (infatti ritengo che il litorale sia l'emblema dell'incompentenza al governo). Mi piace pensare che questo territorio un giorno possa trasformarsi in una benestante località di livello europeo, le potenzialità ci sono tutte e anche di più, ma le persone devono cominciare a interrogarsi su cosa sia utile e su cosa invece sia solo fuffa politica.

Qualcosa era stato accennato già in un vostro articolo pubblicato il 4/6/17 a proposito di Ostia, ma questa volta porto dati ufficiali dettagliati, numeri alla mano, delle occasioni di possibile rilancio che non vanno perse. Si parla di rilancio, turismo, riqualificazione, edilizia alberghiera, disincentivo dell'automobile e ciclabilità.





Spero che possiate pubblicarlo. So che siete intasati dalle richieste e dagli articoli, ma dato che i politicanti hanno avuto la possibilità di vendere fumo grazie alla stampa nazionale, vorrei che si sappia che ci sono cittadini (tanti) che sanno che le possibilità di miglioramento esistono. Se non potrete pubblicarlo mi piacerebbe comunque avere un vostro feedback. Io non rappresento nessun partito, movimento, lista civica, sono semplicemente un lavoratore del settore piu sottosviluppato (ma che potrebbe essere il più redditizio) qui a Roma.

MAX





Si avvicinano le elezioni municipali e vengono proposti i programmi più disparati: da chi vuole tornare al Ventennio a chi vuole un futuro bolivariano, passando per vari trombati marcescenti dei partiti classici (di cui oggi fa parte anche il M5S) . Molti hanno affrontato il tema del “sociale” in maniera nebbiosa ed ideologica ma nessuno ha parlato di rilancio territoriale in termini concreti.





La realtà è che l’unica maniera di uscire dal degrado e creare integrazione, parola di cui i candidati amano riempirsi la bocca, è rilanciare l’economia locale attraverso vigorosi investimenti privati, in maniera da far esprimere al Municipio X tutte le sue potenzialità e trasformarlo in una zona dinamica e trainante dell’economia romana così da ridargli la sua importanza turistica e culturale. Solo con una spinta economica portentosa è possibile dare dignità alla vita di quasi 270 mila persone (che pagano le stesse tasse di chi vive ai Parioli) e regalare una buona esperienza a vari milioni di persone che vengono a Roma purtroppo solo per visitare un paio di musei.





IL CONTESTO

Dall’altra parte del fiume, a Fiumicino, sono in essere la costruzione di un porto commerciale ed il raddoppio del primo scalo aeroportuale italiano, infatti anche le grandi aziende cominciano ad investire nell’area (la IBM a breve sposterà la sua sede italiana nei pressi della nuova fiera). Alla stessa maniera il turismo sta crescendo anche a Roma ed in futuro la capitale sarà sempre piu raggiungibile grazie a voli sempre più economici (dal 2018 saranno una realtà anche i voli intercontinentali low-cost come quelli delle compagnie “Norwegian” e “Level”). Sempre nel centro della capitale, lentamente ma costantemente nascono nuove realtà turistiche e punti di interesse di alto livello. Inoltre è in essere il progetto dello stadio di Tor di Valle, anch’esso in grado di far avvicinare migliaia di persone al litorale.

In questa situazione il Municipio X deve risolvere alcuni nodi principali per rendere il suo territorio attrattivo, ossia: i trasporti, il turismo e gli eventi. Inoltre è necessaria una visione lungimirante che serve per proiettare tutto il Municipio X in un possente sistema economico “litoraneo” con attenzione particolare per Ostia e Ostia antica.





TRASPORTI

Il rilancio dell’area municipale (sia a livello turistico che di vivibilità per i suoi abitanti) è sostanzialmente subordinato ai miglioramenti trasportistici. E’ prioritario potenziare la Roma-Lido (visto il catchment portarla al livello di una metro), ma bisogna creare anche collegamenti (meglio se su ferro) con Fiumicino e migliorare i collegamenti tra i quartieri del municipio stesso.

Le soluzioni esistono e perfino sul portale del PUMS sono state proposte un’infinità di linee tram/bus tra l’area municipale e fiumicino ed altre mille per i collegamenti interni al municipio.

Dato che è nota l’importanza dei collegamenti con Roma, bisogna sottolineare l’importanza di quelli per fiumicino. Gran parte della popolazione del X municipio è impiegata (o è fruitrice) nell’indotto aeroportuale e nei centri commerciali di Parco Leonardo e Parco da Vinci.

L’unica possibilità per queste persone di muoversi è quella di riversarsi con l’auto privata verso Viale dei Romagnoli e sul Ponte della Scafa, intasando quest’arteria (che serve sia chi deve andare a Roma, sia chi deve recarsi sulla Portuense o sulla Roma Civitavecchia) con grande inquinamento ed incidenti mortali. Quartieri come Nuova Ostia, Dragona e Dragoncello, collegati direttamente con Fiumicino (essendo a poco meno di 200m in linea d’aria basterebbe un ponte) diventerebbero strategici sia a livello abitativo sia a livello turistico (un hotel a Dragona sarebbe a una fermata dagli scavi di Ostia Antica, a 3 fermate dal mare, a 20 minuti da Roma e a 10 minuti dall’aeroporto, godendo perché no di un argine del fiume ciclabile).

Una volta disincentivato l’uso dell’auto, i quartieri potranno (e dovranno) sviluppare tutto il loro potenziale ciclopedonale, migliorando di grande misura la qualità della vita e diventando una calamita per il turismo (vantaggi che otterrebbe finalmente anche Fiumicino). Completa l’opera un piano importante di parcheggi interrati, ossia l’unico modo di nascondere le auto e ridare spazi dedicati ai cittadini tra l'altro incassando oneri. Qualcuno potrebbe obiettare che il trasporto pubblico non rientra nelle competenze della giunta municipale, è vero, ma quale municipio può far sentire la voce di 270 mila persone?





IL TURISMO

Come mostrano i dati di Federalberghi (che è solita fare lacrime da coccodrillo, anche se il suo impegno per il miglioramento della città è piuttosto discutibile) il turista medio a Roma soggiorna al più 3 giorni, quanto basta per vedere i monumenti principali.

Perché? Perché Roma non viene vissuta, a parte visitare e guardare (i monumenti più conosciuti) ad oggi non si può fare altro.

Mancano gli spazi e mancano gli eventi. Proprio in quest'ottica si può ripartire da Ostia. Inoltre Ostia risulterebbe anche un hub giovanile/familiare, per tutti i nuclei familiari e gli individui che una camera al centro di roma non possono permettersela (provate a vedere da marzo a ottobre quanto costa una camera a Roma), creando un nuovo prodotto turistico complementare a quello del centro, in grado di rilanciare la città intera.

Il Municipio X dispone di potenzialità enormi, potenzialità che qualsiasi realtà europea trasformerebbe in oro, ma che invece da noi, per lotte intestine alla politica, per sudditanza ideologico/elettorale, e a volte semplicemente per corruzione (hanno detto che non è mafia...) sono rimaste nell’inerzia del degrado e dell’incuria.

Decine di chilometri di spiagge e di lungomare, il sito archeologico piu grande del pianeta ed il più vicino alla capitale del turismo italiano, enormi parchi verdi, le rive di un fiume, un porto turistico e sconfinati spazi che possono essere adibiti agli eventi. Tutto ciò va organizzato, tutto ciò va pubblicizzato. Tutto ciò, dobbiamo ripeterlo, può creare un prodotto turistico nuovo in grado di rilanciare Roma stessa





EDIFICAZIONE ALBERGHIERA

La maniera migliore per portare il turismo direttamente nel municipio è avere edificiazione turistica in cambio di riqualificazione, cominciando dai grandi spazi e dalle strutture fatiscenti/inutilizzate o inutilmente situate in zone di interesse.

Che cosa significa? Significa semplicemente che bisogna togliere i vincoli paesaggistici (specialmente quello riguardante l’altezza!) ed architettonici e far si che qualsiasi edificio possa essere convertito/ricostruito come struttura ricettiva, spingere affinché il demanio permetta l’edificazione turistica in tutti i terreni edificabili/già edificati, in cambio della riqualificazione dei dintorni dell’edificio (così come succederà per l’edificio che verrà riqualificato a Piazza Verdi o l’ex stazione di Trastevere). Quali sarebbero gli effetti?

Le strutture ricettive già esistenti potrebbero espandersi in altezza, mentre edifici in disuso come la “Colonia Vittorio Emanuele” potrebbero trasformarsi da casermoni fatiscenti a grandi strutture turistiche, portando lavoro e benessere. Lo stesso destino lo meriterebbe l’ex “Enalc hotel”, posizionato a due passi dalla metro, di fronte al mare e a pochi passi dalla pineta. L’ufficio tecnico, inutilmente situato sulla spiaggia, potrebbe trasformarsi in grande hotel balneare. In egual modo una cascina di ostia antica potrà convertirsi in hotel in grado di ricevere grandi gruppi che possono visitare gli scavi,il borgo, andare a Roma o andare a fare un tuffo ad ostia, per poi tornare a casa direttamente dallo scalo di Fiumicino situato a pochi minuti.

A Dragona, quella che era una villetta di borgata potrà diventare una grande struttura ricettiva per gli scali aeroportuali o gli eventi fieristici (il giorno che ci sarà ponte che collegherà direttamente con Fiumicino) situata anche a poche fermate dagli scavi, dal mare, dal costruendo stadio, ed ovviamente da Roma.

Gli edifici e gli spazi situati nel Municipio X risultano molto più economici all’acquisto di quelli presenti verso il centro di Roma, sarebbe quindi dovere del comune e della giunta, spingere per un edificazione alberghiera contattando direttamente le grandissime catene alberghiere, che hanno da una parte i capitali pronti da investire in situazioni di sviluppo proprio come queste e dall’altrà sono già in grado di muovere grandi masse di turisti essendo collegati alle grandi agenzie turistiche ed alle linee aeree. Nel momento in cui si crea una “massa critica” di strutture ricettive, si crea una catena economica basata sui servizi accessori (trasporti, distribuzione, ristorazione, lavanderie, impiantistica, manutenzione, pulizie) ma si crea anche un indotto importante basato sull’enogastronomia, sull’intrattenimento e sulla cultura. Sono decine di migliaia di posti di lavoro ora tenuti sotto vetro, immobili. Le grandi catene alberghiere (a differenza della piccola e obsoleta imprenditoria locale) hanno tutto l’interesse ad avere un quartiere riqualificato e sono pronte a rilanciarlo appena ne hanno la possibilità.





CICLABILITA'

I dati del settore parlano chiaro. “Il cicloturismo genera in Europa un indotto economico di 44 miliardi, con 2 milioni di viaggi e 20 milioni di pernottamenti, (secondo le rilevazioni dell’Enit, agenzia nazionale del turismo), In Italia ha un valore potenziale di 3,2 miliardi e sta crescendo a un ritmo costante. La ciclopedonalizzazione del lungomare di Ostia, oltre 10km di percorso ciclabile approfittando della brezza marina, sarebbe un’attrattiva a se stante di Roma, un grande punto di aggregazione. Oggi il tratto ricorda una tangenziale ed è necessario che venga ciclopedonalizzato in maniera da poter essere fruibile con il flusso turistico sia romano che internazionale . Bisogna utilizzare una delle due corsie dedicate alle auto (si utilizzera quella vicino al mare, l’altra è comunque larga circa 13 metri, abbastanza da essere divisa nuovamente in 2 corsie per ogni senso di marcia). Alla stessa maniera va ciclopedonalizzato l’argine fluviale, il quale rilancerebbe tutta l’area di ostia antica/dragona e perché no potrebbe arrivare fino a tor di valle(nella foto un argine ciclopedonale in Baviera) rilanciando la nautica fluviale e le attività enogastronomiche annesse. Alla stessa maniera, molti quartieri del X municipio, Ostia in primis, gia dispongono degli spazi per poter ospitare vere e proprie arterie ciclopedonali ,la ciclabilità è richiesta a gran voce dai cittadini e sul PUMS si possono osservare svariate proposte in tal senso. Da valutare con molta attenzione anche l’idea di un boardwalk( presente in molte località marittime) che attraversi tutte le dune di castel porziano. Le grandi catene alberghiere sarebbero più che contente di contribuire alla costruizione di queste opere, perché contribuirebbero alla valorizzazione delle loro stesse strutture con grandi guadagni.





OSTIA ANTICA

A mezz’ora dal centro di Roma, è presente la più grande città di età imperiale visitabile. Ostia Antica insieme a Pompei è il sito archeologico più grande del pianeta con un'area di 150 ettari e ne è stato riportato alla luce solo il 40% , più della metà della città è ancora sepolta. Mentre la sovrintendenza è impegnata a difendere a spada tratta vecchie tribune fatiscenti a Tor di Valle, Ostia antica è abbandonata e fa numeri da museo rurale, la classifica del ministero dei beni culturali parla chiaro:

E’ evidente che il sito sia visitato forse da una sola classe per ogni scuola di Roma più qualche turista esterno. Gli scavi di Ostia Antica sono talmente poco conosciuti che per molti turisti è più facile affrontare un tragitto di circa 3 ore e raggiungere Pompei. Questa situazione inaccettabile dimostra quanto siano stati totalmente incompetenti gli assessori al turismo passati e presenti.

E’ necessario cercare sponsor ed investitori in grado di provvedere alla manutenzione, al rilancio e all’espansione del sito archeologico, magari mettendolo a gara europea aprendo la gestione a grandi società che già svolgono questo compito in altri paesi (come i concessionari francesi che mantengono i parchi archeologici). Chi si occupa del territorio si deve battere perché questo gioiello archeologico venga rispettato (ad oggi non c’è nessun controllo di sicurezza sugli scavi, la segnaletica è marcia e si può tranquillamente camminare nei ruderi) ma venga anche visitato dal numero di turisti che merita. Almeno quanti ne fa Pompei. Il sito archeologico rappresenta il vero volano di tutta l’area di Ostia Antica, per renderlo più attrattivo bisogna pubblicizzarlo sia a livello globale che locale, creare volantini illustrativi da distribuire in tutte le strutture ricettive di Roma e dintorni e pubblicizzarlo nei principali portali turistici online, ma anche sulle riviste stampate.

Ostia Antica, il quartiere attuale, ad oggi non sfrutta assolutamente il suo potenziale turistico. La sua posizione è forse la migliore poiché permetterebbe ai grandi gruppi di turisti di visitare gli scavi, vivere il borgo, raggiungere il mare o il centro di Roma con il treno, ma lavorare anche con lo scalo aeroportuale. E’ necessario perciò che vengano costruite strutture adeguate (come spiegato nel punto sopra), le quali si riempiranno non appena il sito archeologico avrà la luce che merita.





PROMOZIONE TURISTICA E COMUNICAZIONE

Prendete una guida su Roma, anzi andate sul portale turistico fatto dal comune : DA VOMITO, giudicate con i vostri occhi, ci sono brevi descrizioni, Ostia Antica non è menzionata, non ci sono indicazioni su come raggiungere i punti di interesse ne cosa sia presente nei dintorni. Stranamente però sono presenti ottime indicazioni su come raggiungere gli stabilimenti balneari (comprensivi di numeri di telefono).

Chi si occupa di turismo nel municipio deve contattare direttamente le grandi agenzie turistiche come TUI, COOK, PRICELINE, CTRIP, agenzie che hanno già sottomano milioni di clienti fidelizzati e promuovere il territorio (previa riqualificazione dello stesso ovviamente), le sue attrazioni e le sue strutture ricettive. E’ molto importante promuovere Ostia anche sui portali del settore e sulla stampa. Qualche candidato alle prossime elezioni è andato sul Corriere della Sera, qualcuno addirittura su El Pais per dire che combatterà il degrado, avranno anche le palle di andare di invitare “History Channel” e “National Geographic”, oppure la Zdf (tv tedesca) per promuovere gli scavi di Ostia Antica e le Spiagge?





EVENTI , SPORT E CULTURA

Una fitta calendarizzazione di eventi, festival e rassegne è la chiave per rilanciare il turismo e l’economia. Oltre alle spiagge, Ostia dispone di svariate aree che possono ospitare tranquillamente grandi eventi. Di seguito un elenco di parchi e piazze abbastanza grandi da poterli ospitare.

Per capire le dimensioni, basti pensare che un campo da calcio regolamentare ha una superficie di 7140mq, Piazza Duomo a Milano 12700mq, Piazza San Giovanni a Roma 42700mq





-Piazzale Magellano e Piazza Sirio: almeno 29.200 mq (potrebbe ospitare eventi fino a 60.000 persone, lo spazio situato difronte la stazione della metro “stella polare”, è la zona che tipicamente ospita gli air show )





-Parco XXV Novembre: ca 23.000mq (potrebbe ospitare eventi da ca 40000 persone, situato a poca distanza dalla stazione lido centro e stella polare)





-Parco Pallotta: ben 50.000mq (L’area può ospitare comodamente 80000 persone, la zona perfetta per un grande festival)





-Parco dei Fusco: oltre 14.500 mq (a pochi passi dalla stazione Lido centro e Lido nord per giunta)





-Parco Via Sandolini: 10.000mq (situato difronte alla stazione Castel Fusano e a due passi dal mare).





-Parco dei Ravennati: ca 10.000mq (situato a pochi passi dalla stazione di Ostia Antica)





-Pontile di Ostia : ca 8.000mq la piazza antistante fino all’inizio del pontile (raggiungibile a piedi da Lido centro, non è molto ampio ma sicuramente è molto scenografico affacciandosi direttamente sul mare)





Con un po di proattività , una giunta municipale potrebbe organizzare eventi anche in terreni privati come l’area antistante il Cineland (21.000mq) o quella presente nel parco del canale dello stagno (ca 20.000mq)

Chi si occupa del municipio deve entrare in contatto con le grandi agenzie di eventi, con le federazioni sportive, con le associazioni culturali e con qualsiasi entità che proponga iniziative interessanti, in maniera da ottenere il maggior numero di rassegne, concerti e tornei sportivi così da portare la linfa vitale degli eventi nel territorio, linfa vitale che può finalmente riattivare la vita culturale del Municipio e quindi di tutta Roma. Imperativo inoltre, che la movida torni ad Ostia come da tradizione.





CONCLUSIONI

Sono stati analizzati solo pochi aspetti di un Municipio, alcune potenzialità inespresse da sviluppare. Si capisce subito che Roma ha i numeri perché tutte le aree possano vivere decorosamente e i propri cittadini crescere in prosperità invece di pietire soldi al governo (vero Calenda?). Vanno superate le ideologie, vanno superati i clientelismi (gli investimenti sono bloccati non solo perché si è ideologicamente contro ai privati, ma anche perché se tutto è inospitale per i grandi investitori, vincono i piccoli investitori locali, gli imprenditori-prenditori), va fatto ciò che è giusto per il benessere della cittadinanza.

Serve una visione a lungo termine, una visione dinamica. Il destino di 270 mila persone il 5 novembre è appeso un filo. Ridente località turistica oppure dormitorio fatiscente ad uso e consumo degli stabilimentari?





Chi si occuperà del territorio dovrà vedere oltre, dovrà saper programmare e progettare lo sviluppo armonico di questa città, perché senza sviluppo non c’è integrazione sociale. La scelta è tra vivere il futuro risolvendo problemi concreti o morire miseramente nell’atrofizzazione burocratica di chi campa parlando in politichese. Il minisindaco dovrà essere proattivo e ottenere soluzioni con tutti gli attori del caso (dal Comune di Roma fino alla Comunità europea).