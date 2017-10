La campagna virale di Vueling e la pochezza di chi amministra la città

Quello che si è verificato nei giorni passati in occasione di una campagna di marketing virale della compagnia aerea Vueling ha del surreale e del patetico, ma ci serve a confermare ancora una volta ai cittadini il livello di squallore e di profonda pochezza della nostra classe politica. Ma partiamo dai fatti. Cosa è successo?

Molto banalmente la compagnia aerea Vueling si trova in queste settimane in campagna promozionale. La campagna è stata declinata, come ormai quasi sempre accade, con un giusto mix tra azioni convenzionali e azioni più innovative. Non la prima volta che Vueling si produce in attività di questo tipo, successe già in Toscana nel 2013. A Roma oltre a inserzioni sulle pensiline Atac (gli unici spazi della città, assieme agli spazi sotto la metro, che però sono visti solo dai poveri cristi che a Roma viaggiano con il trasporto pubblico), Vueling ha effettuato anche una campagna utilizzando come supporto i paletti anti sosta selvaggia di Monti. Con dei sovra-paletti in plastica color giallo-Vueling, la compagnia aerea spagnola ha arredato Via del Boschetto, Via Urbana e Via di Torre Argentina (purtroppo sono pochissime le strade dotate di questo fondamentale elemento di arredo urbano) con dei messaggi pubblicitari.





Si tratta di azioni temporanee, che durano pochissimo tempo, che ovviamente espongono l'inserzionista ad una multa (che regolarmente paga) e che vengono prontamente eliminate dalle forze dell'ordine o dalle società di nettezza urbana. Sono le regole non scritte delle inserzioni non autorizzate.





Si tratta di inserzioni non autorizzate, ma firmate da una società vera, che puntano a pubblicizzare un business vero e legale. Questo deve essere chiaro.





Deve essere chiaro perché a Roma ci sono, in grande quantità, una enormità di inserzioni non autorizzate che invece puntano a pubblicizzare società inesistenti, anonime, nascoste. E a promuovere business profondamente illegali, truffaldini, degli autentici raggiri e delle autentiche truffe su su fino ad arrivare alle ecomafie.





Stiamo parlando delle mille affissioni dei "serrandari" e delle diecimila dei "traslocatori" (sono loro che poi generano le discariche abusive o il fiorire di materassi in giro per la città...). Stiamo parlando delle agenzie immobiliari o della signora che da anni pubblicizza mercatini e corsi di teatro inesistenti, ma che grazie alle inserzioni riesce a raggirare cittadini ingenui carpendogli denaro. Se ne sono occupate perfino le Iene con un grande servizio, mai politici non hanno mai alzato un dito ne contro questa ne contro le altre gravissime forme di affissione irregolare che puntano a pubblicizzare affari loschi e gravemente illegali.

Ma contro Vueling? Beh contro Vueling sono passati 20 giorni e ancora i politici si accapigliano. Appena hanno visto la campagna sono andati su tutte le furie. Tutti i consiglieri del Primo Municipio si sono prodotti in post allarmatissimi, hanno urlato allo scandalo, hanno mobilitato le forze dell'ordine contro il pericloso attacco al decoro. Le stesse forze dell'ordine che a fronte di dozzine e dozzine di esposti depositati contro gli affissori realmente criminali non hanno mai mossi un dito ("c'avemo eee mani legate"), contro Vueling sono intervenute nel breve volgere di qualche minuto, hanno scomodato ditte e camion contenitori per raccogliere e smaltire gli insidiosi paletti in plastica colorata. Con naturalmente photo opportunity su tutti i profili Facebook degli esponenti del Primo Municipio fino alla presidente, che ha ritenuto di dover a riguardo prodursi in un lunghissimo comunicato.





Matteo Costantini, che da mesi sta facendo di tutto per ostacolare la riforma degli impianti pubblicitari inventandosi sciocchezze dietro sciocchezze pur di difendere la marmaglia delle dittuncole romane di affissioni, ha fatto il diavolo a quattro contro Vueling. Nathalie Naim gode per i 150 verbali contro Vueling ancora ieri: a distanza di giorni e giorni dall'evento ancora ci sta pensando intensamente. Chissà nel mentre quanti adesivari ha denunciato... Non contenta si copre di ridicolo denunciando perfino la pensilina Atac, gestita dalla multinazionale americana Clear Channel regolarmente come sanno tutti da ormai anni e anni. Ma lei insiste. Vuole vederci chiaro in queste strambe pensiline pubblicitarie che esistono in tutte le città del pianeta terra da almeno gli anni ottanta. Chissà cosa potrebbe uscire fuori usando lo stesso scrupolo e la stessa tigna contro i tanti criminali e le tante mafie che a Roma affiggono dovunque, ricoprendo ad esempio ogni stipite di negozio, ogni cassonetto, ogni armadio urbano del Primo Municipio. Lì però ne Costantini, ne Naim (lei che per anni ha lottato contro i paletti che impedivano ai suoi elettori di parcheggiare (ir)regolarmente i loro suv, ora li difende dal volgare attacco pubblicitario), ne Alfonsi chiederanno mai "ragguagli", anche perché vuoi mettersi che pubblicità ci si fa a scagliarsi contro Vueling invece che contro banditi che truffano, raggirano, alimentano la criminalità organizzata, orchestrano lavoro nero e quant'altro?

Ma del resto stiamo parlando del Municipio che dopo la settimana dedicata a Vueling si è immerso in una intera settimana dedicata, udite udite, al "vigile di quartiere". Bentornati nel 1987. Ai tempi della videosorveglianza, del geotagging, dei blog loro lavorano per piazzare nelle strade il vigile di quartiere. Indietro di trent'anni nella migliore delle ipotesi. Questo è il livello. E quando, a ragione, critichiamo il ripugnante Movimento 5 Stelle guardiamo sempre alla caratura della opzione politica alternativa (Pd o destra poco cambia: sono uguali) e capiremo immediatamente come mai i romani hanno deciso in massa di svendersi ai fasciogrillini.

Questi abusi non interessano ai nostri politici e alla Polizia Locale. Nonostante le mille segnalazioni, nessuna azione. Contro Vueling mobilitazione in poche ore e azione immediata...





Intendiamoci, Vueling ha fatto consapevolmente una azione non dentro le norme ed è giusto che ne paghi le conseguenze (il pagamento dei verbali sta nel gioco e nel budget dell'operazione, ampiamente ripagata dal fatto che oggi, dopo settimane, ancora se ne parla!), ma qui il punto non è questo. Qui il punto è il livello della nostra classe dirigente. Se non si supera questo problema non si va da nessuna parte. Ecco perché ormai da mesi segnaliamo la necessità di un commissariamento, perché senza commissariamento questo è il livello di complessità intellettuale che riesce ad esprimere l'elettorato romano. E quelle che abbiamo citato sono anche delle fior di cime, figuratevi quelli scarsi...