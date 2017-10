Ecco perché la nuova palazzina di Via Ticino va fatta anche se fa schifo

Cosa ne pensa Roma fa Schifo della faccenda di Via Ticino? Cosa ne pensa il blog che più di ogni altro è favorevole all'architettura contemporanea del palazzo che si sta per edificare al posto di un convento risalente agli anni Trenta e poi pesantemente modificato negli anni Cinquanta?





Come i nostri lettori ben sanno noi ci schieriamo quasi sempre dalla parte del nuovo. Specie quando, grazie alla virtuosa pratica della demolizione e della ricostruzione, il nuovo sostituisce il vecchio. E specie quando questo "vecchio" è privo di valore storico, urbanistico, paesaggistico, artistico, architettonico. E questo sembra proprio un caso simile: il palazzo di origine non ha grande rilevanza (qualcuno parla addirittura di falso storico) e il progetto di destinazione, oltre a generare indotto, posti di lavoro, operai, ingegneri e impiantisti che si allontanano di un passetto da depressione, declino e disoccupazione, è firmato da uno studio importante. Uno studio, tra l'altro, che ha fatto ma soprattutto che farà cose significative in questa città. A partire dalla nuova sede IBM prevista nella landa desolatissima della Nuova Fiera di Roma.





E però c'è un però. Un però molto semplice: il progetto fa pietà! Lo studio è buono, l'architetto sa il fatto suo, l'operazione è importante e ha tutto il nostro appoggio perché bisognerebbe farlo con mezza città di demolire il vecchio e costruire nuovo e di qualità. Il punto è che il nuovo deve essere meglio del vecchio, solo così possiamo smontare la malata impalcatura mentale di chi dice che comunque il vecchio è meglio. Solo così possiamo demolire le errate convinzioni di Vittorio Sgarbi (autore contro questo progetto della piazzata via Facebook che ha aperto le danze alle polemiche parlando assai impropriamente di "villino liberty", bah...) e di Italia Nostra convinti che si debba tutelare a prescindere e che qualsiasi cosa contemporanea sia peggiore di quanto era stato fatto 50, 60, 70 anni fa.





Se Italia Nostra ci fosse stata negli anni Trenta avrebbe protestato perché si edificava su un'area verde; se ci fosse stata negli anni Cinquanta avrebbe protestato perché si sopralzava un villino degli anni Trenta. Oggi negli anni Dieci del Duemila fa patetiche manifestazioni per tutelare esattamente quello che avrebbe ostacolato. Italia Nostra è una organizzazione che, qualora già in essere (e per fortuna non c'era) avrebbe fatto manifestazioni contro la edificazione di San Pietro in Vaticano visto che si stavano utilizzando i marmi depredandoli dal Colosseo. Italia Nostra avrebbe bloccato la costruzione di Palazzo Pamphili, di Sant'Agnese in Agone e proprio di tutta Piazza Navona, d'altronde erano solo case di lusso per famiglie ricche (come dicono sempre coloro che ostacolano lo sviluppo immobiliare) costruite sopra ad una prestigiosissima area archeologica di un circo romano assai meglio conservato del Circo Massimo.





Epperò stiamo dando benzina alla folle corsa di queste sciocche automobili che puntano addosso a noi stessi. A Roma la sostituzione edilizia, la demolizione di vecchi brani di città per costruire nuovi edifici con materiali migliori, con classe energetiche migliori e quant'altro si sta rivelando troppo spesso un flop. C'è Via Ticino, ma c'è anche Piazza Pitagora. Dovunque zero coraggio, zero capacità di guardare come e cosa si costruisce nel mondo, zero senso estetico.

Così si rafforza la fronda ignobile e dannosa di chi dice che l'architettura contemporanea è qualcosa da tenere alla larga da questa città. Così si dà forza a chi, come Italia Nostra, ha il coraggio di dichiarare robe tipo: "abbiamo paura perché quando sentiamo che si vuole guardare alla modernità temiamo che si voglia considerare Roma come una delle altre città del mondo". Queste folli dichiarazioni resterebbero folli se dall'altra parte si potesse rispondere con dei contenuti. E invece al posto dei contenuti c'è una palazzina che sarebbe sgradevole sul lungomare (chiamiamolo così) di Torvajanica.





Dunque la nostra posizione? Paradossale, ma al solito molto lucida. L'edificio è orribile, ma (sperando in qualche miglioramento in fase di progettazione esecutiva) va fatto a tutti i così. Va fatto perché grave sarebbe se la combriccola di cui sopra riuscisse a portare a casa un risultato. Significherebbe il blocco - se non altro per evitare beghe - di altre iniziative, significherebbe un nuovo macigno di depressione sull'atmosfera allucinante di questa città che invece al contrario di quello che dice Italia Nostra deve ambire eccome ad essere a livello delle altre città, significherebbe la vittoria dell'immobilismo imbalsamato. Il tutto, ovviamente, mentre dovunque in città si edificano strutture progettate al più da geometri, ma quando arriva un progettista che sia questo del quartiere Coppedè che ha firmato un progetto infelice o che sia Daniel Libeskind (è stata Italia Nostra a contribuire bloccare le sue torri, ricordiamocelo) allora apriti cielo, allora giù a farsi pubblicità mettendosi in mezzo. Sull'immondizia edilizia che ancora sta investendo l'area periferica e semicentrale della città non una parola che sia una.

Come vedete è un problema culturale, che attiene ai due fronti opposti di chi vede la città come un organismo morto da tutelare imbalsamato e di chi la vede come un organismo vivo in eterna trasformazione come è sempre stata fino ad oggi. E una faccenda culturale di questa portata val bene un edificio che, per lo meno dai rendering, ci pare molto brutto.





Dobbiamo renderci conto che se ci fosse stata la mentalità Italia Nostra style nei secoli passati, questa città non sarebbe esistita, non sarebbe progredita, non avrebbe conquistato il mondo, non tramanderebbe oggi una stratificazione di epoche straordinaria e unica sul pianeta. Dunque ogni tassello è buono per combattere questo modo di pensare che è una delle metastasti che più di altre sta uccidendo la città. In tutto questo può intervenire il Comune? Certo che può. Facendo una seria commissione capace di fermare, rallentare o non facilitare progetti di sostituzione edilizia non improntati alla qualità, capace di avere l'autorevolezza per far modificare realizzazioni che non portano in se cultura architettonica. E al contempo in grado di fare tappeti rossi a chi fa il contrario.