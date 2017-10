Decine di scippatrici in metro. Le filmiamo. Ci prendono a ceffoni. Il video

Andare in metro e videoriprendere i nuguli, gli sciami, le ghenghe, le bande micidiali di ladruncole che affollano le stazioni. E' ed è stata l'unica arma. Perché le leggi sono dalla loro parte, perché i vigilantes sostengono di avere le mani legate, perché nessuno vive questa assoluta emergenza come una assoluta emergenza.





Un tempo quando le riprendevi scappavano. Alzavi il telefonino, filmavi o facevi finta di filmare, e loro telavano via. E così salvavi qualche vittima predestinata. Poi hanno cominciato a scalpitare, sono aumentati i cittadini che filmavano e loro si sono innervosite. Hanno iniziato a sputare addosso, poi a sputare in faccia, poi a spintonare. Dopodiché hanno iniziato con una nuova strategia: se ti avvicinavi cominciavano a dire che volevi stuprarle, che le avevi toccate. La scorciatoia per mettere in difficoltà un uomo: accusalo di averti fatto violenza sessuale e hai risolto. E così hanno iniziato a fare.













Non è finita qui. L'ultima è di ieri. "Ecco cosa mi è successo mentre, come al solito, filmavo queste criminali impunite. Lei è la famosa bionda (nell'articolo del Messaggero della settimana scorsa la chiamavano la svedese )" ci spiega Maurizio che ci ha mandato il video "è la bionda che a giorni alterni o ha una panza finta o un neonato (probabilmente finto pure lui) in braccio. Questa sta sotto la metro da minimo 3 anni. Ormai ogni volta che mi vede mi sfida. Oggi ha vinto lei. Guardate che manrovescio che mi ha assestato mentre documentavo gli ennesimi scippi. Telefono volato di sei metri e vetro spaccato. E avanti così".