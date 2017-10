Città che cercano di evolversi e migliorare. Nuovo reportage da Sofia e confronti del caso

Sofia è già stata oggetto su questo sito di un articolo nel mese di dicembre 2013 da parte di un lettore e poi ancora a maggio 2015 ; tornarci a distanza di anni ci fa vedere come le cose siano addirittura migliorate rispetto a quella (già lusinghiera) situazione.





La piazza di fronte la ex sede del Partito Comunista Bulgaro era la sede dell’antica città di Serdica, nell’esecuzione di scavi per la realizzazione di metro e sottopassi sono affiorate le rovine della città; intelligentemente queste sono diventate parte integrante dell’intervento, grazie anche ad una architettura in grado di valorizzarle; in pratica si passa dentro le rovine, come un sito archeologico.

Anche a Sofia i mercati coperti sono stati valorizzati e restaurati, ed oggi sono addirittura oggetto di visite da parte dei turisti; il mercato di fronte le antiche terme è attualmente in ampliamento con lo scavo del piano interrato dove saranno realizzati nuovi locali commerciali.

Le stazioni della metropolitana sono tutte moderne e tenute sempre in maniera perfetta anche a distanza dei 4 anni dell’articolo (la nostra Jonio aperta in quegli anni è già distrutta). Attualmente si sta realizzando una terza linea, il cantiere della metro è praticamente sempre in funzione da almeno 7 anni.

Queste stazioni, inoltre, sono molto ampie ed adatte a sostenere un flusso di viaggiatori elevato, le banchine ampie permettono di stare in sicurezza aspettando i treni (la cui attesa non è mai stata superiore agli 8 minuti)

Anche gli altri mezzi di trasporto si stanno, pian piano, modernizzando. Questi i nuovi tram verso le tratte periferiche:

Le trasformazioni urbanistiche sono continuate cercando di migliorare quanto prima c’era: un vecchio asse stradale che da sud arrivava al Palazzo della Cultura è stato interamente pedonalizzato, quello che era un ponte cavalcavia trasformato in un soprapasso di dimensioni enormi e con piantumazioni a verde. Data l’ampiezza viene utilizzato per esposizioni ed eventi.

La città si sta arricchendo di percorsi ciclabili ben progettati e di nuovi marciapiedi ben fatti (in mattoni e non in catrame come a Roma) e con segnaletiche anche originali:

La raccolta della spazzatura è ancora molto arretrata, non c’è un livello di raccolta differenziata alto e la maggioranza dei rifiuti finisce nell’indifferenziata con i classici cassonetti come da noi. Qui, però, vengono raccolti spesso anche più volte al giorno e non ho mai visto rifiuti per strada, quelli che ho visto erano pieni al massimo a metà.

Gli spazi pubblici, infine, sono quelli che potete vedere nelle foto a seguire, presi in diverse parti della città: