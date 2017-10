Apre la Rinascente. Ma il punto vendita non è raggiungibile dai clienti. Il filmato

Domani apre la Rinascente. E' una cosa importante perché un grande mall commerciale nel cuore della città Roma non lo aveva mai avuto. E' una cosa importante per l'investimento da centinaia di milioni (dovunque è la norma, a Roma è l'eccezione) e per i tanti addetti che così si sono salvato dal gorgo della disoccupazione e della depressione economica.





La struttura è clamorosa. Hanno - come si fa nel mondo civile - spellato un edificio, lasciato solo i muri esterni e dentro hanno ricostruito tutto all'interno. Un nuovo edificio a forma di L nella corte, alto e possente con all'interno una tromba delle scale magniloquente e per ogni piano l'allestimento di un diverso architetto. Sotto il recupero dell'archeologia (alla faccia di chi pensa che per tutelare il patrimonio non bisogna costruire "nuovo cemento", mentre è proprio grazie alle nuove costruzioni come dimostra anche Metro C a San Giovanni che si riesce a studiare e rendere fruibile nuovo patrimonio) e in cima un grande spazio dedicato alla ristorazione e una terrazzona panoramica.

Ecco i marciapiedi di Via dei Due Macelli. Si va solo in fila indiana

Chi ha effettuato l'investimento, il grande gruppo thailandese che da anni è proprietario di Rinascente e la sta rilanciando in grande stile dopo la crisi degli anni precedenti, punta a 15mila persone al giorno. Questi i flussi attesi. Flussi che sono in grado assolutamente di cambiare faccia al percorso che i turisti e i romani faranno in centro. Gli itinerari dovrebbero cambiare. Alcune assi che erano abbandonate (Via del Tritone in primis) saranno da domani frequentatissime.

Un cambio di questo genere in tutto il mondo è preceduto da un adeguamento urbanistico, architettonico. A Roma nulla di tutto ciò è successo. Secondo il Comune, evidentemente, le persone alla Rinascente debbono arrivarci volando, attaccate ad un drone, calandosi con il parapendio o qualcosa di simile. Nonostante gli oneri concessori che Rinascente ha versato al Comune per ottenere il cambio di destinazione d'uso, parliamo di 25 milioni di euro pianificati da 10 anni quasi, dal 2009, le cose tutto intorno non sono migliorate. Iniziò Alemanno a sciupare questi soldi e a distrarli su aree che era meglio lasciare com'erano, come Piazza San Silvestro, la più scadente isola pedonale del mondo.







A Via dei Due Macelli basterebbe togliere la sosta e allargare i marciapiedi. Esattamente come fece nel breve volgere di 5 mesi (dopo 30 anni di chiacchiere) Ignazio Marino a Via del Babuino. Perché non si è fatto lo stesso? Eppure i Due Macelli sono esattamente la ideale continuazione del Babuino e istimo di collegamento tra Piazza di Spagna e Via Nazionale. Perché zero pianificazione?

Delle due l'una. O la Rinascente sarà un flop e allora i marciapiedini di un metro a Via dei Due Macelli e quelli di due metri e mezzo neppure protetti dalla preferenziale su Via del Tritone saranno sufficienti. Oppure la Rinascente andrà bene e tutto questo assurdo assetto urbanistico circostante creerà pericoli e problemi di ordine pubblico. Oppure c'è una terza ipotesi, la più triste e la più verosimile: che le difficoltà ad affermarsi commercialmente la Rinascente ce le avrà proprio a causa del contesto urbano in cui è calata. Proprio a causa del fatto che i suoi portoni sui Due Macelli sono invisibili dietro auto e furgoni parcheggiati liberamente. Proprio a causa del fatto che una realizzazione così importante non è percepibile, non è visibile fuori, è solo interna. Solo interna perché la città non ha risposto, non ha reagito, non ha dato seguito, non ha supportato.

E una grande tristezza ti avvolge anche quando dovrebbe essere festa perché apre una nuova attività finalmente di caratura e stazza europea.