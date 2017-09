Video. Tutto il viaggio a chattare. Perché gli autisti Atac non se la piantano?

Attenzione a leggere la cosa, il rischio non è tanto per voi che state dentro quell'autobus. Tutto sommato dei rischi ci sono, per carità, ma non così terrificanti. Contusioni, fratture. Cose così. Ma chi è che rischia la vita in questo quadro? Chi è che se la vede brutta, senza minimamente aspettarselo, se l'autista del 90 (vettura n. 8641) preso ieri 26 settembre alla fermata Vimercati/Ateneo Salesiano (76897) alle ore 21:52 fino al capolinea Labia (77267) a cui è arrivato alle ore 22 sta per minuti e minuti a chattare sullo smartphone?

Beh secondo noi se la vedono brutta i pedoni, gli eventuali ciclisti su bici poco illuminate, se la vede brutta chi attraversa la strada e dà per scontato che un autobus Atac si fermi alle strisce. E questo per micro distrazioni, tralasciando le macro.





Ma ormai, ovvero da quando gli smartphone hanno dilagato dando la possibilità a chiunque, in qualsiasi momento, di stare connessi, chattare, leggere notizie, navigare nel web, visualizzare filmati o video in diretta, tutto questo sembra assolutamente normale. Sembra assolutamente normale guidare facendo altro. Anche se questo "guidare" è il tuo, si spera unico, mestiere. Sembra assolutamente normale anche se quello che stai guidando è un bisonte di 18 metri di lunghezza capace di buttare giù un edificio all'impatto. E visto che è tutto normale nessun cittadino, che poi è un utente, che poi è un cacchio di cliente che dovrebbe avere sempre ragione per definizione può permettersi di dire nulla e di aprire bocca. Anche se ha viaggiato dieci minuti con la paura di andare a sbattere visto che l'autista era in altre faccende affaccendato.







Sentite il catalogo delle risposte che l'autista Atac dà al cittadino che gli fa notare il comportamento assurdo.

"Ma io mica vengo a vedere quello che fai te" (qui c'è tutta la filosofia del farsi gli affari propri: omertà pura).

"Tanto tu non mi puoi fare niente" (l'impunità del dipendente pubblico è una cosa che non hai mai fatto troppa rabbia e ciò nonostante hai forze politiche totalmente mentecatte che vanno in giro urlando "Atac deve rimanere pubblica" come se il punto fosse se sei pubblico o privato invece di essere la qualità e l'efficacia del servizio che eroghi).

"Ma sul tuo posto di lavoro qualcuno ti viene a dire quello che fai?" (questa gente non concepisce che qualcuno possa chiedere loro di lavorare correttamente, per loro il mondo è così, non esistono superiori, non esistono dirigenti, esisto sono i caxxi loro e nessuno può azzardarsi a contestare).





E poi avanti con tutto l'armamentario retorico romanaro che conosciamo alla perfezione: "io nun te devo chiede scusa", "i numeri giocateli al lotto", "io non ho fatto niente di strano", "er codice de 'a strada 'o conosco meglio de te", "so vent'anni che sto qua"...