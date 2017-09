Video. Scalo San Lorenzo. La prova su strada dei parapedonali dopo 20 giorni

A distanza di esattamente 3 settimane dalla posa in opera, siamo tornati allo Scalo San Lorenzo per una "prova su strada" della nuova organizzazione garantita nel sottopasso dai parapedonali, arredo urbano da noi richiesto a gran voce per anni e anni e finalmente concretizzato grazie all'impegno di Enrico Stefàno, presidente della Commissione Trasporti in Campidoglio.





La situazione a 20 giorni dalla novità e dopo le prime reazioni scomposte degli automobilisti ormai totalmente assuefatti ed abituati e parcheggiare sui percorsi pedonali è piuttosto buona. L'abbiamo provata in un momento di affluenza massima: il sabato sera.







Confrontare questo filmato ad uno dei tantissimi del passato che trovate sul nostro canale Youtube è semplicemente imbarazzante: le cose sono cambiate finalmente in maniera radicale e i pedoni (tanti!) che percorrono tutta la sera questo tratto di strada hanno sicuramente la possibilità di farlo con dignità e sicurezza. La strada risulta talmente ordinata e trasmette talmente un senso di maggiore rispetto e controllo che i gli automobilisti sono portati in maniera pressoché automatica a rispettare perfino la finta corsia ciclabile che è stata disegnata da qualche attivista della pedalata come spesso accade ed è accaduto in alcuni sottopassaggi romani.





Speriamo che l'amministrazione vada avanti sulla strada dell'arredo urbano e del contrasto alla sosta selvaggia. Basta togliere le auto da dove non devono stare e la città cambia faccia in automatico, diventa più pulita, diventa più civile, diventa più sicura e rispettosa per tutti. Ci rimettono solo i cafoni inguaribili della sosta selvaggia. Speriamo, nello specifico di Scalo San Lorenzo, che si curi meglio l'illuminazione, si cancellino i graffiti, si pittino i parapedonali di un colore più degno di una città occidentale civilizzata e si garantisca almeno un passaggio ogni sera con lo street control: chi parcheggia dentro la galleria deve avere la certezza di prendere la contravvenzione.