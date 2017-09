Un altro borseggio in diretta in metro. Filmiamo le ladre, che ci sputano

Ieri a Termini, un video è delle 15:20 e uno delle 15:45. Quello più lungo con inseguimento è delle 15:45.







Ormai le tecniche di queste signore le abbiamo imparate a memoria, ma d'altro canto le leggi italiane dicono che questa gente che scippa dozzine e dozzine di portafogli ogni giorno non deve neppure un istante andare in galera.



Si vede bene che puntano una giapponese che poi cambia porta. Gli vanno dietro e gli mettono le mani addosso per tenerla dentro. Una gli sfila il portafoglio e tutti fuori. Si vede chiaramente la mano.







Il video arrivati ai tornelli si interrompe, dopodiché riesco a fermare una borseggiatrice che inizia a urlare come una indemoniata e mi rifila qualche calcio. Uscite dalla metro a Piazza dei Cinquecento le faccio fermare dalla Polizia che ha presidio lì. Iniziano a dare di matto con urla e pianti. Purtroppo ne hanno fermate solo tre e probabilmente il portafoglio lo avevano passato a quella con i pantaloni bordeaux che è riuscita a dileguarsi.

La prova che il borseggio è andato a segno? Che sono scappate, altrimenti sarebbero rimaste a prendermi a sputi come quelle di prima.