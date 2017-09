Stadio Flaminio in abbadono. 30 foto sottolineano la débacle di un'architettura

Dopo le foto del Palazzetto dello sport a Flaminio, ho pensato di fare un giro di foto allo Stadio Flaminio, oramai in disuso.

Inutile anche qui stare a commentare le istantanee, basta guardarle: quello che non si percepisce è il fetore delle deiezioni e della mondezza che è ovunque nell'area circostante. Uno scempio e mi dispiace molto vedere ridotto così questo storico stadio, dove tra le altre cose negli anni 90, ho visto due concerti meravigliosi e unici di Michael Jackson e degli U2...

CRISTIANO





*Grazie Cristiano,

Come fa una città che ha queste strutture e questo patrimonio abbandonato sostenere che "non ci sono i soldi". Quanti soldi si potrebbe fare valorizzando, rilanciando, sviluppando con coraggio e senza paure e stupidi limiti dati dall'ideologia (o dalla soprintendenza)? Ancora non abbiamo capito che la "tutela" di cui le soprintendenze spesso parlano è solo un modo elegante per obbligare enti pubblici a lasciare patrimonio in abbandono?

L'amministrazione si è mossa? Non zero, ma davvero poco. Frongia, assessore allo sport, in 15 mesi pur avendo una risorsa così clamorosa da mettere a frutto, si è limitato a partecipare ad un bando della Fondazione Getty: il risultato sono circa 150mila euro di grant vinti, una cifra ridicola che servirà al massimo per studiare lo straordinario Stadio disegnato da Nervi. Nessun intervento concreto, nessun bando di gestione, nessun negoziato col Ministero della Cultura che con i suoi stupidi vincoli impedisce a chiunque di considerare la gestione di questa struttura appetibile.

Posti di lavoro, tasse pagate, riqualificazione urbana, ricchezza diffusa, tutela reale della bellezza, servizi per i cittadini, per le imprese per i turisti. Tutti sacrificato sull'altare di sua maestà l'abbandono: la cosa più comoda e facile del mondo.

RFS