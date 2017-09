Senza confronti siamo finiti. E allora 20 min di documentario gratis su Copenhagen

Architettura, sviluppo, gestione del verde, spazi pubblici, ambulanti, turismo, sosta delle auto, commercio, trasporti pubblici, urbanistica, trasformazione urbana, quartieri complicati, immigrazione, lavoro e molti molti altri temi semplicemente a piedi, in bici e sui mezzi pubblici di Copenhagen.

E si fermi subito chi dice che "è facile fare il confronto". Facile un corno: smettiamola di pensare che queste città siano sempre state civili e perfette. Trenta o quaranta anni fa avevano gli stessi problemi di Roma e anche peggio, con in più freddo e pioggia. Oggi sono impeccabili semplicemente perché qualcuno ha fatto delle riforme, qualcuno ha approvato delle norme, qualcuno ha avuto una visione e qualcuno ha deciso che era meglio perseguire il bene comune piuttosto che il bene proprio chiudendo un occhio nei confronti di chi se ne approfittava e a chi sguazzava in una economia ferma, inospitale e chiusa. Si può fare, si può fare in pochi anni basta volerlo fare. Il problema non è che non si può, il problema è che non si vuole.