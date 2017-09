Sempre più scandalosa la sosta selvaggia alla Stazione. Ma qualcosa cambia?

Certo siamo insistenti, particolarmente e orgogliosamente antipatici, facili all'irascibilità e sovente noiosi. Anche perché abbiamo dei chiodi fissi che portiamo avanti ormai da 10 anni e la coerenza (sebbene qui non la si consideri un moloch) non è divertente.

Con coerenza, abbiamo ad esempio insistito tantissimo sul sottopasso dello Scalo San Lorenzo. E dopo qualche anno di insistenza, avendo trovato gli interlocutori giusti e avendone solleticato la sensibilità, i risultati sono arrivati giusto in questi giorni





Allo stesso modo, come i nostri lettori più attenti sanno, stiamo facendo sulla zona circostante alla Stazione Termini. Prima abbiamo insistito sulla necessità di un arredo urbano che fisicamente impedisse la sosta delle auto che portavano e prendevano le persone dalla stazione, poi abbiamo spiegato che sopra la stazione si stava per ultimare un enorme parcheggio e dunque era necessario valorizzare tutto il resto, poi abbiamo fatto presente che una stazione non poteva presentarsi in condizioni di sottosviluppo per il Giubileo, infine abbiamo sottolineato i rischi terroristici.





Ebbene un paio d'anni fa la Giunta Marino, agli ultimi mesi della sua vita, ci ha in qualche maniera dato retta realizzando la prima strada canalizzata a Roma (in realtà un esperimento - sempre dopo nostri mille noiosi solleciti - era stato già fatto a Via Albalonga come ricorderete ) e salvando in parte la stazione dalla situazione di degrado in cui era precipitata.





Da quel momento invece di adagiarci sugli allori e complimentarci con noi stessi per il risultato raggiungo abbiamo continuano a rompere gli zebedei per migliorare ulteriormente le cose, specie quando, in fretta e furia, sono stati eseguiti i lavori in Via Marsala, ancora più dozzinalmente di quelli in Via Giolitti. Abbiamo messo in fila le cose da fare per rendere davvero funzionante il progetto e abbiamo insistito, ogni tanto, con i nostri video.