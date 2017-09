Ma quale allerta terrorismo!? A Ciampino zero controlli sul rispetto delle regole

Il ragionamento dovrebbe valere sempre, ma tanto più in un periodo di profonde tensioni terroristiche e dunque di massima allerta sulla sicurezza. Inutile dire che disordine, illegalità, cialtronismo e sciatteria mal si conciliano con una attenzione sulla sicurezza urbana e allora non si capisce come sia possibile che nei luoghi da questo punto più delicati come le stazioni (lo abbiamo visto in questa settimana) e in particolare gli aeroporti ci sia la situazione che c'è.







Da quando giustamente Aeroporti di Roma (ADR) ha deciso di stringere contro i "cittadini" che scambiano le nostre aerostazioni per Via di Boccea lasciandoci dentro la maghina in tripla fila aspettando pora zia che torna dalle ferie in Sardegna implementando dei sistemi per contrastare la sosta selvaggia (arredo urbano e telecamere, come si dovrebbe fare dovunque), molti geni della lampada hanno trovato la soluzione: aspettano fuori, in mezzo alla strada. Per Fiumicino si tratta - se si è in anticipo sull'arrivo del volo e non si vuole sforare il quarto d'ora di accesso dopo il quale giustamente si paga - di fermarsi lungo l'autostrada (lungo l'autostrada!!!), magari sulla corsia d'emergenza. Andate a Fiumicino in macchina e godetevi lo spettacolo delle autentiche bestie che attendono lì. Impunite. Basterebbe ritirare qualche patente per stroncare il malcostume, ma non lo si fa.





A Ciampino la situazione è se possibile più assurda ancora. Le persone, in gran quantità (ma sempre pochissime rispetto alla massa, a riprova che la maggioranza le regole le rispetta ed è solo una minoranza che ci costringere a vivere in un'atmosfera di squallore e illegalità), aspettano che arrivi il volo dal quale devono prelevare parenti, amici o fidanzati nella rotonda (nella rotonda!) fuori dall'aeroporto.

In piena zona rimozione e divieto di sosta e fermata.

Spesso la rotonda si trasforma in un grande parking circolare con quattro, cinque, sei autovetture. La cosa più incredibile è che l'aeroporto di Ciampino è utilizzato per i voli di stato e dunque tutti gli ospiti di maggior delicatezza e dunque tutti i potenziali target sensibili sbarcano qui, escono dall'aeroporto e utilizzano proprio quella rotonda per immettersi sull'Appia e poi andare in centro città.





Sei un terrorista semplice? Piazza una autobomba lì fingendo di essere solo un semplice squallido scroccone romano che non vuole spendere zerocinquanta o un euro di parking e potrai fare il tuo sporco lavoro indisturbato. Le vetture della Polizia Locale passano in continuazione, quella che si vede nel filmato l'abbiamo poi raggiunta per chiederegli "chi se ne deve occupare? Non è grave che ci siano auto lì? Cinque minuti fa è giusto passato un corteo di auto di un capo di stato ospite in Italia". "Noi però siamo comandati ad un altro servizio...". Amen.