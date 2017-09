In quale altra città del mondo i bagarini fuori dallo stadio lavorano impuniti?

Vorrei segnalare la totale indifferenza nella quale operano i bagarini nei pressi dello Stadio Olimpico a letteralmente pochi metri dai vigili urbani.





Il 15 luglio 2017 ho parcheggiato l'auto in un garage a pochi passi da Piazzale di Ponte Milvio e nei 400 metri che mi separavano dalla fila per l'ingresso allo stadio ho incontrato una ventina di bagarini. Ho anche incontrato tantissimi vigili (decisamente più dei bagarini) a cui ho personalmente segnalato quello che stava accadendo a pochi passi da loro nella più totale indifferenza. Ho ricevuto risposte diverse, una più avvilente dell'altra; ne riporto giusto alcune:





- "abbiamo le mani legate, deve rivolgersi al numero unico 112 e far mandare la finanza" (ho chiamato il 112 e dopo 3 minuti di attesa mi hanno detto di chiamare la finanza al 119; peccato che fosse il numero sbagliato);

- "non ci possiamo fare nulla, c'è la finanza per quello";

- "ho gia' chiamato qualcuno che sta arrivando"





fino ad un maresciallo, che mi ha lasciato interdetto:





- "c'è una sentenza della Cassazione che ha depenalizzato il reato e quindi non si può intervenire, e in ogni caso diciamocelo, è uno sfogo sociale... se non facessero questo chissà che starebbero combinando". Avevo sentito una versione simile sulla questione per cui Roma Capitale non si voglia dotare dei tornelli alla metro. Ci tengo a precisare che ho cercato fra i documenti della Corte di Cassazione e non ho trovato nessun riferimento a questa fantomatica sentenza.





Io non credo che i vigili fossero compiacenti, ma certo è assurdo che nessuno abbia voluto o potuto neanche avvicinarsi ai bagarini per invitarli ad andare via.

Mi chiedo e le chiedo: è mai possibile che la capitale d'Italia si meriti tutto questo? E' normale che la polizia municipale agisca in tale modo?





Fra i vari compiti, come riportati sul vostro sito ufficiale, leggo:





- "Raccoglie notizie di reato"

- "tutelare il decoro urbano"

- "attività a tutela dei consumatori attraverso la verifica della applicazione delle norme sulle attività commerciali su aree private e pubbliche"





Ecco, i punti sopra elencati, sono stati tutti puntualmente e sistematicamente disattesi. Mi vergogno profondamente come elettore di Roma e come cittadino italiano che ha in Roma la sua capitale. Come si puo' pretendere che la citta' migliori e collabori se poi si viene addirittura derisi dalle istituzione preposte al controllo?

Qui la segnalazione che ho dovuto fare ben due volte, prima di ricevere risposta. Non so cosa sia più sconfortante, se i bagarini o l'italica risposta con cui si scarica la responsibilità sull'assente Guardia di Finanza.

Non entro nel merito dei disservizi (o meglio sarebbe "mancanza di servizio") dei mezzi pubblici: è vergognoso che una capitale europea qual è Roma, con milioni di visitatori ogni anno, non sia in grado di gestire un grande evento, potenziando i mezzi pubblici nei pressi dello stadio. E' umiliante sapere che la metropolitana si fermi durante la notte, anche nei fine settimana.





(ho chiaramente omesso le minacce che i bagarini mi hanno rivolto quando segnalavo la loro "attività" ai vigili).

Roberto