Il mercatino del rubato di Via Lombroso e il disperatissimo XIV Municipio

Era da un pezzetto che mancavamo dal XIV Municipio. Ma oggi è arrivata la cronaca, l'ennesima, da parte dei poveri cittadini che in quel territorio da 15 mesi devono avere a che fare con la più atroce forma di sciatteria amministrativa e mediocrità gestionale in assoluto in città. E allora, invitandovi a leggere tutta la nostra copertura su queste lande desolate, godiamoci quest'altra storia.





***





Venghino, signori venghino... dovete sapere che ogni domenica si svolge un allucinante mercato di paccottiglie ed ambulantato vario autorizzato da ormai oltre dieci anni nello slargo tra via Vinci e via Lombroso, a ridosso del famigeratissimo campo rom dei roghi tossici, a cento metri dal Santa Maria della Pietà e dagli uffici amministrativi e tecnici del disperato Municipio XIV capeggiato da Alfredino Campagna e proprio a ridosso dell'Ex Lavanderia tanto cara all'Assessore Drakula Maggi.





Ma entriamo nel dettaglio, spieghiamo a chi ci legge o quantomeno proviamo a descrivere il surreale. Ogni santa domenica si svolge a ridosso del mercato ambulante regolare, un mercato di oggetti raccattati con accattonaggio, rovistamento secchioni, svuotamenti cantine e soprattutto furti. Insomma, l'ormai classico e tradizionale mercatino del rubato e della rumenta alla romana. Naturalmente a fine giornata, tutti gli avanzi e la sporcizia vengono accatastati alla meglio e peggio e bruciati, tanto rogo tossico in più, rogo tossico in meno chi volete ci faccia caso?!

Alfredino Campagna, il presidente miracolato del Municipio XIV, il compagnuccio alle superiori di Andrea Severini in Raggi, assunto in Atac su chiamata diretta dall'ufficio di collocamento ed oggi capotreno, (sempre memorabile il suo video in campagna elettorale sulle tre cose da fare nei primi 100 giorni, il sito internet, la trasparenza e... e... la terza non la ricordava e comunque dopo 15 mesi deve aver scordato anche le prime due), subissato da valanghe di segnalazioni ha fatto fare alla Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine due interventucci spot a fine giugno ed inizio luglio, con tanto di post trionfanti su Facebook pieni di like e commenti di suoi fedelissimi sodali.





La normalità trasformata in eccezionale, l'ordinario in straordinarissimo, il semplice in assolutissimamente complesso. Poi, una volta esaurito l'effetto post su Facebook, tutto torna come prima, anzi peggio perché ogni santa domenica il mercatino del rubato e tutto lo schifo che comporta prosegue indisturbato. Per fortuna che Andrea Severini in Raggi loda gli interventi di ordinario sfalcio stradale e dopo una mattinata di insulti è costretto a rimuovere il post, magari qualche elettore raggirato si sta svegliando dal torpore...