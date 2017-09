Esci la sera a fare una passeggiata e ti occupano casa. Videotestimonianza incredibile

Per ora succede ai margini della città (qui siamo a Via Sante Vandi, in un complesso residenziale), ma questi sono i tipici fenomeni che se non affrontati si allargano, chissà quanto. Mi serve una casa? Posso fare due cose: o cercare un lavoro, sacrificarmi, andare a vivere fuori Roma spostandomi poi col treno, accendere un mutuo, svegliarmi alle 6 al mattino per potermelo pagare; oppure posso prendermene una. Spaccare la porta, entrare, mettere una nuova serratura e blindare tutto. Lo fanno con le case popolari, passando avanti a chi è in lista d'attesa, lo fanno con le case private vuote, ora lo fanno anche con le case private piene.