Chikungunya, zanzare, febbri, epidemie. Di chi è colpa? Perché a Roma? Indovinate...

Si avvicinano a 50 i casi di Chikungunya, una malattia molto antipatica (in alcuni casi molto pericolosa) che viene trasmessa dalla famosa zanzara tigre, la zanzaraccia aggressiva e rompicojoni che punge attivissima anche di giorno. Cosa c'entra l'amministrazione della città di Roma con tutto questo (tra l'altro il focolaio sembra essere partito da Anzio)? L'amministrazione ha fatto tutto il possibile? L'amministrazione ha responsabilità?





Il 30 luglio del 2006 come ieri ha ricordato Mattia Feltri nel suo editoriale su La Stampa, sul sacro blog di Beppe Grillo appare questo articolo dove si sproloquia sull'uso dei pesticidi, si fa terrorismo su danni al cervello e sui soliti profitti delle multinazionali. Insomma gli insetticidi come le scie chimiche e come i vaccini: tutta una macchinazione dei poteri forti. Non è detto che i ragionamenti siano necessariamente sbagliati. Ma da qui a utilizzarli per confezionare dei procedimenti amministrativi ce ne corre. E invece va proprio così...





Nell'aprile del 2017 Pinuccia Montanari, assessore all'ambiente mandata a Roma direttamente da Beppe Grillo in persona, promulga un'ordinanza sulla zanzara tigre in cui di fatto vieta da parte di enti pubblici e da parte dei privati l'utilizzo di una serie di insetticidi. Questa è l'ordinanza e tutto è facilmente desumibile leggendo il dispositivo. I disinfestatori, che nel frattempo avevano già comprato il prodotto, ricorrono al TAR, ma in questo caso il TAR dà ragione alla Giunta Raggi. Pinuccia esulta sui social: "La nostra ordinanza è la prima nel suo genere, basata sulla prevenzione, su prodotti biologici e sulla drastica riduzione di sostanze ad elevata tossicità. La tutela della salute dei cittadini, la salvaguardia dell’ambiente e la conservazione della biodiversità prevalgono sugli interessi economici delle ditte di disinfestazione. La nostra ordinanza è destinata a fare scuola". Ecco tutto il suo post





Come prosegue la storia? La città si riempie di zanzare tigre. Un focolaio di Chikungunya ha così il suo moltiplicatore. Ben 8 municipi sono a rischio. Lo Stato Italiano ha dovuto bloccare le donazione di sangue a oltre un milione di persone e a chiunque abbia soggiornato a Roma. Una autentica emergenza sanitaria si sta configurando perché manca sangue e le altre regioni devono correre ai ripari.





Per due settimane, come spiega bene l'attento Fabio Sabatini in un suo post di ieri , la sindaca esita, non fa nulla: non vuole usare gli insetticidi condannati da Beppe Grillo. I casi di contagio aumentano a dismisura. Una parte di popolazione è terrorizzata. C'è un allarme da parte della Regione, della Asl e del Ministero della Salute già da inizio settembre.





Come finisce questa storia atroce? Il 13 settembre, tre giorni fa, la Sindaca è costretta a promulgare una nuova ordinanza ( anche qui ecco il link, visto che parliamo solo di documenti ufficiali ) che finalmente permette procedure di disinfestazione d'urgenza con insetticidi tradizionali, gli stessi insetticidi che erano stati vietati ad aprile. È la prova che il Comune smentisce se stesso e ammette il grave e fatale errore. Intanto Roma è in piena emergenza sanitaria e chi aspetta sacche di sangue lottando tra la vita e la morte in ospedale non ha che da ringraziare governanti che in un paese civile sarebbero presi e posti in arresto.





Per evitare un danno potenziale, ipotetico, suggestivo (quello fatto dagli insetticidi perfettamente legali che la Giunta ha deciso di vietare) si è generato un danno assolutamente reale, concreto e molto più vasto. Impattando sulla qualità della vita di milioni di persone e mettendone migliaia a rischio della loro stessa sopravvivenza. Mettendo addirittura in crisi il sistema sanitario nazionale.





Questa gente è pericolosa. Pericolosa non solo per il fascismo strisciante, per la stupidità cronica o per l'olocausto economico nel quale si divertono a gettare i cittadini. Ma a quanto pare pericolosa proprio per l'esistenza delle persone. Ancor più pericoloso è che quasi nessun organo di stampa e nessun esponente di parti politicamente avverse racconti questa storia che i cittadini sono costretti a trovare sugli editoriali di qualche giornalista coraggioso, di qualche blog, di qualche profilo Facebook.