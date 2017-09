Buone notizie. Finalmente addio alla sosta selvaggia sotto lo Scalo San Lorenzo

questo, Per capire l'importanza che ha per noi questa cosa basta vedere quante volte ne abbiamo parlato in passato. Questo questo e ancora questo contenuto sono soltanto degli esempi.





Da qualche anno, infatti, in ossequio alla crescente inciviltà che si sta divorando la capitale, il marciapiede pedonale del sottopassaggio dello Scalo San Lorenzo era preso di mira da decine di cafoni che con le loro auto in sosta vietata rendevano non più percorribile il passaggio pedonale. Gente a piedi, mamme con passeggino, disabili, anziani: tutti costretti a passare in mezzo alla strada. Non c'è scappato il morto solo perché a Roma chi guida mette in conto le assurdità che altrove non esistono.





Fin dall'inizio le nostre segnalazioni, la prima sarà di quattro o cinque anni fa, sono state prese sul serio da Enrico Stefàno che nel frattempo è diventato capo della Commissione Trasporti della città e che ci promise di occuparsene. Questo è un argomento più che altro attinente alla Commissione Lavori Pubblici, ma Stefàno ci ha lavorato lo stesso e oggi porta a casina il risultato. Promessa mantenuta.





Certo che è una cosa piccola, ma è una cosa molto significativa che va nella direzione corretta della stroncatura (non tramite inutili multe, ma tramite impedimenti fisici) di chi si comporta male e nella tutela dell'utenza debole. Tanto più che negli ultimissimi tempi l'area si era ulteriormente trasformata vista la presenza di un grande lotto immobiliare che, invece di essere sviluppato come accadrebbe in tutto il mondo, è stato tramutato in poco opportuna location per eventi serali che hanno aggravato la presenza di cittadini poco civili specie la sera.







Da oggi parcheggiare come criminali fregandosene di tutto e di tutti non sarà qui più possibile; da oggi anche chi decide la sera di spostarsi a piedi, in bici, in taxi e di non prendere aaaamaghina che poi bisogna trovà erbbuco ndomettela avrà maggiore rispetto. Non possiamo esimerci, però, per chiudere dal fare un accenno al design di questi oggetti. Siamo in una zona storica, centrale, venti metri più in là c'è Porta Maggiore, uno dei reperti più significativi di tutta la romanità, e ci permettiamo di utilizzare questi materiali, questi colori, questa qualità di progetto che non sarebbe plausibile neppure nell'ultimo e più insignificante paesino abusivo d'Italia. Perché? Come mai siamo l'unica città che si permette di auto rovinarsi, di auto infangarsi, di auto squalificarsi, di auto imbruttirsi senza neppure rendersene un po' conto?